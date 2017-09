Họp NAFTA Vòng Nhì: Tiến Tới Gần Đồng Thuận 1 Số Vấn Đề

MEXICO CITY - Phớt lờ các đe dọa giải kết do TT Trump tung ra hàng ngày, các trưởng đoàn đàm phán của Canada, Hoa Kỳ và Mexico tiến từng bước nhỏ qua vòng thương luợng thứ nhì về hiệp ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ (hay NAFTA).Trong lúc vận động tranh cử, ứng viên Trump từng dọa xoá các thỏa thuận đa phương để tìm kiếm các dàn xếp song phương. TT Trump thường dùng môi trường họp báo, diễn văn và twitter hàng ngày để đả kích văn bản NAFTA mà Mexico và Canada nhận ra thâm ý là tìm kiếm nhân nhuợng, nhưng cũng là gây bất trắc. Ông tuyên bố tại 1 xưởng chế xuất ở Missouri hôm Thứ Tư “Nếu không thể điều đình, chúng ta kết thúc và bắt đầu lại để đạt tới thương luợng thực chất”.Trưởng đoàn thương thuyết Moises Kalach của nhóm vận động hành lang CCE tại Mexico đang dẫn đầu đàm phán về lãnh vực tư nói “Có hy vọng các bên tiến đến gần kết cuộc trong 1 số vấn đề”.Nhìn chung, vòng đàm phán tại thủ đô Mexico tiếp theo hội nghị Tay Ba tại thủ đô Hoa Kỳ 2 tuần trước đuợc trông đợi xác định các ưu tiên của mỗi phe hơn là đạt tới khai thông.Ông Kalach và 1 viên chức thương thuyết Mexico yêu cầu ẩn danh xác nhận: có đồng thuận rộng rãi về cách cải tiến các điều kiện hoạt động của doanh nghiệp nhỏ, cứu vãn các điều khoản của thương ước xuyên Thái Bình Dương mà TT Obama khởi động và TT Trump bãi bỏ.Các vấn đề gây chia rẽ hơn, như về xe hơi, có thể đuợc xét tới trong vòng đàm phán đang diễn ra.Theo ông Kalach, điểm then chốt trong chiến luợc của Washington là giảm thiếu hụt ngân sách – ông cả quyết “Việc tốt nhất mà Hoa Kỳ và Canada có thể làm là bảo vệ NAFTA, cũng là bảo vệ các đầu tư của họ”.Phát ngôn viên Robert Lighthizer tại Bộ thương mại Hoa Kỳ từ chối bình luận các phát biểu của TT Trump.