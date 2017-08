Nhật Ký Biển Đông: Toàn Cầu Hóa và Ngoại Giao Đa Phương



Ngày 17/8/2017, khủng bố đã dùng xe lao vào một đám đông ở Barcelona, Tây Ban Nha, làm chết 14 người và làm bị thương hơn 100 người. Đây là một thảm kịch của thời đại! Như tôi đã nói trước đây, Nhà Nước Hồi Giáo có thể bị dẹp tan, nhưng khủng bố do cá nhân hay các nhóm lẻ tẻ (lone wolf) thì khó lòng tiêu diệt vì nó liên quan đến “thánh chiến”, bành trướng tôn giáo và ý thức hệ tôn giáo cực đoan.

Trong khi đó tại Hoa Kỳ, tám người bị truy tố về tội kéo sập bức tượng thời Confederate dựng trước tòa án của Quận Hạt Durham, North Carolina - vốn là biểu tượng của Miền Nam chống lại Miền Bắc trong cuộc Nội Chiến vì vấn đề nô lệ Da Đen. Bức tượng bị kéo sập vào ngày Thứ Hai trong một cuộc biểu tình phản ứng lại bạo lực khiến một người chết tại cuộc tập họp của nhóm Da Trắng Ưu Việt tại Charlottesville, Virginia cuối tuần qua. Thế nhưng một số lại tụ tập trước sở cảnh sát và mong muốn được vào tù như một dấu hiệu phản đối.”



Cuộc nội chiến đẫm máu Nam-Bắc Mỹ (Civil War 1861-1865) với 620,000 binh sĩ hai bên tử trận, nhiều triệu dân thường bị thương với nhà cửa, ruộng vườn của Miền Nam bị tàn phá….tưởng vết thương đã được hàn gắn sau 152 năm…nay lại mưng mủ và bung ra. Người Mỹ nổi tiếng là không thù dai và biết quên quá khứ để nhìn về tương lai. Nhưng sự kiện ngày hôm nay cho thấy không phải vậy. Chia rẽ Nam-Bắc và Đen-Trắng vẫn còn đó và không biết có dẫn đến một cuộc Nội Chiến thứ hai hay không? Hiện nay đang có sự chia rẽ kịch liệt giữa Dân Chủ và Cộng Hòa cũng như trong chính nội bộ Đảng Cộng Hòa về việc triệt hạ các biểu tượng của Miền Nam. Thành phố Baltimore, Maryland trong đêm ngày 16/8/2017 đã âm thầm tháo gỡ bốn bức tượng liên quan đến biểu tượng của Miền Nam nước Mỹ. Thống đốc Tiểu Bang Main nói rằng triệt hạ các biểu tượng này khác nào triệt hạ tượng đài kỷ niệm các nạn nhân ngày 11/9/2001 ở Nữu Ước. Còn Tổng Thống Donald Trump lên án bạo lực từ cả hai phía và nói rằng rất buồn khi thấy chứng tích lịch sử bị đập nát, cho nên đang bị chống đối và đòi đưa ra Quốc Hội luận tội. Thậm chí bà Thượng Nghị Sĩ Da Đen Maria Chappelle-Nadal của Tiểu Bang Missouri còn mong Tổng Thống Donald Trump bị ám sát chết cho rồi. Tố cáo Ô.Trump cổ súy bạo lực trong khi mình lại chủ trương bạo lực gấp bội là kêu gọi ám sát tổng thống! Rồi nhìn vào mấy cô Da Trắng xinh đẹp nhảy chồm, đạp lên bức tượng Tướng Lee vừa bị kéo sập ai dám nói đàn bà Mỹ hiền lành? Giữa tình hình đó, Thượng Nghị Sĩ Ben Sasse (Cộng Hòa) của Nebraska tiên đoán rằng nước Mỹ sẽ có bạo động.

Theo New York Post ngày 24/8/2017, một học sinh trung học Da Den ở Milwaukee 16 tuổi đã nhào tới đấm gục thầy giáo ngay tại lớp học giống như một cảnh “hạ đo ván” trên võ đài. Học sinh này tiếp tục đấm vào mặt giáo sư khi ông đã gục ngã trên sàn. Cậu học sinh “thời đại iphone, ipad” này đã bị bắt. Chưa biết cuộc hành hung có liên quan đến chính trị hay chủng tộc hay không?

