Biến Đổi Khí Hậu Sẽ Gây Ra Bão Lớn Hơn, Mạnh Hơn

PARIS - Trong khi bão Harvey trở lại đổ bộ bờ Vịnh Mexico sau khi gây ngập lụt rộng lớn từ Texas tới Louisiana, các khoa học gia nói: bão dữ như bão Harvey là phù hợp với hiện tượng tăng nhiệt của khí quyển, hậu quả của ô nhiễm do loài người gây ra – họ báo động: sẽ phát sinh bão mạnh hơn, lớn hơn.Chuyên gia khí quyển là giáo sư Kerry Emanuel giảng dạy tại trường MIT nói “Hiện tượng bão biển như bão Harvey tại Houston đã xuất hiện từ 1000 năm, nhưng trong 1 thế kỷ tới bão gây ra mưa lớn hơn vì ảnh hưởng của tăng nhiệt khí quyển và nước biển”. Theo lời ông, vũ luợng của bão gia tăng, gây ngập lụt – ông xác nhận: hồ sơ ghi các kỷ lục mới về vũ luợng hàng ngày. Ông nói: trước đây, bão biển tan dần sau khi đổ bộ, nhưng bão Harvey đuợc cung cấp năng luợng, tiếp tục tăng độ ẩm, trút mưa xuống. Ông tiếp lời: chúng ta có thể thấy tín hiệu khí hậu phù hợp với các dự đoán.Bão Harvey là khác thường vì tiếp tục tăng sức mạnh tại Vịnh Mexico trước khi đổ bộ bờ Texas.Mặt khác, tiến sĩ Ilan Kelman của Institute for Risk and Disaster Reduction tại University College London báo truớc: bão cấp 3, cấp 4, 5 sẽ xuất hiện thường hơn với nhiệt độ khí quyển tăng – bão mạnh hơn khi nước biển nóng hơn.Đó cũng là nhận định của giáo sư Jeffrey Kargel tại University of Arozona.