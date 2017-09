Thanh Hóa: Đình Công, Kẹt Quốc Lộ

HANOI -- Hàng trăm công nhân đình công đòi quyền lợi ở Thanh Hóa...Báo Công Lý cho biết đình công xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Hồng Uy đóng trên địa bàn xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá): Hàng trăm công nhân đã ngưng việc tập thể để kiến nghị đòi quyền lợi cho chính mình.Sau bữa cơm trưa ngày 31/8 tại Công ty cổ phẩn đầu tư Hồng Uy, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ra tập trung trước cổng công ty để kiến nghị đòi quyền lợi của người lao động.Theo phản ánh của công nhân làm việc tại công ty này, người lao động bị ép tăng sản lượng và làm thêm ngoài giờ nhưng không được thanh toán tiền lương. Ngoài ra, một số quyền lợi của người lao động chưa được thỏa đáng khiến công nhân bị thiệt thòi nhiều.Điều này đã diễn ra từ lâu, các công nhân đã phản ánh nhưng không được giải quyết nên họ đã tập trung lại để yêu cầu phía lãnh đạo công ty cần có cách giải quyết thỏa đáng cho họ.Tình hình được mô tả là căng thẳng, khi công an tới giải tán.Báo Công Lý viết:“Do Công ty cổ phẩn đầu tư Hồng Uy nằm trên quốc lộ 47, các công nhân tập trung đông đã gây ách tắc giao thông khiến nhiều phương tiện không thể đi qua.Trước sự việc trên, chính quyền địa phương đã cử lực lượng Công an xã ra đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Tuy nhiên, do lượng công nhân quá đông nên lực lượng Công an xã khá vất vả.Đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng CSGT đội số 2 (thuộc Phòng CSGT Thanh Hóa) đã tăng cường lực lượng phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn phân luồng và giải tỏa đám đông.”Được biết, Công ty cổ phần đầu tư Hồng Uy đi vào hoạt động từ cuối năm 2014, với ngành nghề chính là sản xuất giày dép.Báo Dân Sinh ghi lời Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin, huyện đã chỉ đạo lực lượng công an huyện, các phòng ban liên quan và chính quyền xã xuống nắm tình hình, đồng thời tuyên truyền không để công nhân tràn ra đường gây ách tắc giao thông. “Phía huyện cũng đang phối hợp với công ty và người lao động để nắm bắt tình hình và tổ chức đối thoại, nhằm giải quyết vấn đề”.Báo Dân Sinh cho biết tới 17h, sau khi lãnh đạo công ty đã thống nhất thực hiện một số cam kết, yêu cầu của người lao động thì công nhân mới giải tán.Công ty cổ phần đầu tư Hồng Uy được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư nước ngoài, bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2014 chuyên sản xuất giày dép xuất khẩu với số lượng công nhân hiện tại hơn 1.400 người.