Rồi một chuyện kinh hoàng nữa, theo AP ngày 29/8/2017, một nam y tá ở Đức đã bị kết tội giết nhiều người bằng cách tiêm quá lượng thuốc trị bệnh tim cho bệnh nhân, có thể đã giết chết 86 người, nhưng theo các nhà điều tra thì con số nạn nhân có thể lớn hơn. Theo cảnh sát trưởng Kuhme của Thành Phố Oldenburg, con số nạn nhân lớn lao này có thể ngăn ngừa được nếu các giới chức y tế sớm hành động khi có dấu hiệu khả nghi.

Đây đúng là con quỷ hiện hình thành người! Phải xử làm sao đây? Dù hình phạt có như thế nào đi nữa, thiết nghĩ cũng không thể bù đắp lại tội đã giết 86 người do thú vui điên cuồng, bệnh hoạn. Ai nói người Âu Châu (Tây Phương) là biểu tượng của tự do, nhân ái? Tất cả những học thuyết, chủ nghĩa ác độc nhất đều phát xuất từ Âu Châu. Chủ nghĩa “khai sáng văn minh cho nhân loại” hầu như đã biến cả nhân loại này thành nô lệ cho người Da Trắng trong nhiều thế kỷ và ngày này Âu Châu (người Da Trắng) vẫn tiếp tục thống trị thế giới do họ có sức mạnh quân sự ưu việt. Á Châu muốn ngoi lên để cạnh tranh với Âu Châu, ngoài việc phát triển kinh tế cũng phải có sức mạnh quân sự tương đương.



Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Tám ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:



Tình hình thế giới :

-Los Angeles Times (Quận Cam) ngày 17/8/2017: “ Dân Biểu Dona Rohrabacher (Cộng Hòa) xác nhận rằng ông đã gặp người sáng lập WikiLeaks vào ngày 16/8/2017 hiện đang tỵ nạn tại Tòa Đại Sứ Ecuador ở Luân Đôn. Trong một bản công bố, văn phòng của Ô. Dona Rohrabacher nói rằng công dân Úc đang lẩn trốn này xác nhận rằng Nga không can dự vào việc đánh cắp điện thư của Ủy Ban Trung Ương Đảng Dân Chủ trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Những điện thư do WikiLeaks phổ biến đã khiến ứng cử viên Hillary Clinton phải chống đỡ. Cũng theo bản công bố, cuộc đối thoại giữa Rohrabacher và Assange bao gồm nhiều vấn đề, lần đầu tiên được Daily Caller tường thuật.”

-Tin Tổng Hợp ngày 20/8/2017: Được Mỹ bật đèn xanh, Tổng Thống A Phú Hãn Ashraf Ghani trong một buổi lễ tại Thủ Đô Kabul nói rằng lực lượng đặc biệt tinh nhuệ nhất của A Phú Hãn sẽ được chuyển từ sư đoàn lên quân đoàn trong kế hoạch an ninh bốn năm. Phải chăng đây là kế hoạch “A Phú Hãn hóa chiến tranh” rồi sau đó rút quân theo kiểu Chiến Tranh Việt Nam? Vào lúc 9:00pm (giờ Miền Đông) ngày 21/8/2017, tại Fort Myer, trước cả ngàn binh sĩ, Tổng Thống Donald Trump chia xẻ nỗi thất vọng của người dân Hoa Kỳ về cuộc chiến kéo dài đã 17 năm. Ông không đưa ra một chiến lược cụ thể mà nói rằng điều kiện trên bộ sẽ quyết định chiến lược. Và ông quyết định gửi thêm 4000 quân tới A Phú Hãn và sẽ ở đó cho đến khi đưa Taliban vào bàn hội nghị.

-Good Morning America ngày 20/8/2017: “Chỉ hai tháng sau khi Khu Trục Hạm Fitzgerald đụng phải một tàu vận tải mang quốc tịch Phi Luật Tân ngoài khơi Nhật Bản khiến bảy thủy thủ bỏ mạng, Khu Trục Hạm John McCain lại đụng phải một tàu chở dầu trong lúc tuần tra gần vùng Eo Biển Malacca khiến 10 thủy thủ mất tích.”

Đúng là Hải Quân Hoa Kỳ gặp kỳ xui tận mạng. Hạm trưởng và sĩ quan cao cấp chiến hạm Firzgerald đã bị cất chức. Phó Đô Đốc Joseph Aucoin - tư lệnh Hạm Đội 7 cũng bị ngưng chức. Hiện Hải Quân Hoa Kỳ ra lệnh ngưng mọi hoạt động của Hạm Đội 7 và tiến hành một cuộc điều tra rộng rãi về sự điều hành và tính sẵn sàng chiến đấu của hạm đội này.

