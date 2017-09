San Jose: Lễ Cầu Siêu Cho Những Nạn Nhân Vụ Hỏa Hoạn

Trong Lễ Cầu Siêu cho những nạn nhân vụ hỏa hoạn.Lê BìnhVào lúc 3:00pm ngày Chúa Nhật 27/8/2017 tại Chùa Từ Lâm San Jose, Báo Cali Today phối hợp cùng Vovinam USA, Hội Phụ Ngữ Việt Mỹ, và Ủy viên Giáo dục Vân Le đã tổ chức Lễ Cầu Siêu cho 3 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của hai bé gái và một người đàn ông gốc Việt: Ông Bùi Xuân Thêm 62 tuổi, em Trần Ngọc Thảo Yên 09 tuổi, và Linda Vân 10 tuổi. Buổi lễ do HT Thích Thiệm Tâm chứng minh, có sự hiện diện của TT Thích Viên Thông, ĐĐ Thích Bảo Trí…gia đình Phật Tử Miền Huyền Quang, và đồng hương.TS Nguyễn Hồng Dũng điều khiển chương trình buổi lễ. Sau nghi thức khai mạc, MC mời Trưởng BTC, Anh Tâm Vinh Nguyễn Ngọc Mùi, đọc diễn văn khai mạc. Sau đó là Lễ cầu siêu, do quý tăng ni chùa Từ Lâm: HT Thích Thiện Tâm, TT Thích Viên Thông, ĐĐ Thích Bảo Trí và chư Tăng Ni dâng lễ cầu siêu. GS Nguyễn Châu đọc điều văn cho ba nạn nhân hỏa hoạn ngày 15-8-2017 tại San Jose Golden Wheel Mobile home là Ông Bùi Xuân Thêm 62 tuổi, Học sinh Trần Ngọc Thảo Yên 09 tuổi, Học sinh Linda Vân 10 tuổi.Than ôi!Thương xót dâng tràn, lòng đau thổn thứcNắng hè thiêu đốt, mắt ướt lệ sầu…Hỡi trời cao! sao khéo đa đoanMột ngọn lửa hai cuộc đời hoa mộng…Tuổi thơ ngây trong sáng tựa thiên thầnNgười thánh thiện cớ sao mà bạc mệnh?Nhớ linh xưa…Nếp nhà trung hậu, thương trẻ ân cần cậu Xuân Thêm bấy lâu sum họp…Hai cháu Thảo Yên, Linda Vân ngày ngày gặp mặt, cùng học, cùng chơi…Căn nhà nhỏ đơn sơYêu thương tràn tổ ấm…Nhưng giờ đây… đã cách biệt âm dương!Việc học tập tương lai còn đứng đợiMộng chuyển trường ôn tập còn đangSao các cháu vội ra đi khi cuộc đời đầy hứa hẹnTrông lên vùng trời mây cao tít bay ngangCha mẹ, cô dì chú bác lòng đau như cắtCộng đồng người Việt luống những bàng hoàngNước mắt rưng rưng khóc đời bất hạnhNhững tấm lòng vàng cùng những bàn tayChia xẻ khó khăn…đớn đau làm sao chia được!Nỗi buồn thương trong dạ chất thành nonLời khấn nguyện, kinh cầu, chuông vang vọngThôi!Xin hương hồn hãy xã bỏ oan khiênNương phép Phật về nơi ngàn thu yên nghỉ…Hãy an lòng nơi chốn Vĩnh HằngNgười ở lại có nhiễu điều bao phủ…Đến nay mồ mả đã xongCộng đồng xin dâng một lễTỏ bày tình nghĩa đồng hươngThân chúc các hương hồnSiêu thăng Lạc Quốc…Thượng hưởng!Ông Nguyễn Xuân Nam, và 4 đại diện Vân Lê , Cẩm Bình, Thanh Lê, Mai Lê nói lời chia buồn.HT Chủ lễ ban Đạo từ. Sau đó trao tiền cho 3 gia đình của nạn nhân. Gia đình nạn nhân phát biểuBTC ngỏ lời cám ơn đồng hương và Phật tử. Cuối cùng buổi lễ hoàn mãn, và BTC mời cơm chay Thân mật.Tưởng cũng nên biết thêm, hoả hoạn xảy ra vào khoảng 12:30pm chiều thứ Ba ngày 15/ 8/2017 tại căn mobile home trong khu Golden Wheel Mobile Home Park phía Bắc thành phố San Jose. Sau 7 phút gọi cấp cứu, nhân viên cứu hoả đã có mặt tại khu nhà tiền chế, vào lúc này căn nhà đã chìm trong biển lửa. Đến 1:05 pm, lửa được dập tắt, nhưng ngôi nhà còn lại bộ khung. Trong đống tro tàn đổ nát, nhân viên cứu hoả phát giác ra thi thể cháy đen của hai bé gái và một người đàn ông.Sự việc đau lòng xảy ra khi anh Cảnh, chị Thoa đi làm, để các con ở nhà cho vợ chồng người chị gái trông. Theo một hàng xóm, người chị trước đó đã rời nhà đi giặt đồ, dẫn theo hai em bé nhỏ, nếu không thì thảm kịch còn đau đớn hơn rất nhiều. Bé Linda Văn,10 tuổi, con một người hàng xóm, tình cờ đạp xe đạp sang nhà bạn thân chơi cũng gặp nạn. Nhân chứng cho hay, lửa bùng lên quá nhanh, có lẽ vì vậy mà những nạn nhân trong nhà không trở tay kịp để có thể chạy ra bên ngoài. Hàng xóm chung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành vì sức nóng quá lớn.Với truyền thống “lá lành đùm lá rách,” “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ,” Hệ thống Truyền thông CaliToday phối hợp với các tổ chức cá nhân có lòng kêu gọi mọi tấm lòng cùng chung tay xoa dịu nỗi đau khốn cùng, nỗi đau mất con, mất cháu, mất người thân, và thiệt hại tài sản. Bên cạnh đó, một người hàng xóm, Ruby Walia, đã lập trang GoFundMe kêu gọi đóng góp, giúp đỡ gia đình nạn nhân với mục tiêu là $25.000 Mỹ kim. Thành phố San Jose, và NV Tâm Nguyễn cũng đã nhanh chóng tổ chức cưu trợ. Nạn nhân đã được một doanh nhân tặng một ngôi nhà, và đồng hương khắp nơi cũng nhanh tay cứu giúp.