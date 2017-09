Bớt Ngồi 21 Phút/Ngày: Sẽ Khỏe Trong 1 Năm

WASHINGTON – Ngồi nhiều sẽ chết sớm, đó là kết luận có từ lâu của ngành y khoa.Giảm thời lượng ngồi 21 phút/ngày sẽ giúp bạn tăng tiến sức khỏe, theo lời các nhà nghiên cứu Phần Lan, và lợi ích sức khỏe đó sẽ thấy rõ trong vòng 1 năm.Khám phá của nhóm nghiên cứu này cho thấy ngồi ít sẽ tăng tốt hơn một số chỉ số sinh hóa, trong đó có giảm mức độ đường glucose và duy trì trọng lượng bắp thịt trong năm đó.Các nhân viên văn phòng có con nhỏ đã tham dự cuộc nghiên cứu này thực hiện ở đại học University of Jyvskyl, ở Phần Lan. Người tham dự chia làm 2 nhóm bất kỳ. Một nhóm được khuyến khích phương pháp giảm thời lượng ngồi khi làm việc và trong khi nghỉ ngơi giải trí.Đo lường thời gian giảm ngồi của nhóm được khuyến khích giảm ngồi tính ra là giảm ngồi 21 phút/ngày so với nhóm không khuyến cáo thay đổi.Độ đường glucose trong nhóm giảm ngồi đã giảm, trong khi tỷ lệ Apolipoprotein B-to-Apolipoprotein A-1 (một chỉ số cholesterol biomarker liên hệ tới rủi ro bệnh tim mạch) cải thiện trong năm đó.Cùng lúc, trọng lượng bắp thịt chân duy trì được, trong khi nhóm không đổi thói quen ngồi đã giảm trọng lượng này 0.5%.Nghiên cứu này cho thấy có thể giảm thời lượng ngồi ngay cả khi học bận rộn với công việc và như thế sẽ có lợi cho sức khỏe, theo lời tác giả nghiên cứu là Arto Pesola, thuộc tổ chức Doctor of Sport Sciences.Nghiên cứu cho thấy tăng thời lượng ngồi sẽ tăng rủi ro bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và chết yểu.Một nghiên cứu Đan Mạch cho thấy sẽ giảm được mỡ trong cơ thể khi sử dụng loại bàn giấy mà người dùng có thể luân phiên thời lượng hoặc ngồi, hoặc đứng,Nghiên cứu cũng cho thấy giờ ăn trưa có thêm đi bộ sẽ giúp tăng sức khỏe, cũng như làm sảng khoái tâm hồn.