-AFP ngày 22/8/2017: “ Người đứng đầu Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử ( Atomic Energy Organisation) nói rằng Ba Tư có thể tái tục tinh chế chất Uranim trong vòng năm ngày nếu Hoa Kỳ xé bỏ thỏa hiệp thỏa hiệp hạt nhân. Ô. Ali Akbar Salehi trong một cuộc phỏng vấn với IRIB nói rằng nếu chúng tôi quyết định, trong vòng năm ngày chúng tôi có thể bắt đầu tinh chế 20% tại nhà máy nguyên tử. Dĩ nhiên chúng tôi không muốn điều đó xảy ra khi chúng tôi đã nỗ lực để đạt thỏa hiệp hạt nhân ký kết với sáu cường quốc để đổi lấy giảm nhẹ cấm vận.”

Dưới áp lực của Do Thái và một số thượng nghị sĩ diều hâu như John McCain và Lindsey Graham, Tổng Thống Donald Trump muốn xé bỏ thỏa hiệp hạt nhân để áp đặt cấm vận lên Ba Tư hoặc mở một cuộc chiến với Ba Tư.

-AFP ngày 22/8/2017: “Hôm nay, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên 16 công ty Trung Quốc và Nga vì đã hỗ trợ cho chương trình hạt nhân của Bắc Tiều Tiên và lẩn tránh cấm vận của Hoa Kỳ. Biện pháp cấm vận là một phần của nỗ lực ngăn cản nguồn tiền tài trợ cho chương trình chế tạo vũ khí và nhắm vào những công ty khai thác tài nguyên thiên nhiên như than và khoáng sản hoặc liên hệ tới việc giao dịch tài chính có lợi cho Bắc Triều Tiên.” Hình như để trả đũa, Ô. Kim Jong Un ra lệnh cho các nhà khoa học gia tăng sản xuất đầu đạn hạt nhân và động cơ phóng hỏa tiễn liên lục địa bằng nhiên liệu đặc khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Một bên tập trận và dùng cấm vận để đe dọa và tạo áp lực. Một bên liên tục bắn thử hỏa tiễn để khiêu khích. Chưa biết bao giờ chiến tranh thật nổ ra.

Những biện pháp cấm vận này chắc chắn gây tổn hại cho các công ty của Trung Quốc và Nga. Nhưng không biết từ đó Nga và Trung Quốc có còn tiếp tục hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên trong công cuộc đối đầu với Hoa Kỳ nữa hay không? Tin tức mới nhất của AP cho biết Nga lên án biện pháp cấm vận và đe dọa trả đũa. Theo USA Today, trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói rằng cấm vận không giải quyết được vấn đề và yêu cầu Hoa Kỳ sửa chữa lại ngay lập tức. Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng phản đối lệnh cấm vận này.

-Reuters ngày 22/8/2017: “Hoa Kỳ vừa từ chối viện trợ cho Ai Cập 95.7 triệu Mỹ Kim và trì hoãn một khoản viện trợ quân sự 195 triệu nữa vì Ai Cập không tiến bộ trong việc tôn trọng nhân quyền và các tiêu chuẩn dân chủ. Quyết định phản ảnh vừa mong muốn hợp tác về an ninh nhưng lại thất vọng vì lập trường của Ai Cập đối với các vấn đề tự do, nổi bật là một đạo luật mới quy định các tổ chức phi chính phủ được coi như một phần của cuộc đàn áp đối lập. “

Tình hình Ai Cập giống như chuyện “Ông nỉnh ông nang, ông ra đầu đàng ông gặp ông ninh”. Hễ có dân chủ tự do là đất nước hỗn loạn, tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo nắm quyền năm 2012 khiến quân đội phải đảo chính năm 2013. Đảo chính xong là phải độc tài để giữ yên đất nước. Nhưng độc tài lại bị Mỹ lên án và o ép. Có lẽ chính quyền của Ô. Tướng Sisi cuối cùng sẽ từ chối viện trợ Mỹ để quay qua nhận tiền của Trung Quốc xem chừng êm thắm hơn. Lịch sử cận đại của Ai Cập là một quốc gia cai trị bởi các nhà độc tài như Nasser (1964-1970), Sadat (1970-1981), Mubarak (1981-2011) rồi ngày nay tới el-Sisi. Đòi hỏi Ai Cập có một thể chế dân chủ kiểu Mỹ… với báo chí có quyền tung tin giả (CNN), biểu tình chống đối liên tục, đánh nhau lỗ đầu, làm đúng cũng bị chống, hận thù chia rẽ, bắn giết cảnh sát, đập phá tượng đài lịch sử, đem đầu lâu giả bê bết máu của tổng thống làm trò đùa, kêu gọi ám sát tổng thống…là nhắm mắt trước thực tế. Cách ngôn Việt Nam có câu, “Đèn ai nhà nấy rạng”. Hãy cứ lo cho đất nước mình tốt đẹp, mọi người yêu thương nhau đi. Xía vào chuyện hàng xóm làm gì cho thêm mệt?

