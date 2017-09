Từ Chối 70% Giới Trẻ Đăng Lính Vì Mập, Ma Túy, Hình Sự, Học Kém

WASHINGTON -- Gần 1/4 tân binh quân sự bị từ chối, bởi vì các thanh niên này quá mập -- trong khi tính chung, đa số giới trẻ không đủ thể lực phục vụ quân đội hoặc vì quá mập, hoặc vì chơi ma túy sì ke, hoặc có quá khứ tội hình sự, hoặc không đủ trình độ học vấn, theo một bản phúc trình.Bản phúc trình thường niên năm thứ 14 có tên là State of Obesity (Tình Trạng Mập Phì) từ các tổ chức Trust for America's Health và hội Robert Wood Johnson Foundation đưa ra kết luận một phần rằng, “mập phì là vấn đề an ninh quốc gia.”Bản nghiên cứu viết, “Mập phì quá độ là nguyên nhân đầu tiên để bị quân đội từ chối, với gần 1/4 người nộp đơn tình nguyện đi lính bị từ chối vì mập quá độ.”Bản nghiên cứu viết rằng chiến binh mập phì và gia đình sẽ trở nên gánh nặng tài chánh cho quân đội, tốn kém cho quân đội trung bình 1 tỷ đôla/năm về tiền chăm sóc y tế và mất năng suất.Trong bản nghiênc uưu cũng nói rằng hơn 70% gióới trẻ bây giờ không đủ điều kiện đi lính hoặc vì quá mập, hoặc vì chơi ma túy sì ke, hoặc có quá khứ tội hình sự, hoặc không đủ trình độ học vấn, theo một bản phúc trình.Tỷ lệ mập phì cũng thay đổi tùy tiểu bang:-- tỷ lệ mập phì hơn 35% dân số ở 5 tiểu bang;-- hơn 30% ở 25 tiểu bang;-- hơn 25% tại 46 tiểu bang.