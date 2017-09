Tổng Thống Chính Phủ Lưu Vong Tây Tạng Thăm Chùa Điều Ngự, Hội Thảo Về Đấu Tranh Nhân Quyền Tại Tây Tạng, VN

Hội thảo nhân quyền Tây Tạng và VN ở Chùa Điều Ngự.Westminster (Bình Sa)- - Tại Chùa Điều Ngư số 14472 Chestnut St., Thành Phố Westminster CA 92683 vVào sáng Thứ Bảy ngày 02 tháng 9 năm 2017, một phái đoàn chính phủ lưu vong Tây Tạng do Tiến Sĩ Lobsang Sangay, làm Tổng Thống đã hướng dẫn phái đoàn nội các cùng một số Chư Tôn Đức Tăng đến thăm Chùa Điều Ngự, trong phái đoàn còn có Giáo Sư Tenjin Dorjee, cùng đi về phía Việt Nam trong phái đoàn có Luật Sư Trịnh Hội, Cựu Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Bảo Nguyễn.Trước khi vào đề tài thuyết tình về Nhân Quyền Tây Tạng và Việt Nam, một buổi tiếp tân đã diễn ra vào lúc 8 giờ sáng tại phòng khách bên cạnh chánh điện của chùa do Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự, HT. Thích Viên Huy, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Chúa Điều Ngự đã tổ chức bữa ăn sáng, ngoài phát đoàn và chư tôn đức chình phủ lưu vong Tây Tạng về phía Việt Nam có: HT. Thích Viên Lý, HT. Thích Viên Huy một số chư tôn đức tại chùa, quan khách có: Thị Trưởng Tạ Đức Trí và phu nhân, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Công Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Luật Sư Trịnh Hội, cựu Thị Trưởng Bảo Nguyễn.. .Sau bữa ăn sáng, Tổng Thống Tây Tạng cùng với Chư Tôn Đức Tăng Tây Tạng và Việt Nam ra trước chánh điện niệm hương cầu nguyện theo nghi thức Tây Tạng và Việt Nam để cầu nguyện cho quốc thái dân an cho hai quốc gia Việt Nam và Tây Tạng sớm có tự do, dân chu, và nhân quyền được tôn trọngSau lễ cầu nguyện, phái đoàn do Tổng Thống dẫn đầu trong bộ quốc phục cùng phái đoàn đã quang lâm hội trường, tại đây số đông đồng hương Tây Tạng và Việt Nam đã đướng dậy đón rước phái đoàn trong những tràng pháo tay thật lớn làm vang dậy hội trường.Cuộc hội thảo về Nhân Quyền đã được diễn vào lúc 9:30 sáng với sự điều hợp của ông Bảo Nguyễn, cựu thị trưởng Garden Grove và Mr. Tenzing Chendon Chủ tịch Cộng đồng Tây Tạng tại Nam California.Tham dự buổi thuyết trình và hội luận, ngoài hai vị Hòa Thượng Thích Viên Lý, HT. Thích Viên Huy còn có một số nhà sư Tây Tạng, Chư tôn đức Tăng Việt Nam, các vị dân cử có Dân Biểu Liên Bang Dana Rohrabacher; Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn; LS Andrew Đỗ, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam; ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng TP.Westminster; ông Vincent F. Sarmiento, Thị Trưởng TP. Santa Ana; ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng TP Garden Grove; ông Minh Võ, Phó Thị Trưởng TP. Fountain Valley; Nghị viên Dr. Kimberly Hồ, HĐTP. Westminster; LS Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Học Khu Garden Grove; Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City, Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ. một số qúy vị nhân sĩ qúy đồng hương trong hai cộng đồng Tây Tạng và Việt Nam, các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ, phút mặc niệm cho những người đã hy sinh trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền.Mở đầu, ông Bảo Nguyễn mời Dân Biểu Dana Rohrabacher, Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu trước rồi đến Tổng Thống Sangay, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Luật Sư Andrew Đỗ, Phó Thị Trưởng Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Michael Võ, LS Nguyễn Quốc Lân, cô Angie Shaw đại diện Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Josh Newman (Địa Hạt 29).Trong lời phát biểu, tất cả các vị dân cử đều nhắc đến tình hình nhân quyền thật tồi tệ dưới chế độ cộng sản, dù ở Tây Tạng hay ở Việt Nam, người cộng sản đều có một mẫu số chung là khống chế, đàn áp tiếng nói tự do, dân chủ trong nước để tất cả người dân phải khiếp sợ mà tùng phục sự cai