LHQ Tố Trump Tấn Công Tự Do Báo Chí

NEW YORK - Cao ủy nhân quyền LHQ Zeid Raad al-Hussein tuyên bố: TT Trump có thể đang khuyến khích bạo động chống lại nhà báo, tự do báo chí bị TT tỉ phú địa ốc tấn công – theo lời ông, nhà lãnh đạo hành pháp Hoa kỳ không ngừng công kích các cơ sở truyền thông như Washington Post, New York Times, CNN, ABC, CBS, là xúi giục bạo động chống báo chí.Trong 1 buổi họp báo ngày Thứ Tư, cao ủy al-Hussein nhấn mạnh: tự do báo chí là 1 viên đá tảng của hiến pháp Hoa Kỳ, đuợc các chính quyền liên tục bảo vệ từ nhiều năm nhưng nay bị chính TT tấn công, là hiện tượng gây ngạc nhiên mà hậu quả sau cùng là nguy hại.Theo lời ông al-Hussein, phóng viên bị tấn công vì TT Trump nhử mồi liên tục, thì chính ông Trump phải chịu trách nhiệm.Từ khi vận động tranh cử, ông Trump luôn gọi truyền thông dòng chính là “Tin Bịa Đặt – Fake News”. Trong phát biểu tại Phoenix (Arizona) mới đây về phản ứng chống lại tuyên bố của ông về vụ Chatlottesville không quy trách phe thuợng tôn da trắng, TT Trump gọi nhà báo là “không yêu nước” và “không luơng thiện”. Từ Tháng 2, TT thứ 45 đã gọi truyền thông dòng chính là “kẻ thù của nhân dân”.Ngoài ra, trong chuyến đi Israel đầu tiên, TTK-LHQ Antonio Guterres lên án cuộc biểu tình đưa tới bạo động chết người tại Charlottesville (Hoa Kỳ) và số chính khách khai thác sợ hãi để thu phiếu.Lên tiếng vào thời gian cuối chuyến đi Israel và các lãnh thổ của Palestine kéo dài 3 ngày, ông nói: internet và mạng xã hội tràn ngập ngôn ngữ, hình ảnh hiềm khích và chống đạo Jew.Tại thủ phủ thương mại Tel Aviv, viên chức lãnh đạo LHQ nhấn mạnh: phong trào mị dân và chính khách thời cơ kích động tư tưởng kỳ thị, chống Hồi Giáo và các hình thức bất dung, khai thác tâm lý sợ hãi trong công chúng để thu phiếu. Ông Guterres không chỉ danh ai.TT Trump bị lên án về các phát biểu không quy trách nhiệm phe thượng tôn da trắng trong cuộc biểu tình biến thành bạo động chết người tại Charlottesville và dùng quyền khoan hồng của TT để vô hiệu hoá án phạt 1 cảnh sát trưởng nổi tiếng kỳ thị di dân da màu.