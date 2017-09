Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cọng Sản

Trên Toàn Thế Giới

Phan Thanh Tâm

Đài tưởng niệm nạn nhân cọng sản trên toàn thế giới Arc of Memory (Vòng Cung Tưởng Niệm) sẽ được khánh thành tại thủ đô Ottawa (Canada) vào năm 2018 với kinh phí $3,000,000. Chính phủ Canada tài trợ 50%. Số còn lại do cộng đồng các sắc dân gây quỹ từ năm 2009 đóng góp. Hiện còn thiếu $200,000. Đài ghi lại những biến cố lịch sử khắp nơi do công sản gậy ra trên bức tường hướng Bắc và ghi danh tính nạn nhân của các biến cố này trên bức tường nằm ở hướng Nam.

Đài tưởng niệm kiến trúc bằng đồng gồm 4,000 thanh kim loại với tổng cọng 21 thước chiều dài và gần bốn thước chiều cao.Ủy Ban Yểm Trợ Xây Dựng Đài Tưởng Nạn Nhân Cộng Sản cho biết cộng đồng Việt nam có thể hỗ trợ cho việc xây bức tường Tưởng Niệm bằng cách đóng góp $1,000 để vinh danh một nạn nhân cộng sản trên tường; người này có thể là thân nhân của quý vị, một người bạn mà quý vị muốn tặng một món quà tưởng niệm ý nghĩa, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, hoặc một anh hùng đã hy sinh vì lý tưởng bảo vệ độc lập tự chủ cho đất nước bị cộng sản Việt Nam bức hại.

Dự Án Xây Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản do tổ chức bất vụ lợi, Tribute to Liberty, môt tổ chức có nhiệm vụ xây dưng tưởng niệm các nạn nhân cọng sản thực hiện. “Arc of Memory”, do đội thiết kế của họa sĩ kiêm kiến trúc sư Paul Raff, và các kiến trúc sư của công ty Paul Raff Studio Incorporated, và the Planning Partnershi phat họa đã đoạt giải tuyển chọn vào tháng 5, 2017 sau khi vượt qua 5 đội dự thi khác. Ngày 17 tháng 5 năm 2017, thay mặt cho Bộ trưởng Melanie Joly, ông Arif Virani, Tổng Thư ý Quốc Hội của Bộ Trưởng Bộ Di Sản, công bố kiểu mẩu thiết kế "Arc of Memory" của đội kiến trúc sư Paul Raff ở Toronto trúng tuyển.

Kiểu mẩu thiết kế “Arc of Memory”(Vòng Cung Tưởn Niệm) đã đoạt giải vì không những ghi nhận sự tưởng niệm cần thiết của tội ác lịch sử mà còn tạo nên không gian dẫn dắt khách viếng thăm có sự suy gẫm cần thiết để biết ơn và trân quý Tự Do. Trong thư gởi đồng hương Luật sư Đặng Thanh Chi còn cho hay quí vị có những bạn bè, thân nhân mà quý vị muốn lưu lại danh tánh trên bức tường Tưởng Niệm “Arc of Memory”, quý vị gửi chi phiếu $1,000 kèm theo tên nạn nhân, hoặc quý vị có thể đóng góp bất cứ số tiền nào trong khả năng cho phép Chi phiếu viết cho Tribute To Liberty gởi về địa chỉ của Ủy Ban Vận Động Gây Quỹ cho Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản: P.O. Box 53057 Mississauga, Ontario L5M-5H7. Canada.

Thư này nói rõ rằng, chỉ còn 4 tháng còn lại của năm 2017, để nâng cao hơn nữa danh sách đồng bào Việt Nam chúng ta từng là nạn nhân của độc tài cộng sản, Ủy Ban mong quí vị đồng hương phổ biến rộng rãi dự án xây đài tưởng niệm. Tribute to Liberty cần tổng kết và chấm dứt gây quỹ để nộp danh sách các nạn nhân cho chính phủ Canada. Đội thiết kế dựa vào số lượng tên nạn nhân nhận được sẽ dễ hoàn tất bản vẽ kích thước chính xác của bức tường “Mosaic of Names” .

Ngoài ra, theo thư trên quý vị đồng hương muốn có thêm chi tiết hay thắc mắc thì liên lạc với ông Nguyễn Văn Phép Tel: (647) 274-9282. Email: pheppnguyen@yahoo.com. Chính phủ Canada sẽ khởi sự lắp đặt viên gạch đầu tiên cho Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản tại The Garden of the Provinces cạnh quốc hội Ottawa vào năm 2018. Đây sẽ là nơi ghi lại dấu ấn lịch sử lên án tội ác của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

Vẫn theo Ủy Ban, “nhằm vinh danh những nạn nhân cộng sản, và đảm bảo họ có một vị trí xứng đáng trong ý thức và trí nhớ của cộng đồng thế giới, quý đồng hương giúp tìm danh tính của những nạn nhân tiêu biểu của các diễn biến lịch sử, điển hình như các nạn nhân: cuộc cải cách ruộng đất, tết Mậu Thân 1968, mùa hè đỏ lửa 1972; cọng sảnpháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy tháng 3 năm 1974; 30 tháng 4 năm 1975 CS Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam các anh hùng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẩn tiết hoặc bị CSVN hành quyết; hay bị giết dần mòn trong các trại cải tạo qua chính sách trả thù các cựu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa”.

Phan Thanh Tâm

GHI CHÚ: Chi tiết mời xem thêm ở http://tributetoliberty.ca/ và https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2017/05/team_raff_s_arc_ofmemorydesignselectedforthememorialtothevictims.html