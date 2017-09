118,000 Dân Beaumont Tại Texas Thiếu Nước Vì Nổ Nhà Máy Hóa Chất, 1 Bệnh Viện Không Hoạt Động, Người Chết Vì Bão Harvey Lên 39

HOUSTON - Tin từ Texas xác nhận mưa lớn đã ngưng, tuy nhiều phần của tiểu bang ven bờ Vịnh Mexico đang bị ngập – 1 nhà máy hoá chất tại Crosby bị cháy, toàn bộ 118,000 dân của thành phố Beaumont không có nước máy sau khi hệ thống bơm tê liệt.Bệnh viện tại Beaumont di tản.Nước uống đang là vấn đề trong vùng thiên tai – có tin 1 thùng nước đóng chai bán với giá 99 MK trong khi nhà chức trách nhận đuợc 684 khiếu nại về tiểu thương tự ý làm giá với nước uống, xăng dầu và thực phẩm. Có nơi, 1 gallon xăng bán với giá 20 MK.Giới chức cấp cứu khuyến cáo cư dân nấu sôi nước để bảo đảm an toàn.Hệ thống bệnh viện Beaumont kêu gọi người bệnh tìm kiếm chăm sóc y tế tại nơi khác vì máy bơm tê liệt khiến thành phố không thể phân phối nước máy.Tại vùng đông nam Texas, Duyên Phòng đang tiếp tục sứ mạng cứu hộ – trực thăng bay trên không phận Beaumont và Port Arthur tìm kiếm những người di tản lên mái nhà. Trang mạng của Duyên Phòng ghi: đã tiếp cứu 6000 người và khoảng 1000 chó mèo.Thiệt hại nhân mạng do bão lụt gây ra từ Thứ Sáu tuần qua gồm 39 người chết – cảnh sát báo tin 2 tử vong mới xẩy ra tại Orange county thuộc Texas, là Jimail Caddy 19 tuổi và Timothy Lewis 21 tuổi bị điện giựt khi đứng trong nước ngập trong nhà kho nhỏ tại vườn sau. Tại Crosby, 15 cảnh sát viên vào nhà thương khi tiêp cận khói phát ra từ đám cháy nhà máy hoá chất Arkema SA – hoá chất bùng cháy khi hệ thống lạnh tại 1 xe móc hậu tê liệt. Giới chức thẩm quyền báo tin không lâu sau đó: an toàn của công chúng ngoài bán kính 1.5 dặm không bị đe dọa.PTT Mike Pence và phu nhân đã tới Texas, tại thành phố duyên hải Corpus Christi, sắp đến thăm hỏi nạn nhân thiên tai tại Rockport. Ông Pence đã định họp báo trong ngày, có mặt thống đốc Abbott, bộ trưởng năng luợng Rick Perry và bộ trưởng vận tải Elaine Chao và 1 số viên chức tiểu bang.Trong khi đó, truyền thông mô tả chuyến đi Texas của TT Trump như là 1 tổng giám đốc kiểm tra việc làm của các nhà quản lý, đề ra các ưu tiên trong kinh doanh và bảo đảm sự vận hành hoàn toàn như ý. Giới phân tích muốn biết khả năng ứng phó của TT nguyên là tỉ phú địa ốc. Phóng viên nhận xét: ông Trump không tỏ ra đồng cảm trong tiếp xúc hay nói chuyện trực tiếp với dân vùng thiên tai. Thông tín viên của MSNBC viết “Ông Trump không mang theo sự đồng cảm. Ông mang theo nón, như là để bán”. Bài tường thuật của New York Times cho biết: thay vì thăm trung tâm tạm trú hay thăm dân tại nhà của họ, ông Trump chỉ tiếp xúc viên chức và các lực lượng cứu hộ.