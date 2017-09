FBI: Phong Trào Antifa Là Nguy Cơ Khủng Bố Nội Địa

WASHINGTON - Bộ nội an và FBI đã báo động hiện tượng gia tăng bạo động trong các đụng độ do Antifa gây ra trong năm qua – các chính quyền địa phuơng đã đuợc nhắc nhở về các hành động của cánh tả quá khích ngày càng trở nên đối đầu nguy hiểm.Antifa có nghĩa là chống fascist.Các cơ quan liên bang cảm thấy quan ngại về đụng độ gia tăng giữa 2 phe cực tả vô chính phủ và cực hữu gồm thành phần thượng tôn da trắng. 1 số giới chức mô tả các hoạt động của họ là “bạo động khủng bố nội địa”.Các tài liệu từ Tháng 4 không công bố của FBI và Bộ nội an ghi: các phần tử vô chính phủ và phong trào Antifa là nguồn xúi giục bạo động tại các cuộc biểu tình, là thủ phạm tấn công cảnh sát, định chế chính trị và công quyền, chống lại những kẻ kỳ thị và các biểu tượng của chủ nghĩa tư bản.FBI và Bộ nội an không bình luận và xác nhận không định phổ biến các tài liệu kể trên.POLITICO xác nhận: FBI và Bộ nội án đã báo trước nguy cơ va chạm bạo động tại cuộc biểu tình ở Charlottesville liên quan với tượng đài Confederate. 1 số viên chức công lực thông báo POLITICO: thắng lợi của tỉ phú Trump đem lại cho các nhà tranh đấu Antifa mục tiêu mới, là cảm tình viên của Trump, không chỉ gồm phe cực hữu da trắng. Họ nhận xét: các luận điệu thách thức và các chính sách của ông Trump tiếp thêm nhiên liệu cho cả 2 phe.