Mở Thử Phố Hàng Rong Ở Khu Trung Tâm Sài Gòn

Nhằm thế chỗ đám hàng rong, một khu ẩm thực vỉa hè được mở thử trên đường Nguyễn Văn Chiêm (Q.1).Đợt rầm rộ ra quân dẹp hàng rong, sắp xếp lại trật tự vỉa hè tại quận 1 Sài Gòn đã diễn ra hơn một năm. Cũng thời gian này, UBND quận đã thảo đề án về phố hàng rong với tên gọi “Khu ẩm thực thí điểm kinh doanh có thời gian”. Vừa qua, một khu ẩm thực vỉa hè dạng này trên đường Nguyễn Văn Chiêm (Q.1) đã được phép hoạt động thử nghiệm kể từ ngày 25-8, nhằm phục vụ nhu cầu ẩm thực đường phố của du khách và dân chúng, Vnexpress.net đưa tin.Theo cách chỉ bán cho khách mang đi chứ không có bàn ghế để ăn uống tại chỗ, phố hàng rong này có 20 gian hàng xếp hàng ngay ngắn ở một phần ba vỉa hè, giới hạn bởi vạch kẻ trắng. Các hộ kinh doanh bán nhiều món, như: xôi, mì xào, bánh bao, nước giải khát…, đều được chế biến tại nhà trước khi mang ra bày trong tủ kiếng.Vnexpress ghi nhận cảm tưởng của chị Vũ Ngọc Dương, làm việc tại cao ốc gần đó, khi chị cùng một số đồng nghiệp tỏ ra hào hứng khi đến chọn đồ ăn sáng. “Có khá nhiều món nên dễ dàng thay đổi khẩu vị. Trước giờ cũng hay mua đồ ăn trên vỉa hè nhưng hơi lo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nghe nói khu này do nhà nước quản lý, có kiểm tra thường xuyên nên mình yên tâm hơn”, chị Dương nói.Trong trang phục xanh, có tạp dề do UBND quận cấp, chị Phượng cùng người nhà bận rộn dọn đồ ăn vào gian hàng số 11. Trước đây, chị Phương buôn bán tại hẻm gần nhà và chị đã đăng ký ngay khi quận vận động lập khu ẩm thực này để sắp xếp lại trật tự vỉa hè.“Gia đình tôi được quận tập huấn về cách buôn bán, vệ sinh an toàn thực phẩm… từ mấy hôm trước. Hy vọng đến trưa hoặc cuối tuần bà con đến ủng hộ nhiều hơn”, chị Phượng vui vẻ nói.Theo Vnexpress, khu ẩm thực trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm dài 40m, có 40 hộ kinh doanh, hoạt động trong hai khung giờ là 6-9 giờ và 11-14 giờ. Hộ buôn bán là những người mưu sinh trên vỉa hè, hầu hết là dân nghèo, được UBND phường Bến Nghé và các phòng ban của quận lựa chọn.Các gian hàng được quận làm theo mẫu thống nhất, hộ buôn bán không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào. Dự kiến một tháng sau khi khai trương phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm, quận 1 sẽ mở thêm một khu tương tự ở công viên Bách Tung Diệp.