-The Viral Thread ngày 23/8/2017: Đã đi một bài báo có tựa đề, “ Những quốc gia có quân đội ưu việt trong thời kỳ hiện đại…mà Hoa Kỳ không nên lộn xộn (gây chiến) “ (The Countries With The 20 Most Dominant Militaries In The Modern World…US should never mess with) trong đó Việt Nam đứng hàng thứ 16, trên Ba Tư, Ba Tây, Ba Lan và Đài Loan. Đây chỉ là sự nghiên cứu trên lý thuyết. Thực tế ngày nay, Hoa Kỳ có thể tấn công bất cứ quốc gia nào kể cả Nga và Hoa Lục. Thế nhưng khi đánh rồi, hậu quả như thế nào thì không ai biết được. Người dân Hoa Kỳ coi vậy mà rất hiếu chiến. Nhưng khi cuộc chiến kéo dài, tổn thất lên cao thì họ biến ngay thành phản chiến. Khi trong nước cả triệu người xuống đường phản đối chiến tranh thì tiền tuyến không còn tinh thần chiến đấu. Lúc đó, ứng cử viên tổng thống nào muốn đắc cử phải chủ trương chấm dứt chiến tranh, rút quân về và như thế sẽ là thỏa hiệp rồi ôm đầu máu tháo chạy (Khi Đồng Minh Tháo Chạy) theo kiểu Nixon-Kissinger năm 1973. Hoa Kỳ muốn giữ ngôi vị “Võ Lâm Chí Tôn” thì chỉ nên đe dọa, răn đe chứ không nên gây chiến với các quốc gia nguy hiểm như Nga, Trung Hoa, Ba Tư hoặc Bắc Hàn. Một quốc gia với quân đội “cổ lỗ sĩ” như A Phú Hãn (33 triệu dân) mà 17 năm giải quyết chưa xong thì làm sao giải quyết được các cuộc chiến ở những xứ khổng lồ như Nga (trên 145 triệu dân) , Ấn Độ (1.3 tỉ dân) Trung Hoa (1.3 tỉ dân)? Cử thử tưởng tượng khi quân Mỹ tiến vào đây, khoảng 100 triệu dân thôi biến thành du kích thì…chịu đời sao thấu? Binh Thư Tôn Tử dạy rằng, nếu quân đông gấp 5 thì nên đánh và đánh với sự khôn ngoan. Hiện nay Hoa Lục có 2.3 triệu quân hiện dịch, Hoa Kỳ có 1 triệu quân hiện dịch. Khi nào Hoa Kỳ có 11.5 triệu quân hiện dịch thì hãy đánh Trung Hoa. Mà muốn có 11.5 triệu quân hiện dịch thì ngân sách quốc phòng phải tăng gấp năm, tức 640 x 5= 3200 tỉ đô-la.

- AP ngày 24/8/2017: “Bộ tham mưu của Ô. Trump sẵn sàng hạn chế cấp nhập cảnh/Visa cho bốn quốc gia Á Châu và Phi Châu vì đã từ chối tiếp nhận công dân của họ bị Hoa Kỳ trục xuất. Các viên chức Hoa Kỳ nói rằng Căm Bốt, Eritrea, Guinea và Sierra Leone chẳng bao lâu nữa sẽ phải chịu những trừng phạt này. Họ có ý định dụ dỗ những quốc gia “cứng đầu” (recalcitrant) không chịu nhận những người mà Hoa Kỳ trục xuất. Theo luật của Liên Bang, Bộ Trưởng Ngoại Giao có quyền ngưng cấp nhập cảnh tất cả hay một số đặc biệt nào đó cho những công dân thuộc những quốc gia nói trên.”

