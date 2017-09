Thư Viện Bảo Tàng Viện VN: Văn Hóa Việt Có Trước Tàu

Trong buổi thuyết trình.Garden Grove (Bình Sa) --Tại hội trường Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave Suite # 214 - 216, Garden Grove, CA 92843, vào lúc 01 giờ chiều Chủ Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017, Thư Viện, Bảo Tàng Viện Việt Nam đã tổ chức buổi thuyết trình về đề tài “Văn Hóa Việt có trước Văn Hóa Tàu” – “Không có Hán Tộc, không có Chữ Hán” do Diễn giả Trần Lam Giang thuyết trình.Đề tài Thứ hai do Luật Sư Đỗ Thái Nhiên thuyết trình về: “Trần Lam Giang Triết Lý Việt trong Cổ Tích Việt Nam”.Điều hợp chương trình do Nhà báo Du Miên, Giám Đốc Điều Hành Thư Viện Bảo Tàng Viện Việt Nam.Mặc dù một buổi chiều tại Nam California rất bận rộn với nhiều sinh hoạt nhưng số người tham dự khá đông, ngoài một số đại diện các hội đoàn đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương còn có Bác Sĩ Võ Trọng Di và phu nhân đến từ San Diego, được biết BS. Võ Trọng Di là một trong những thành viên đầu tiên sáng lập Thư Viện Việt Nam trong đó có: GS. Trần Lam Giang, Bác Sĩ Võ Trọng Di, Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng, Nhà Văn Nguyễn Đức Lập, Nhà Báo Du Miên.(trong số 5 người thì Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng, Nhà văn Nguyễn Đức Lập đã vĩnh viễn lìa xa thư viện.). Ngoài ra còn có ông Nguyễn Văn Tánh, Trưởng Ban Điều Hợp Diễn Hành Văn Hóa đến từ New York, một số nhà văn, nhà báo, nhân sĩ trong cộng đồng.. .Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, nhà báo Du Miên lên chào mừng và cảm ơn tất cả qúy quan khách cùng đồng hương tham dự, nhân dịp nầy ông cũng chuyển lời cảm ơn đấn các tổ chức, các mạnh thường quân đã đóng góp để duy trì sự sinh hoạt của thư viện, ông cũng khoe với mọi người về việc chỉnh trang lại hội trường mới, đẹp ghế ngồi mới do Võ Sư Nguyễn Đăng Khoa tặng.Sau đó ông giới thiệu ông Bùi Đắc Chương là bạn của Cố Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng, người đã giữ di ảnh Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng có nhiều chữ ký của bạn bè thân hữu đến thăm viếng chia buồn trong tang lễ, nay ông đem trao lại cho Thư Viện Việt Nam để lưu giữ kỷ niệm nầy.Sau đó Diễn Giả Trần Lam Giang lên trình bày về hai đề tài “Văn Hóa Việt có trước Văn Hóa Tàu” – “Không có Hán Tộc, không có Chữ Hán” Đề tài rất bao quát nhưng trong phần trình bày ông đã cố gắng tóm lược một số vấn đề rất cụ thể, những tài liệu lịch sử dẫn chứng sự kiện để cho người nghe có khái niệm những vấn đề mà từ lâu ít ai nghĩ đến.Tiếp theo LS. Đỗ Thái Nhiên lên thuyết trình về: “Trần Lam Giang Triết Lý Việt Trong Cổ Tích Việt Nam”.