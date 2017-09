Nuôi Cá Sẽ Cấp Đủ Thực Phẩm An Toàn Cho Nhân Loại

Một nghiên cứu mới bởi các nhà khoa học mà đứng đầu là Giáo Sư Rebecca Gentry của Đại Học UC Santa Barbara, cùng với các nhà nghiên cứu từ Nature Conservancy, the National Oceanic and Atmospheric Administration, và Đại Học UCLA, cho thấy tiềm năng đáng kể cho nuôi trồng thủy sản để phát triển trên toàn cầu.Nuôi cá hiện là lãnh vực thực phẩm gia tăng nhanh nhất trên thế giới, và thường được diễn dịch như là có tiềm năng để giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm trên toàn cầu trong tương lai. Trong nghiên cứu của họ, các nhà nghiên cứu phỏng đoán rằng 15 tỉ tấn khối (MT) của cá con có thể được nuôi mỗi năm trên toàn cầu, mà 100 lần nhiều hơn mức tiêu thụ hải sản trên toàn thế giới hiện nay.Các kết quả của nghiên cứu, có tên “Phác họa tiềm năng cho việc nuôi trồng thủy sản trên toàn cầu,” được đăng trong tạp chí Nature Ecology and Evolution vào ngày 14 tháng 8, cho thấy tiềm năng bao la của các đại dương để hỗ trợ cho việc nuôi trồng thủy sản, theo giám đốc Viện Môi Trường và Tính Bền Vững của Đại Học UCLA và cũng là đồng tác giả của nghiên cứu là Peter Kareiva cho biết.“Nghiên cứu này cho thấy rằng việc nuôi cá trong biển có thể đóng một vai trò rất lớn trong việc nuôi ăn con người mà không làm hại đến biển của chúng ta hay đánh bắt cạn kiệt hải sản,” theo ông cho biết thêm.Các quốc gia như Chí Lợi, Trung Quốc, Na Uy hiện đang tạo ra số lượng rất lớn cá con, trong khi Úc, Ấn Độ, Á Căn Đình, Kenya, các đảo quốc Thái Bình Dương, và Nam Dương (trong số những quốc gia khác) được xem như có tiềm năng đầy hứa hẹn để phát triển.