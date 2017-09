Tướng Mỹ Đồng Ý Với Nga Chia Vùng Đánh ISIS Ở Syria

BAGHDAD - Tướng Stephen Townsend, tư lệnh liên quân đánh ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu, họp báo lần cuối cùng tại thủ đô Iraq trước ngày bàn giao cho Tướng Paul Funk, đang là người chỉ huy Thiết Đoàn 3.Nhân dịp này, Tướng Tonwnsend xác nhận đã thỏa thuận với Nga về các vùng hoạt động 2 bên sông Euphrates, nơi các lực luợng khác nhau tìm đánh khủng bố “nhà nước Hồi Giáo - ISIS”.Khi đuợc hỏi về giảm xung đột giữa các nhóm đuợc Hoa Kỳ hậu thuẫn và phe thân Assad đuợc Nga yểm trợ, Tướng Townsend nói: đã lập 1 số biện pháp tại phiá nam Raqqa nối dài qua hướng đông – những biện pháp tự chứng tỏ là duy trì đuợc.Ông tiết lộ: các tham khảo hôm Thứ Tư là để bảo đảm các bên không va chạm trong lúc đuổi đánh ISIS.Ông xác nhận Hoa Kỳ đã tấn công mọi chiến binh và xe cộ của ISIS tìm cách đến gần 1 đoàn xe trực chỉ khu vực do ISIS kiểm soát gần biên giới Iraq trong tuần.Tướng của liên minh đánh ISIS nói rõ: chúng tôi không thương luợng với khủng bố.Thực tế là hơn 300 tay súng ISIS và 300 thân nhân của họ di tản từ biên giới giữa Lebanon và miền tây Syria theo 1 thỏa thuận đầu hàng do HIzbollah điều giải.Với Hoa Kỳ, Hizbollah là khủng bố.