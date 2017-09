Sài Gòn: Làm Nail Giá Rẻ Ở Con Hẻm Khu Trung Tâm Thành Phố

Phố nail trong hẻm 136 Lê Thánh Tôn (Q.1) tồn tại đã gần 12 năm.Nằm ngay khu trung tâm Sài Gòn, đã hơn 10 năm nay con hẻm 136 Lê Thánh Tôn (quận 1) đã trở thành một địa chỉ quen thuộc, thu hút rất nhiều phụ nữ tìm đến làm móng, bởi dịch vụ, giá cả ở đây được nhiều người khen là “ rẻ - đẹp - bền - tiện lợi”, theo Tri Thức Trẻ.Con hẻm dài chưa tới 100m nhưng có thể gọi là ‘phố nail” bởi có đến gần 10 tiệm nail nằm san sát nhau. Lượng khách thường đông nên người làm móng lẫn khách hàng (kể cả khách ngồi đợi) cứ ngồi tràn ra đường đi.Tri Thức Trẻ dẫn lời một số người dân ngụ trong hẻm cho biết, “phố nail” này tồn tại đã khoảng 12 năm, chủ yếu phục vụ cho du khách nước ngoài, khi họ ghé thăm Sài Gòn thì có nơi dễ tìm để săn sóc, làm đẹp lại bộ móng. Tuy nhiên, do giá dịch vụ ở đây cực rẻ, chỉ khoảng 50,000 đồng mỗi lần làm một bộ móng nên người dân Sài Gòn tìm đến con hẻm này ngày càng nhiều.Như một khách quen là cô Tuyết Trinh, đã cho biết: "Nhà tôi ở quận 3 nhưng khi rảnh lại ghé nơi đây làm móng bởi giá các dịch vụ ở đây rất hợp lý so với mặt bằng chung. Các mẫu mã làm móng cũng liên tục được cập nhật, đặc biệt nơi đây rất mát mẻ, khác hẳn với vẻ tấp nập, ồn ào ngoài kia".Theo ghi nhận của Tri Thức Trẻ, để có thể thu hút nhiều khách tìm đến "phố nail", những người làm móng ở đây không ngừng nâng cao tay nghề, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm làm nail để đáp ứng mọi yêu cầu của khách. Một chủ tiệm nail cho biết: "Làm nail coi vậy chứ vất vả lắm, Sơn móng, cắt móng đều làm bằng thủ công. Đâu phải chỉ cầm kềm cắt móng, sơn móng đâu, em phải đi học mấy năm về kỹ thuật vẽ, cắt sao cho đẹp, vệ sinh, tránh nhiễm trùng mới làm được. Mỗi năm thì có nhiều mẫu móng mới, em phải học thêm, bắt kịp để phục vụ thị hiếu khách hàng".Thực tế là ngoài các kiểu làm nail truyền thống xưa nay như cắt móng, cắt da, các tiệm còn có thêm nhiều dịch vụ mới, như: sơn gel, đắp bột, đính hạt, vẽ móng, ... với giá cao hơn. Tiệm nào cũng có hẳn các bộ catalogue với các mẫu mới cập nhật liên tục để khách hàng thoải mái lựa chọn. Đồng thời, ở "phố nail" cũng bày bán rất nhiều loại mỹ phẩm, phần lớn là các sản phẩm chăm sóc móng, da và tóc, hầu hết là hàng nhập. Nhiều khách hàng cũng tìm đến đây để mua sản phẩm về nhà tự làm cho mình.Điều hạn chế ở phố nail chính là dụng cụ làm móng không được hấp khử trùng bằng máy nên từ khách hàng, không khỏi có tâm lý lo ngại nhiễm trùng. Vì vậy, nhiều người đã sắm một bộ dụng cụ làm móng riêng rồi mang đến đưa cho các nhân viên sử dụng cho mình.Ngoài việc làm móng, “phố nail” còn trở nên gần gũi, thân thuộc với cánh phụ nữ Sài Gòn bởi cái gọi vui là dịch vụ “tám chuyện quên sự đời". Đến đây, khách hàng không chỉ được các tiệm nail làm cho những bộ móng đẹp đẽ nhất, mà các câu chuyện vui, buồn, tâm sự kiểu “chị em” cũng trở thành một "đặc sản" lôi kéo khách hàng.Theo Tri Thức Trẻ, do các tiệm nail nằm sát nhau nên việc tranh giành khách thỉnh thoảng cũng xảy ra. Đối với khách quen, các tiệm nail luôn có những chiêu riêng để thu hút khách gắn bó với mình, trở thành "mối ruột" của tiệm mỗi khi chị em có nhu cầu làm đẹp. Thông thường, mỗi ngày các tiệm nail mở cửa từ 9 giờ sáng đến khi hết khách.