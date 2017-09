Thế Giới Lo Ngại Về Bắc Hàn

SEOUL -- Nhiều chính phủ trên thế giới cùng lo ngại về tình hình Bắc Hàn hung hăng... Đặc biệt, Pháp nói rằng chỉ vài tháng tới, Bắc Hàn sẽ có phi đạn bắn tầm xa vào lãnh thổ Hoa Kỳ.Trong khi đó, bản tin KBS ghi nhận tình hình quan chức quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật chia sẻ thông tin về vụ phóng phi đạn của Bắc Hàn.Quan chức Quốc phòng của ba nước Nam Hàn , Mỹ và Nhật Bản hôm thứ Sáu (1/9) đã tổ chức một cuộc họp qua video để chia sẻ thông tin và thảo luận phương án đối phó với vụ phóng phi đạn đạn đạo tầm trung (IRBM) "Hwasong-12" của Bắc Hàn.Tham dự cuộc họp này có Phó Cục trưởng Cục chính sách quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nam Hàn Park Chul-kyun, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh khu vực Đông Á Andrew Winternitz và Cục trưởng Cục chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản Taro Yamato.Quan chức ba nước lên án mạnh mẽ vụ phóng phi đạn lần này của Bắc Hàn là hành vi khiêu khích, vi phạm rõ ràng phần lớn các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Đặc biệt, phi đạn đạn đạo mà miền Bắc phóng vừa qua đã bay qua không phận Nhật Bản, rơi xuống biển Bắc Thái Bình Dương, là một hành vi uy hiếp chưa có tiền lệ và hết sức nghiêm trọng, đe dọa tới hòa bình và ổn định khu vực.Tiếp đó, đại diện ba nước nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về an ninh để răn đe và đối phó hiệu quả với uy hiếp từ Bắc Hàn.Trong khi đó, bản tin NHK từ Tokyo cho biết chính phủ Tây Ban Nha cho biết đã yêu cầu Bắc Hàn cắt giảm số nhân viên ngoại giao ở Madrid nhằm phản ứng lại vụ phóng phi đạn mới nhất của nước này.Bắc Hàn đã phóng phi đạn đạn đạo qua Nhật Bản hôm thứ Ba. Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết đã triệu tập đại sứ Bắc Hàn để thông báo về quyết định trên.Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết đã lên án các vụ phóng phi đạn đạn đạo và thử hạt nhân của Bắc Hàn là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình khu vực và an ninh toàn cầu.Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin rằng đại sứ quán Bắc Hàn tại Madrid hiện có đại sứ và 2 nhân viên ngoại giao, 1 người trong số này sẽ bị cắt giảm.