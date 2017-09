Trump Chọn 4 Hãng Thiết Kế Tường Biên Giới, Cao 9 Mét

WASHINGTON - Chính quyền Trump đã chọn 4 công ty để giao thiết kế tường biên giới.Ông Ronald Vitiello, quyền phó ủy viên bảo vệ biên giới và thuế quan (hay CBP), cho biết: mô hình mẫu là tường cao 9 mét, rộng 9 mét.Phóng viên đã đưa lên mạng hình ảnh 4 mẫu tường biên giới của California do Bộ nội an (DHS) chọn.Ông Vitiello cho hay: CBP sẽ xem xét các yếu tố thẩm mỹ, sức chịu đựng, và khả năng chống các tình huống xâm nhập.Mô hình tường biên giới cũng gồm các thiết kế về máy cảm ứng, đèn chiếu sáng, máy thu hình, chòi canh.Kế hoạch của CBF dự kiến 1 loại tường có thể nhìn thông qua bên kia tại vùng gọi là “cưỡng chế” rộng 150 feet, nối tiếp bằng tường bê-tông. CBF cho biết 4 hãng đuợc chọn để thiết kế mẫu là Caddelll (tại Montgomery, Alabama), Fisher Sand & Gravel (tại Tempe, Arizona), Texas Sterling (Houston, Texas) và Yates and Sons Constructions từ Mississippi.Sau sắc lệnh hạn chế di trú của TT Trump ban hành ngày 25-1, CBP đã công bố yêu cầu cung cấp đề án tường biên giới, gồm tường mới và tường thay thế dùng bê-tông và vật liệu mới để răn đe mọi xâm nhập.Giá của mỗi thiết kế mẫu là từ 400,000 đến 500,000 – cả 4 mẫu sẽ đuợc trắc nghiệm tại San Diego.