Ông cho biết: Lịch sử là không gian vận động của tập thể quần chúng. Vì vậy muốn nhận biết người Việt Nam đã nghĩ gì, hành động ra sao trước mọi thăng trầm trên dòng sống, chúng ta không thể không lắng nghe “tiếng dân” từ làng quê lên đến phố chợ. Tiếng dân kia chính là ca dao, là tục ngữ , là chuyện cổ tích.Nghe được tâm tình của xã hội, của lịch sử trong tiếng dân, năm 2014 nhà xuất bản Thư Viện Viêt Nam, thành phố Westminster, California đã phát hành Tuyển Tập Cổ Tích Việt Nam, Người Kể Chuyện GS Trần Lam Giang, Dịch Giả Ton Dzien.Dưới ách cai trị độc ác và tồi tệ của CSVN, tình hình chính trị của Việt Nam hiện đang đối diện với vô số khó khăn, khó khăn hàng đầu vẫn là bang giao Việt Hoa. Bây giờ , bằng vào kho tàng văn chương bình dân Viêt Nam, chúng ta hãy tìm hiểu xem người Việt Nam nên ứng xử như thế nào trước họa Bắc xâm của Tàu. Câu chuyện “Đòi Nợ Vua Tàu” là cổ tích được chọn làm đối tượng để phân tích. (Trang 394-404, Cỗ Tích Việt Nam, Trần Lam Giang )ĐÒI NỢ VUA TÀUNgày xưa, trong một làng quê Viêt Nam, có cặp vợ chồng phú nông chỉ sanh hạ được một con trai duy nhất. Cậu con trai này ăn nhiều, lớn rất nhanh, to cao khác thường, dân làng gọi là “Anh Khổng Lồ Con Phú Nông”. Anh khổng lồ này ăn nhiều đến độ cha mẹ không đủ thực phẩm cung cấp cho con. Làng xã không nhà nào dám thuê người khổng lồ làm việc cũng chỉ vì phần ăn của “công nhân khổng lồ” quá lớn .Một hôm, người Bố mới nói với anh khổng lồ: “ Ngày xưa ông cha mình có cho vua Tàu mượn 7 tấn vàng, đến nay vẫn chưa trả. Muốn có tiền để mua cơm ăn hàng ngày, con không còn cách nào khác hơn là phải đi đòi nợ vua Tàu.”Nghe lời Bố, anh Khổng Lồ hăng hái đi về hướng Bắc để tìm vua Tàu. Sau vài ngày đường, tại một bến sông, Anh Khổng Lồ gặp một vị Khổng Lồ thứ hai. Hỏi ra mới biết vị này đang tát nước bên sông để tìm vàng trong ý nghĩa:“Cầm vàng mà lội qua sông,Vàng rơi, không tiếc, tiếc công cầm vàng”Khổng Lồ Phú Nông thuyết phục Khổng Lồ Tát Sông: hãy cùng tôi đi đòi nợ vua Tàu. Đòi được nợ, chúng ta có tiền sẽ thuê nhân công tát sông tìm vàng. Công cầm vàng sẽ được đền đáp. Nghe thuận tai, Khổng Lồ Tát Sông đi theo khổng Lồ Phú Nông.Hai người băng suối, vượt rừng họ gặp khổng lồ thứ ba. Người khổng lồ này lên núi làm củi bằng cách thổi cho cây rừng gãy đổ hàng loạt, sau đó chiết thành nhiều bó củi nhỏ, mang ra chợ bán. Làm củi như vừa kể, tài tình thật, nhưng đời sống của tiều phu quá buồn chán. Vì vậy Khổng Lồ Thổi Rừng đồng ý nhập bọn với hai khổng lồ kia tiếp tục con đường đi tìm vua Tàu.Người nhập bọn sau cùng là khổng lồ gánh hai con voi. Hỏi tại sao chỉ gánh hai voi? Khổng Lồ Gánh Voi cho biết: thực ra mười voi mới được một sáo. Nhưng rừng chỉ còn hai voi, đành phải ăn tạm hai voi. Những ngày tới, hết voi rồi, ăn gì đây? Nghe lời than đầy lo lắng vừa kể, ba khổng lồ kia vội vàng trấn an: Hãy cùng chúng tôi đi đòi nợ vua Tầu, đòi được nợ, mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu voi cũng có đủ.Vào một chiều hè, bốn khổng lồ nước Nam , bước vào cung điện vua Tàu, nói với lính canh, khổng lồ nước Nam tìm vua để đòi nợ. Nghe đến hai chữ “đòi nợ”, vua Tàu nổi cơn