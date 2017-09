Ấn Độ: Sập Tòa Nhà Cũ Quá Hạn Phá Hủy, 21 Người Chết

MUMBAI - 21 người chết khi 1 ngôi nhà 117 tuổi đã quá hạn phá hủy sập trong mưa lớn như thác đổ tại Mumbai, thủ phủ thương mại của Ấn Độ – 13 người đuợc cứu và có thể còn 1 số người mắc kẹt bên trong. 6 lính cứu hoả bị thương.1 nhân chứng là cư dân nói “Chúng tôi nghe tiếng động lớn, không thấy gì trong khói bụi dày đặc, sau mới thấy là nhà sập”.Tai họa xẩy ra vào lúc sáng sớm khi mưa lớn tiếp tục qua ngày thứ nhì.Hồi cuối Tháng 7, một ngôi nhà 4 tầng đang tu bổ không xin phép sập, gây thiệt mạng 17 người.Toà nhà sập sáng Thứ Năm là trường mầm non mà Sở kiến thiết tuyên bố không an toàn từ 2011 – nhưng, vẫn còn 1 số người sống tại đó. Nhà này tọa lạc gần chợ Crawford, là dấu ấn của Phố Cổ tại khu nam Mumbai với những con đường nhỏ hẹp nhiều hàng quán – nhiều người Hồi Giáo sinh sống tại khu vực này.May thay, ngôi nhà cũ sập khi trẻ em chưa tới các lớp mầm non.Danh sách nhà không an toàn tại Mumbai gồm 791 đơn vị – chỉ 1 số nhỏ cư dân di tản để nhà chức trách phá hủy.