-AP ngày 27/8/2017: “Giáo Hoàng Francis lên tiếng phản đối việc ngược đãi người Hồi Giáo Rohingya ở Miến Điện và cầu nguyện sao cho họ được hưởng đầy đủ quyền lợi. Giáo hoàng nói rằng đã có một tin buồn về việc ngược đãi người anh em (brothers) Rohingya thiểu số. Cả trăm ngàn người Rohingya đã trốn chạy qua Bangladesh sau khi bạo động dữ dội leo thang. Tuần rồi, những người Rohingya cực đoan đã tấn công cảnh sát và các đồn biên phòng và lực lượng an ninh đã đánh trả. Giáo Hoàng Francis kêu gọi tín đồ tại Quảng Trường Saint Peter cầu nguyện Thượng Đế cứu vớt họ và trợ giúp họ. Một giám mục tại Miến Điện mới đây nói rằng Giáo Hoàng Francis chắc sẽ viếng thăm Miến Điện trong khi Vatican nói rằng việc hành hương đang được xem xét. Bà Aung San Suu Kyi đã công kích những vụ tấn công của nhóm Rohingya quá khích khiến gây trở ngại cho nỗ lực hòa bình và hòa hợp tại Bang Rakhine.” Theo tuần báo Time ngày 30/8/2017, chỉ trong một vài ngày, khoảng 18,000 người Hồi Giáo Rohingya đã vượt biên giới tràn vào Bangladesh để tránh cuộc bạo động tại Tiểu Bang Rakhine thuộc miền tây Miến Điện.

Việc nhóm vũ trang Hồi Giáo Arkhan Rohingya Salvation Army tấn công lực lượng an ninh của chính phủ khiến tình hình trở nên nguy hiểm và có nguy cơ Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS) sẽ can dự vào đây. Hiện nay Phi Luật Tân đang phải chật vật đối phó với phiến quân Hồi Giáo. Thái Lan khổ sở vì những cuộc đánh bom và tấn công quân chính phủ tại miền nam của nhóm Hồi Giáo ly khai.

-Reuters ngày 27/8/2017: “Một cuộc thăm dò tiến hành ngày 26/8/2017 cho thấy phần lớn cử tri Pháp (57%) nay không hài lòng với việc điều hành đất nước của Ô. Emmamnuel Macron- một sự sụt giảm tín nhiệm đáng kể của một tổng thống mà cách đây hơn bốn tháng đã hiu hiu với chiến thắng áp đảo.”

Ở đâu cũng vậy. Lúc đầu dân chúng háo hức bầu cho ứng cử viên mà mình tưởng rằng sẽ là vị “cứu nhân độ thế”. Nhưng chỉ vài tháng sau thôi thì vỡ mộng và quay sang chống đối. Nói chung, không phải lãnh đạo bất tài. Nhưng ngày nay quốc gia nào cũng đều gặp phải muôn vàn khó khăn, ông Trời xuống đây cũng chẳng giải quyết được. Thế mới hay lòng dân còn khó hơn lòng Trời. Trời đòi hỏi ít, còn nhu cầu của dân thì vô tận. Do đó Thánh Đức ngày xưa cũng đã tìm cách “hóa dân” để kiềm chế bớt tham vọng của con người. Ai cũng đòi hỏi quyền lợi cho chính mình thì quyền lợi của đất nước nằm ở chỗ nào?

-Newsweek ngày 30/8/2017: “Nga đã tung ra 2000 binh sĩ và 70 tàu chiến cho cuộc thực tập sẵn sàng chiến đấu tại vùng biển Bắc Âu (Baltic) trước cuộc tập trận vào tháng tới với Belarus khiến gây tranh luận. Tàu chiến tham dự gồm có tàu hỗ trợ, hộ tống hạm, tàu đổ bộ loại lớn, pháo hạm và tàu diệt tàu ngầm loại nhỏ.”



Tình hình Syria :

-Reuters ngày 16/8/2017: “Các nhà lãnh đạo quân sự Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư đã thảo luận với nhau về việc cuộc chiến Syria và chống khủng bố. Đây là cuộc thăm viếng hiếm hoi của Cộng Hòa Hồi Giáo Ba Tư tới một thành viên của khối NATO. Bang giao giữa Thổ và Hoa Kỳ trở nên căng thẳng vì Hoa Kỳ hỗ trợ cho lực lượng người Kurd ở Syria. Cuộc thăm viếng của tướng Ba Tư Mohammad Baqeri là dấu hiệu mới nhất cho thấy Ankara gia tăng hợp tác với những cường quốc khác như Ba Tư và Nga.”

