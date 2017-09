Lệnh Cấm Du Lịch Bắc Hàn Hiệu Lực Ngày 1-9; Mỹ, Nhật, Nam Hàn: Tập Trận Không Quân Trên Bán Đảo Hàn

BEIJING - Du khách Hoa Kỳ Nicholas Burkhead muốn trở lại đích đến sau cùng trong chương trình nghỉ hè là Bắc Hàn, nơi có phong cảnh đẹp, thức ăn khoái khẩu và người dân thân thiện – nhưng lệnh cấm du lịch Bắc Hàn, theo thông cáo chính thức của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, bắt đầu hiệu lực từ Thứ Sáu ngày 1-9.Ông Burkhead là cư dân Oklahoma, là 1 phần trong nhóm du khách Hoa Kỳ sau cùng đã từ giã Pyongyang bằng phi cơ vừa tới Beijing hôm Thứ Năm. Sau 5 ngày du ngoạn thủ đô Bắc Hàn và thành phố Kaesong gần khu phi chiến nam-bắc tốn 2200 MK, ông Burkhead đáp phi cơ của công ty quốc doanh Air Koryo tới Beijing.Cùng đáp chuyến bay này có bà Heidi Linton, giám đốc Christian Friends of Korea (CFK), là hội đoàn thiện nguyện hoạt động tại Bắc Hàn hơn 20 năm qua, cảm thấy lo âu về số dân bản xứ đuợc Hội giúp đỡ, nếu bà đuợc miễn trừ với lệnh cấm – bà cho hay CFK vừa khởi động 1 chương trình giúp điều trị bệnh gan, đã lập hồ sơ gồm 705 người bệnh.Lệnh cấm du lịch Bắc Hàn đuợc quyết định sau vụ sinh viên Warmbier bị giam hơn 1 năm đuợc Bắc Hàn trả tự do. Warmbier hồi hương trong tình trạng hôn mê và chết 6 ngày sau.Bộ ngoại giao cho hay: sổ thông hành Hoa Kỳ là vô giá trị để nhập cũng như xuất Bắc Hàn – lệnh cấm này có giá trị 1 năm trừ phi bộ trưởng ngoại giao ký gia hạn hay bãi bỏ.4000 đến 5000 du khách Âu Mỹ đến Bắc Hàn mỗi năm, gồm hàng trăm công dân Hoa Kỳ, theo ghi nhận của dân biểu Joe Wilson.Liên quan đến Bắc Hàn, một bản tin khác cho biết rằng 2 ngày sau khi Bắc Hàn bắn phi đạn Hawsong bay qua không phận Nhật, oanh tạc cơ chiến luợc Hoa Kỳ có khả năng mang bom nguyên tử bay tập trận tại không phận bán đảo Hàn và vùng – chiến đấu cơ của Nam Hàn và Nhật nhập đoàn với 2 oanh tạc cơ B-1B và 4 chiến đấu cơ hiện đại F-35 trong phần thao luyện kết thúc tập trận hàng năm của liên minh an ninh Hàn-Mỹ.Tướng không quân Terrence J.O’Shaughnessy tuyên bố “Các hành động khiêu khích của Bắc Hàn đe dọa các đồng minh – ý đồ gây bất ổn của họ phải bị ứng phó thích hợp. Lực luợng tiền phương của chúng ta sẵn sàng đáp trả chết người khi có lệnh tấn công”.Pyongyang không giữ bí mật mục đich tìm kiếm vũ khí nguyên tử – hôm Thứ Tư, TT Trump khẳng định “Đàm phán không là giải pháp với Bắc Hàn.“