thịnh nộ. Vua hạ lệnh chém đầu bốn tên khổng lồ khi quân.Khi toán lính đao phủ thủ xuất hiện, chuẩn bị chém “can phạm” theo lệnh vua, anh- khổng-lồ-thổi-rừng-làm-củi đứng lên thổi một hơi nhẹ, toán đao phủ thủ cùng với các loại binh đao bay tứ tung.Hình ảnh “lính và binh đao bay tứ tung” làm rúng động cả triều đình Tàu. Vua Tàu bắt buộc phải thay đổi chiến thuật: Vua mở tiệc khoản đãi bốn khổng lồ ba ngày, ba đêm, ăn uống no say. Đêm thứ ba, đêm kết thúc ba ngày đại yến, vua sai lính hầu mang thuyền rồng chở bốn khổng lồ rong chơi trên hồ. Đồng thời vua mật lệnh cho thợ lặn giết bốn khổng lồ bằng cách đục thủng đáy thuyền khi thuyền ra giữa hồ. Thế nhưng, anh-khổng-lồ-tát-sông-tìm-vàng đã nhanh chóng tát cạn nước hồ giúp cho nhóm khổng lồ thoát nạn chết đuối.Như vậy, chém đầu khổng lồ thì đao phủ thủ bị thổi bay tứ tung , đục thuyền để khổng lồ chết đuối thì hồ cạn nước. Vua quan Tàu lại phải họp bàn tìm kế giaỉ quyết câu chuyện khổng lồ đòi nợ vua. Cuối cùng triều đình Tàu đi tới kết luận: Không thể giam giữ bốn khổng lồ trên đất Tàu lâu dài: rất hao tốn lương thực và rất nguy hiểm.Một mặt, vua Tàu ban lệnh lính thủ kho trao trả cho khổng lồ nước Nam 7 tấn vàng. Mặt khác vua lại ra chiếu chỉ nghiêm cấm toàn bộ dân Tàu không ai được phép giúp chủ nợ của Tàu di chuyển 7 tấn vàng kia ra khỏi lãnh thổ Tàu. Như vậy, vua Tàu đã trả xong nợ nhưng vàng vẫn nằm trong tay Tàu. Tuy nhiên, chuyện khó tin nhưng có thật: chỉ một mình anh Khổng-Lồ-Gánh-Voi đã thừa sức thong dong gánh vàng về Nam.Hồi xưa, 7 tấn vàng là tài sản lớn. Sau vụ trả nợ vàng, năng lực tài chánh của Tàu bị suy yếu. Tàu không còn khả năng nuôi nhiều lính, mua sắm nhiều vũ khí để xâm lấn lân bang. Từ đó nước Nam an vui và thịnh trị.. .LS. Đỗ Thái Nhiên tiếp: “Hôm nay, tại hội trường này, tôi trình bày đề tài “Trần Lam Giang: Triết Lý Việt trong cỗ tích Việt Nam” như một món quà tinh thần thân tặng GS Trần Lam Giang, người bạn Văn Khoa của tôi vào đầu thập niên 1960 tại Saigon. Bên cạnh lý do có tính thân hữu vừa kể, với tư cách là một độc giả của ấn phẩm “ Cổ tích Việt Nam” do GS Trần Lam Giang trần thuật, tôi xin phép được biểu tỏ cảm nghĩ rằng: Việt Nam hiện bị Tàu xâm lăng trên mọi địa bàn với sự hỗ trợ tích cực của CSVN. Trung Cộng dùng bạo lực xâm lăng Viêt Nam. Đó là bạo lực bệnh thái. Việt Nam dùng bạo lực để chống xâm lăng Tàu. Đó là bạo lực phi thường thái. Là người Việt Nam chúng ta có bổn phận bảo vệ non sông bằng tất cả sức mạnh phi thường thái. Song song với bạo lực phi thường thái kia người Việt Nam không bao giờ bỏ qua cơ hội chấm dứt đại họa xâm lăng Tàu thông qua thủ tục khôn ngoan của nghị hòa. Đây là xu hướng tất yếu của lịch sử nhân loại. Đây là mệnh lệnh nghiêm khắc của Tổ Tiên Việt Nam.Sau phần trình bày một số câu hỏi của các nhà văn nhà báo, đồng hương cũng được nêu lên với hai diễn giả, trong một số câu hỏi cũng đã được các diễn giả giải thích thỏa đáng trước khi chia tay.