Hiện nay Nhà Nước Hồi Giáo đang bị đẩy lùi tại Iraq và Syria. Liệu còn lý do gì để Hoa Kỳ tài trợ, huấn luyện và trang bị vũ khí cho lực lượng người Kurd …để mất một đồng minh là Thổ? Ô. Obama có vẻ đắc ý khi hỗ trợ cho người Kurd để chống lại ISIS, không ngờ để lại một gánh nặng cho Ô. Trump…chưa biết giải quyết thế nào. Điều này chứng tỏ qua nhiều đời tổng thống, Hoa Kỳ cũng chẳng có kế hoạch trường kỳ gì cả mà chỉ “rách đâu vá đó”.

-AFP ngày 18/8/2017: “Hấp dẫn bởi những khế ước khổng lồ có thể có cho việc tái thiết một Syria tan nát vì chiến tranh, lần đầu tiên trong sáu năm, các công ty quốc tế đã ồ ạt kéo tới, bày hàng trong Hội Chợ Quốc Tế tại Thủ Dô Damascus.” Trong khi đó một cố vấn cao cấp hàng đầu của Ô. Assad nói rằng cuộc chiến chống lại phe nổi dậy và phe thánh chiến coi như chấm dứt và những lực lượng ngoại nhập sẽ là mục tiêu của cuộc chiến sắp tới. Theo Reuters ngày 21/8/2017, không quân Nga đã tiêu diệt một toán quân khá lớn của Nhà Nước Hồi Giáo, giết chết 200 chiến binh khi họ đang trên đường tiến về Thành Phố Deir al-Zor. Lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo đang tập trung quanh Deir al-Zor sau khi bị đẩy lui khỏi nam Raqqa và phía tây của Tỉnh Homs.

-Newsweek ngày 28/8/2017: “Theo cơ quan thông tin của chính phủ, Nga đã đưa hai tàu ngầm trang bị hỏa tiễn đạn đạo tàng hình vào Địa Trung Hải để sử dụng trong cuộc chiến ở Syria.”

Chính vì những vũ khí tối tân của Nga hiện đang có mặt tại Syria và Địa Trung Hải mà Mỹ né tránh đụng độ quân sự với Nga tại một chiến trường mà Mỹ luôn mong mỏi có một chiến thắng. Biện pháp duy nhất của Mỹ là dùng “chiến tranh ủy nhiệm”, thông qua các nhóm nổi dậy để lật đổ chính quyền của Ô. Assad và sau đó “đá” Nga ra khỏi khu vực chiến lược này.



Tình hình Biển Đông :

-Reuters ngày 22/8/2017: “Thủ Tướng Hun Sen tố cáo cơ quan truyền thông phi chính phủ và Hoa Kỳ giữa lúc chính quyền không còn kiên nhẫn trước những chỉ trích của cơ quan này trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Ô. Hun Sen đã đổ tức giận lên đầu tờ nhật báo Anh Ngữ Cambodia Daily và yêu cầu tờ báo này phải trả thuế tích lũy từ 10 năm qua hay sẽ phải đóng cửa.” Cũng theo Reuters ngày 23/8/2017, “Căm Bốt đã ra lệnh Viện Dân Chủ Quốc Gia ( National Democratic Institute ) do Hoa Kỳ tài trợ phải ngưng ngay hoạt động và sa thải các nhân viên ngoại quốc vào ngày 24/8/2017- một chuyển động mới nhất của Thủ Tướng Hunsen chống lại lợi ích của Hoa Kỳ trước ngày bầu cử.”

Thật tình, không một quốc gia nào ưa thích một cơ quan ngoại quốc hoạt động ở nước mình chuyên bới móc, bêu xấu chính phủ…chủ trương dân chủ hóa cũng có, nhưng âm mưu phá hoại, gây bất ổn và lật đổ cũng có. Chính trị là “thiên hình vạn trạng”, ngoài miệng nói nhân nghĩa, bên trong là âm mưu hiểm độc. Chính trị mà “hiền như Bụt” hay “thẳng ruột ngựa” thì tương chao cũng không có mà ăn, Miền Nam trước đây gọi là “húp cháo rùa”.

-Sputnik News ngày 22/8/2017: Trong chuyến viếng thăm Việt Nam từ 22-24/8/2017, Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói rằng, “ Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam có thể hỗ trợ lẫn nhau vì chúng ta chia sẻ nhiều điểm tương đồng. Thủ Tướng Yildirim cho biết cũng giống như Việt Nam, hải lộ/đường biển quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh thế mạnh của quốc gia này trong ngành công nghiệp đóng tàu và hợp tác hàng hải.”

