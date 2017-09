Biểu tình chống cờ CSVN tại SF City Hall

CSVN lén treo cờ trước 2 ngày – Milpitas đang vận động nghị quyết chống cờ đỏ



San Francisco (PT) – Nhận được tin cấp báo CSVN và VP Thị trưởng San Francisco toa rập nhau giấu kín không cho biết ngày giờ treo cờ CSVN thường lệ nhân dịp vào ngày 2 tháng 9 hằng năm, Cộng đồng người Việt tị nạn vùng San Jose-San Francisco-Bắc Cali đã phối hợp nhiều bà con khắp nơi bất ngờ xuất hiện trước tòa thị chính SF biểu tình phản việc treo cờ CSVN lúc 11g sáng thứ Năm ngày 31/8/2017 vừa qua.





H1: Nghị viên Nguyễn Tâm cầm biểu ngữ



Theo thông lệ hàng năm, qua lời phát biểu của ông Huỳnh Luơng Thiện, báo Mõ SF, thì tòa thị chính SF cho phép treo cờ một số quốc gia có đặt lãnh sự tại SF, và CSVN được treo cờ nhân dịp ngày 2 tháng 9 mỗi năm. Và nếu ngày 2/9 lọt vào cuối tuần thì sẽ treo cờ vào ngày thứ Sáu trong giờ làm việc. Vì thế mọi người đều chuẩn bị cho cụộc biểu tình vào sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 9 năm nay.



Do đó sau khi nhận được tin CSVN năm nay sẽ treo cờ khác thường vào ngày thứ Năm thay vì thứ Sáu như thông lệ, ông Thiện cũng đã nhận được nguồn tin khả tín xác nhận hành động lén lút ấy của CSVN, do đó đồng bào đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch BDD cộng đồng người Việt Quốc gia bắc Cali và đã tham dự đông đảo cuộc biểu tình sáng thứ Năm vừa qua.



Một vị khác thay mặt cho bà con TP San Francisco phát biểu rằng tuy SF cũng đã có nghị quyết vinh danh cờ vàng, cũng có khu Little Saigon, v.v.., nhưng rấtc tiếc không có một nghị quyết chống cờ đỏ như Res 3.8 của San Jose, và hậu quả là xảy ra tình trạng như trên. Do đó việc có một số người nhẹ dạ chống lại cộng đồng, chống lại nghị quyết 3.8 cấm cờ đỏ tại San Jose, đã gây ra tình trạng như trên tại San Francisco.



Cũng vì thế mà vào tối thứ Ba ngày 5 tháng 9 tới đây tại nghị trường TP Milpitas, Nghị viên Anthony Phan cũng sẽ cố gắng vận động thông qua nghị quyết cấm cờ đỏ tương tự như Res 3.8 của San Jose, nhằm tránh việc đau buồn của SF lặp lại tại Milpitas.



Ông Phạm Hữu Sơn thay mặt ban tổ chức cám ơn qúy đồng bào và đại diện nhiều đòan thể đã tham dự cuộc biểu tình ý nghĩa nầy, mặc dù thông tin giờ chót rất gấp, và vào ngày đi làm, nhưng sự hiện diện đông đảo đồng bào nói lên sự quan tâm và tinh thần tích cực của cộng đồng người Việt Quốc Gia.

Nghị viên Nguyễn Tâm cùng đi chung với phái đòan đông người xuất hành hồi sáng sớm từ San Jose, đã trả lời khi được phỏng vấn như sau: “Khi tham dự cuộc biểu tình chống cờ máu CSVN treo tại tòa thị chính TP San Francisco như hôm nay, thì chúng ta mới thấm thía cái giá trị của nghị quyết Res 3.8 chống cờ đỏ mà TP San Jose đã thông qua với tỉ số tuyệt đối 11 phiếu thuận. Đó quả thật là một chiến thắng chính trị chưa từng có trong lịch sử 42 năm của cộng đồng mình. Do đó chẳng ngạc nhiên gì khi thấy CSVN đã mãnh liệt chống đối lại nghị quyết tương tự như thế qua lá thư gởi cho TP Milpitas, khiến gây trở ngại cho nỗ lực đấu tranh suốt 6 tháng qua. Nhất là trong khi 120 ngàn người tị nạn CSVN đều vui mừng ủng hộ cho Res 3.8, thì lại có một nhóm 4 người công khai chống lại nghị quyết quan trọng nầy, chống lại nguyện vọng của công đồng, và đứng về cùng lập trường chung với CSVN. Đó là một bí ẩn khó hiểu và chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.”



Cũng theo lời ông Thiện, thì ông Nguyễn Phú hội trưởng HO đã tìm cách liên lạc với VP thị trưởng SF nhằm tìm hiểu thông tin về ngày giờ treo cờ nầy, nhưng bị nhân viên thành phố che dấu quanh co suốt hai tháng qua. Do đó theo kinh nghiệm nầy, ông Thiện đề nghị cộng đồng chúng ta phải chuẩn bị sớm cho năm tới 2018, và sẽ vận động chống đối việc treo cờ nầy vào nhiều tháng trước.



Tóm lại, ông Thiện nói, ước gì SF có được nghị quyết chống cờ đỏ như Res 3.8 của San Jose, thì đâu có ngày sự kiện đáng tiếc xảy ra như hôm nay tại tòa thị chính SF. (PT)

H2: Cờ đỏ treo toà thị chính San Francisco ngày thứ năm. Cờ đỏ hung hăng sắt máu, kềm kẹp toàn dân, sẽ có ngày bị dẹp bỏ khi SF có được nghị quyết chống cờ đỏ như Res 3.8 của San Jose.