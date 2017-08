Tu Viện Linh Ứng Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan PL.2561 – 2017

“Vời vợi non cao ơn dưỡng dục,

Mênh mông biển rộng đức sinh thành”

Trong Đại Lễ Vu Lan tại Tu Viện Linh Ứng.

Garden Grove (Bình Sa)- -Tu Viện Linh Ứng (Linh UngBuddhist Monastery), tại số 11401 Mac Street, Garden Grove, California 92841 đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL.2561 – 2017 vào lúc 09 giờ sáng Chủ Nhật ngày 27/8/2017,Tham dự buổi lễ ngoài qúy Chư Tôn Đức Tăng Ni còn có khoảng hai trăm đồng hương Phật tử.Tại chánh điện mới thật trang nghiêm, trên chánh điện, Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề thật lớn, hai bên tường có những tảng đá Non Nước được khắc theo thứ tự khi Đức Phật chuyển Pháp Luân với bài pháp đầu tiên, Bản Kinh Pháp Cú được bố trí theo mô hình Giới Định Tuệ… tất cả đều khắc trên đá...Bên hông chánh điện có câu:Điều hợp chương trình buổi lễ do Thầy Thích Minh Khánh,Sau nghi thức cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chánh điện.Tiếp theo Thầy Thích Minh Hạnh, Viện Chủ Tu Viện Linh Ứng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự quang lâm tham dự của qúy Chư Tôn Đức Tăng Ni, cảm niệm công đức của đồng hương Phật tử đã đóng góp công sức để Tu Viện Linh Ứng có được ngày hôm nay, với Chánh Điện khang trang rộng rãi có nơi cho qúy Phật tử lễ bái, tu học.Sau đó nghi thức Vu Lan bắt đầu, mọi người cùng tụng trang kinh Vu Lan.Sau lễ lời Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Chí Thọ, trong lời Đạo Từ Hòa Thượng đã khuyên phật tử cố gắng tu học, nhân mùa Vu Lan HT. khuyên mọi người phải luôn luôn hiếu hạnh với ông bà, cha mẹ để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục, cùng cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ được siêu sanh tịnh độ...Tiếp theo nghi thức cúng dường trai tăng do Phật tử Đạo Tràng Tu Viện Linh Ứng thực hiện.Trong lúc nầy Ban tổ chức mời đồng hương Phật tử cùng dùng bữa cơm chay do Tu Viện Linh Ứng khoản đãi, cùng xem chương trình văn nghệ Vu Lan do các Phật tử trình diễn.Tiếp xúc với Thầy Thích Minh Hạnh được Thầy cho biết: “mỗi chúng ta được hiện diện trên cỏi đời này là nhờ công ơn sinh thành và dưỡng dục của Cha và Mẹ. Công cha nghĩa mẹ không bút mực nào có thể diễn tả: “Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá, đựng sao đầy hai tiếng Mẹ Cha”, và không một việc làm nào có thể đền đáp được: “Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương báo đáp cho vừa sức đâu.” Là người con Phật, chúng ta phải luôn luôn hiếu thuận và làm những điều phước thiện để hồi hướng cho Cha Mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, Cha Mẹ quá vãng được hưởng nhờ phước duyên mà tái sanh nhàn cảnh.”.Được biết Tu Viện Linh Ứng được hình thành trên một khu đất hoang sơ, gió bụi với một căn nhà nhỏ nhưng sau thời gian ngắn bây giờ Tu Viện đã trở thành một nơi tu học khang trang, rộng rải, cây cối xanh tươi, với tượng Đức Quán Thế Âm lộ thiên đã trở thành một nơi kính viếng cầu nguyện của đồng hương Phật tử về từ khắp nơi. Được như ngày nay đó cũng nhờ vào bàn tay khéo léo của Thầy Viện Chủ, qúy Thầy trong Tu Viện, cũng như qúy Phật tử trong đạo tràng Tu Viện Linh Ứng đã tận tụy cùng chung tay góp sức để xây dựng nên cơ sở tu học nầy.Khi mới bắt đầu xây dựng ngôi chánh điện Thầy Minh Hạnh đã nói: “Từ bao đời nay trong truyền thống văn hóa Việt Nam, ngôi chùa luôn hiện hữu trong lòng những người con dân nước Việt; là biểu tượng của đời sống đạo đức; là nơi cho mọi người hướng về để thăng tiến đời sống tâm linh; là điểm tựa niềm tin trước phong ba, bão tố cuộc đời...Ý nghĩa và giá trị thiêng liêng ấy cần thiết biết bao cho tất cả chúng ta khi lìa xa quê hương, hội nhập vào một đời sống với những khác biệt về nền văn hóa truyền thống ấy; Ý thức về sự gìn giữ, duy trì và phát triển tại thế gian. Chư Tăng và Phật Tử đã kiến lập ngôi Tam Bảo; Tu Viện Linh Ứng nầy.”Mọi chi tiết liên lạc: (714) 804-5788, (714) 468-4297; Email: tuvienlinhung@gmail.com