-Reuters ngày 25/8/2017: “Nữ thủ tướng Thái Lan bị lật đổ Yingluck Shinawatra vừa trốn ra khỏi đất nước trước khi tòa tuyên án chống lại bà do tập đoàn quân phiệt đạo diễn. Bà Yingluck 50 tuổi, mà gia đình (gốc Hoa) thống trị nền chính trị Thái Lan trong 15 năm, đã không có mặt tại tòa để nghe tuyên xử về vụ thất thoát nhiều tỉ Mỹ Kim do kế hoạch tài trợ nông dân trồng lúa.” Vài ngàn người đã tụ tập ngoài tòa án để hỗ trợ cho Bà Yingluck, nơi khoảng 4000 cảnh sát đã được triển khai. Một số người biểu tình cầm hoa hồng, một số khác đeo bao tay có chữ ‘yêu’.”

Như thế là cả hai anh em Shinawatra đều phải sống lưu vong tại Dubai. Nền chính trị Thái Lan giống như một đấu trường, kéo dài từ 1932 tới nay…trải qua 19 lần thay đổi hiến pháp, hết độc tài lại đến độc tài, dân chủ tạm thời rồi bị lật đổ…và sẽ muôn kiếp như thế… khi mà quân đội, theo truyền thống trở thành “cha mẹ của dân”. Chưa biết ngôi vị của Tướng Prayut -chan-Ocha kéo dài bao lâu hay lại bị tướng dưới quyền đảo chính hay dân chúng biểu tình lật đổ rồi vào tù hay sống lưu vong?

VOV.VN (Anh Ngữ) ngày 24/8/2017: “Trong chuyến viếng thăm Việt Nam, hội kiến với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bà Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Đại Lợi Marise Payne nói rằng Úc sẵn sàng hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Phi Châu. Rằng Úc rất lo ngại về hoạt động khủng bố trong vùng và đang hợp tác với các quốc gia trong khu vực để chống lại. Bà hy vọng Việt Nam sẽ cộng tác chặt chẽ với Úc Đại Lợi trong vấn đề này. Bà ca ngợi vai trò của Việt Nam trong khu vực và nói thêm thỏa hiệp Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ đem lại lợi ích cho các quốc gia hội viên và Úc sẽ theo đuổi việc thương thảo.” ) ngày 24/8/2017: “Trong chuyến viếng thăm Việt Nam, hội kiến với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bà Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Đại Lợi

-VOV ngày 30/8/2017: “Văn phòng Phủ Tổng Thống Ai Cập thông báo, Tổng Thống Abdel-Fattah El-Sisi sẽ thăm Việt Nam vào Tháng 9 tới. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Ai Cập tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963. Trong chuyến công du Châu Á, Tổng Thống El Sisi sẽ thăm Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí Thư kiêm chủ tịch nước Tập Cận Bình từ ngày 3 tới 5 Tháng 9 và tham dự hội nghị khối bao gồm các nền kinh tế lớn mới nổi gồm: Ba Tây, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tháp tùng Tổng Thống El Sisi có các bộ trưởng điện lực, giao thông, sản xuất vũ khí, thương mại và công nghiệp, hợp tác và đầu tư, cùng giám đốc quản lý Kênh Đào Suez.”



Nhận Định :

Ngày 6/5/2016 thủ tướng Kuwait thăm Việt Nam. Ngày 5/10/2016, Tổng Thống Ba Tư Hassan Rouhani thăm Việt Nam. Ngày 22/8/2017, Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cũng đã tới thăm Việt Nam. Và vào đầu Tháng Chín tới đây, tổng thống Ai Cập cũng sẽ ghé thăm Việt Nam. Đây là những quốc gia Hồi Giáo ở Trung Đông có sức mạnh quân sự lớn và có ảnh hưởng trong thế giới Hồi Giáo.

Khi mà Kuwait , Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tìm đến Việt Nam thì đúng là toàn cầu hóa đã lên tới đỉnh cao, tức chẳng còn chướng ngại vì chủ nghĩa, thể chế, tôn giáo... mà vì quyền lợi quốc gia. Ngày nay, nước nào muốn phát triển phải mở rộng ngoại giao đa phương hoặc thương mại trên quy mô toàn cầu nếu có thể. Cứ ru rú một chỗ hay cột chặt vào một khối hay liên hiệp hay ý thức hệ, tức tự cô lập mình và rồi trở nên lạc hậu hay yếu kém.

