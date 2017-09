Hoa Kỳ Giới Hạn Chiếu Khán 4 Nước Không Nhận Người Bị Trục Xuất

Lê Minh HảiMục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Chính phủ Trump đã sẵn sàng bắt đầu giới hạn chiếu khán (visa) cấp cho bốn nước ở Á Châu và Phi Châu đã từ chối không nhận lại công dân của họ khi chính phủ Hoa Kỳ muốn trục xuất.Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ nói rằng chính sách giới hạn cấp chiếu khán sẽ ảnh hưởng đến các nước Cam Bốt, Eritrea, Guinea và Sierra Leone. Những giới hạn này nhằm phản ứng lại những quốc gia "không cộng tác" để nhận lại những người mà Hoa Kỳ muốn họ phải ra đi. Theo luật liên bang, Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ có thể ngưng tòan thể hoặc một số lọai chiếu khán đã từng cấp cho những nước này.Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ dường như không ngăn cấm tất cả lọai chiếu khán dành cho bốn nước kể trên. Việc giới hạn này ảnh hưởng trực tiếp đến các viên chức chính phủ và gia đình của họ từ những quốc gia từ chối nhận những người bị trục xuất từ Hoa Kỳ. Lọai giới hạn chiếu khán này đã từng được thực hiện trước đây. Các viên chức của Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ không cho biết khi nào việc giới hạn chiếu khán cho bốn nước kể trên sẽ bắt đầu thực hiện.Bộ Nội An Hoa Kỳ nói rằng họ đã đề nghị Bộ Ngọai Giao cần có hành động ngay với bốn nước trong số mười nước được xem là không cộng tác. Bộ Nội An không công bố tên của những nước này. Bộ Ngọai Giao xác nhận đã nhận được đề nghị nói trên. Nhưng họ cũng không nêu tên những nước này. Họ chỉ nói rằng mỗi quốc gia này đã "từ chối nhận lại hoặc trì hõan không hợp lý việc nhận lại những công dân của họ". Bộ Ngọai Giao sẽ công bố chính xác hình phạt sau khi chính phủ của bốn nước này được thông báo.Bộ Nội An nói rằng "Mục tiêu của chúng tôi là muốn các nước đồng ý nhận lại công dân của họ".Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ thường lưỡng lự việc ban hành ngăn cấm chiếu khán vì những nước liên hệ sẽ phản ứng ngược lại bằng cách cũng giới hạn chiếu khán đối với Hoa Kỳ. Vấn đề giới hạn chiếu khán chỉ được dùng hai lần trước đây đối với hai nước Guyana và Gabia ở Phi Châu.Bộ Nội An mới đây đã xác nhận các nước Trung cộng, Cuba, Việt Nam, Lào, Iran, Guinea, Cam Bốt. Eritrea, Morocco, Hồng Kông và Nam Sudan cũng không cộng tác nhận người bị trục xuất từ Hoa Kỳ. Điều người ta không rõ là tại sao Cam Bốt, Eritrea và Guinea lại bị cho vào sổ đen bị giới hạn chiếu khán hoặc tại sao nước Sierra Leone cũng nằm trong sổ đen sau khi chỉ nhận một lần cảnh cáo trong quá khứ.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Tại sao Việt Nam lại nằm trong danh sách các nước "không cộng tác"?- Đáp: Tình trạng này vẫn chưa rõ ràng. Mới đây, Hoa Kỳ đã trục xuất một người đàn ông của một gia đình Thượng về lại Việt Nam. Đây có thể là một trường hợp đặc biệt. Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ không cho biết rõ việc này. Một hiệp ước về trục xuất đã được Hoa Kỳ và nhà nước cộng sản Việt Nam ký kết từ vài năm trước đây.- Hỏi: Chính sách hiện nay của chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến việc trục xuất các thường trú nhân phạm tội hình sự ở Hoa Kỳ ra sao?- Đáp: Trong hầu hết trường hợp, các thường trú nhân sẽ không đối diện với việc trục xuất nếu họ đến Hoa Kỳ trước năm 1995.- Hỏi: Chính phủ Hoa Kỳ có bao giờ trục xuất công dân Mỹ không?- Đáp: Đã có, nếu những người này gian dối các họat động phạm tội khi nộp đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ. Một phụ nước công dân Hoa Kỳ đã từng bị trục xuất khi nộp đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ.Kính mời quý độc giả đón đọc chủ đề Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống trên các báo chí Việt ngữ địa phương số cuối tuần, hoặc nghe trực tiếp chương trình của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư trên các làn sóng: Bắc Cali 1430AM, 7:00-8:00, Nam Cali 106.3FM,7:00-7:30 và phát lại Chủ Nhật trên 1500AM lúc 2-3PM, trên trang nhà: www.rmiodp.com. Hoặc www.facebook.com/rmiodp. Hay liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388, Rạng Mi: 84-3914-7638 hay Email: info@rmiodp.comLê Minh Hải