trị của đảng Cộng Sản. Do đó, người dân Tây Tạng hay người dân Việt Nam cần phải đoàn kết, cần phải lên tiếng tố cáo trước dư luận quốc tế về sự vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng tại Tây Tạng cũng như tại Việt Nam.Tiếp theo phần trình bày của Tổng Thống Tây Tạng lưu vong lên cho biết sự kiểm soát, đàn áp của Trung Cộng, tình trạng nhân quyền hiện nay thật vô cùng tệ hại, hầu như người Tây Tạng không được phép nói gì về vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền, cũng như việc người dân Tây Tạng không được phép trưng bày hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma, và người Tây Tạng luôn bị đàn áp nên trong suốt thời gian qua, nhiều người dân Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối.Đặc biệt, trong phần trình bày của Tổng Thống lưu vong Tây Tạng đáng chú ý nhất đó là ông nói: “Đạo Phật là đạo đã có hai ngàn năm trăm năm nay, còn Cộng Sản mới chỉ có 100 năm nay thì tôi coi như đạo Phật là một người lớn 2500 tuổi, còn cộng sản chỉ có 100 tuổi như một đứa con nít chỉ biết phá phách mà thôi.” Bài phát biểu của Tổng Thống Sangay khá dài và được đón nhận bằng những tràng pháo tay thật lớn làm vang dội hội trường.TT Sangay cũng cho biết dòng sông Mekong phát xuất từ Tây Tạng chảy xuống tới Việt Nam trước khi ra biển đang bị TQ gây ô nhiễm tệ hại, trong khi dân TQ vào Tây Tạng ào ạt để đồng hóa, xóa sổ văn hóa Tây Tạng.Trong vai trò chủ nhà, Thị Trưởng Tạ Đức Trí ngỏ lời cám ơn Tổng Thống Sangay đã đến chùa Điều Ngự cũng như đến Hội Đồng thành phố Westminster. Ong tiếp: “Việt Nam và Tây Tạng có bối cảnh chính trị giống nhau, Trung Cộng cưỡng chiếm Tây Tạng vào năm 1959 cũng như Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam vào năm 1975. Tuy Tây Tạng và Việt Nam Cộng Hòa đã bị mất nhưng vẫn không mất đi hy vọng cũng như tinh thần tranh đấu, và buổi hội thảo hôm nay là cơ hội để hai cộng đồng Tây Tạng và Việt Nam có cớ hội gần gũi nhau hơn, cùng đoàn kết tranh đấu cho mục tiêu chung, cả hai dân tộc chúng ta cần kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Trung Cộng và nhà cầm quyền cộng sản VN phải tôn trọng nhân quyền và chủ quyền của người dân.”Trong dịp nầy Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã trao tặng Tổng Thống Sangay và Hòa Thượng Thích Viên Lý, mỗi vị một Bằng Tưởng Lục của Thượng Nghị Viện Tiểu Bang California. LS Andrew Đỗ, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, và Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị viên Kimberly Hồ; cô Angie Shaw đại diện Thượng Nghị Sĩ tieêu bang Josh Newman và Phó Thị Trưởng Bùi Phát cũng lên phát biểu và trao tặng Tổng Thống Tây Tạng Bằng Vinh Danh của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, của Hội Đồng TP. Westminster, và của HĐTP Garden Grove.Sau đó Hòa Thượng Thích Viên Lý và một số nhà sư Tây Tạng cùng Tổng Thống Sangay lên khán đài cùng chắp tay cầu nguyện bằng tiếng Tây Tạng cho dân tộc Tậy Tạng và cho đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng.Sau đó, là phần hội thảo. LS Trịnh Hội trình bày sơ lược về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, ông đề cập đến những vụ đàn áp các người tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền như Mẹ Nấm, và chỉ tay về phía khán giả đang ngồi chăm chú lắng nghe, LS Trịnh Hội nói, “Năm ngoái quý vị có nhớ đã thấy hình ảnh một người mẹ bồng đứa con đi biểu tình vụ Formosa ở Việt Nam và bị đánh tơi tả thì hôm nay, người đàn bà bị đàn áp đánh đập đó là chị Mỹ Uyên đang có mặt tại đây. (Mỹ Uyên đã đứng dậy và mọi người vỗ tay chúc mừng). Trịnh Hội cho biết tổ chức VOICE của anh đang tài trợ, cố vấn, và huấn luyện các nhà hoạt động tại Việt Nam để đấu tranh cho dân chủ tự do. LS Trịnh Hội nói người lưu vong Tây Tạng và Việt Nam có thể hợp tác để cùng hỗ trợ phương diện quốc tế.LS Trịnh Hội cám ơn Hòa Thượng Thích Viên Lý đã mời ông tới đây, và cám ơn anh Bảo Nguyễn đã giúp điều hợp buổi hội thảo này.