Tuy nhiên, thực tế chính trị cho thấy các cuộc chiến ở Ukraina, A Phú Hãn, Iraq hay Syria không phải là cuộc chiến toàn cầu. Thế nhưng sự trỗi dậy và tham vọng bành trướng lãnh thổ của Hoa Lục đang trở thành nguy cơ toàn cầu. Và bỗng nhiên Việt Nam trở thành vùng trái độn, một trọng điểm chiến lược của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Châu và kể cả Ấn Độ. Việt Nam đang bị du vào thế như một cái nêm, chịu đựng hai sức mạnh của hai siêu cường Mỹ-Hoa. Nếu Việt Nam khuất phục trước sức ép của Trung Quốc, thì Mỹ sẽ mất Biển Đông và từ từ không còn bá chủ Thái Bình Dương nữa. Nếu Việt Nam ngả hoàn toàn theo Mỹ, thì an ninh của Hoa Lục lâm nguy và chiến tranh Việt-Trung có thể nổ ra, lần này sẽ là trên biển. Khi đó hải lộ quốc tế tắc nghẽn và Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Đài Loan gặp nguy khốn ngay lập tức và khủng hoảng thế giới bùng nổ.

Do đó nhiệm vụ hay “chiến lược” của Việt Nam bây giờ là tăng cường sức mạnh quân sự để tự lực tự cường, không bị lệ thuộc vào bất cứ ngoại bang nào. Một mặt hợp tác với Mỹ để duy trì hòa bình hay ổn định tại Biển Đông. Đó cũng là mạng sống của Việt Nam. Cả thế giới ngày hôm nay phải làm ăn buôn bán với Hoa Lục để phát triển kinh tế, kể cả các đồng minh truyền thống của Mỹ như Anh Quốc, Úc Đại Lợi cho nên không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam phải giao thương với Hoa Lục. Đồng đô-la nào cũng là đồng đô-la. Không thể nói đồng đô-la bán cho Mỹ hay Âu Châu giá trị hơn đồng đô-la bán hàng cho Trung Quốc.

Thế nhưng nhiệm vụ duy trì hòa bình và ổn định tại vùng Đông Nam Á vô cùng khó khăn. Nó như một nhà ảo thuật đu dây, lơ mơ mất mạng như chơi. Chưa bao giờ Đại Việt bị du vào thế “ngàn cân treo sợi tóc” như ngày hôm nay. Cả thế giới đều hiểu điều đó, cho nên nếu có kéo tới Việt Nam chỉ để mong Việt Nam mạnh lên và trở thành lực cản tự nhiên đối với Trung Quốc…từ đó duy trì được hòa bình cho Đông Nam Á, Á Châu và xa hơn cho Hoa Kỳ.

Chính trị thế giới là chính trị “Xuân Thu Chiến Quốc” mà quyền lợi quốc gia là tối thượng - nhưng không thể phớt lờ quyền lợi của đồng minh và của các siêu cường. Do đó lãnh đạo quyền biến phải biết co dãn, tới lui, cương-nhu phối hợp chứ không thể vong mạng, phổi bò hay nông nổi. Các nước nhỏ phải biết “lấy nhu thắng cương”, phải biết dùng “đòn bẩy” tức dùng sức của các siêu cường để ngăn chặn tham vọng điên cuồng của siêu cường. Sách lược khôn ngoan là “làm mà không nói”. Giống như Ô. Donald Trump chỉ nói sẽ gửi thêm quân tới A Phú Hãn, còn chiến thuật như thế nào thì không thể nói ra. Không thể đem cả một chiến lược bảo vệ quốc gia ra công bố cho toàn dân biết. Cũng giống như trong Hội Nghị Diên Hồng, Vua Trần Nhân Tông chỉ muốn biết lòng dân để chống giặc chứ không thể nói, “Này các bô lão, Trẫm sẽ cho đóng cọc ở Sông Bạch Đằng để dìm chết bọn giặc Tàu.” Thời nào cũng vậy, chiến lược giữ nước phải có “thực chiêu” và “hư chiêu”. Đàm và nhún nhường có khi là hư chiêu. Liên kết đồng minh với “kẻ thù của kẻ thù” là thực chiêu. Kẻ phàm phu không thể hiểu được. Những bậc đại anh hùng của Việt Nam như Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung đểu đã sử dụng hư chiêu lẫn thực chiêu. Do đó, triều cống mà đánh bể mặt bọn giặc Tàu lúc nào không hay.

Đào Văn Bình