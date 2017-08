1 GS Mỹ Mất Việc Vì Nói Texas Bị Bão Là Nghiệp Do Bầu Cho Cộng Hòa Chống Biến Đổi Khí Hậu

Một giáo sư đại học bình luận rằng trận bão Harvey là nghiệp đối với những nhà Cộng Hòa tại Texas. Rồi thì ông ấy đã bị đuổi việc.Đại Học University of Tampa đã sa thải vị giáo sư thỉnh giảng là người đã xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng Bão Harvey là nghiệp mà tiểu bang Texas phải gánh lấy vì đã bỏ phiếu cho Cộng Hòa.Giáo Sư Kenneth L. Storey chuyên về xã hội học đã tức thì bị sập vào truyền thông xã hội sau khi ông viết trên twitter hồi Chủ Nhật rằng, “Tôi không nghĩ là nghiệp quả nhãn tiền nhưng đây là loại cảm giác như nó dành cho Texas. Hy vọng điều này sẽ giúp họ nhận ra rằng Đảng Cộng Hòa không quan tâm tới họ.” 2 ngày sau ông đã bị đuổi việc.Trong một tuyên bố hôm Thứ Ba, trường đại học đã chỉ trích những bình luận của Storey, nói rằng chúng chỉ là quan điểm riêng trên Twitter của ông ấy và không phản ánh quan điểm của nhà trường.“Chúng tôi lên án những bình luận này và cảm nghĩ bên sau chúng, và cảm thông với nỗi đau do hành động vô trách nhiệm này đã gây ra,” theo trường đại học cho biết, nói thêm rằng những giáo sư khác sẽ dạy thế các lớp của giáo sư Storey. “Là người dân Florida, chúng tôi hiểu rõ về sự thiệt hại vật chất và đau khổ liên quan tới thời tiết nhiệt đới. Tâm tư và sự cầu nguyện của chúng tôi thảy đều hướng về những người bị ảnh hưởng bởi Bão Harvey.”Hôm Thứ Hai Storey đã viết twitter xin lỗi, theo báo Times, “Tôi thành thật xin lỗi về lời bình luận mà tôi đã đăng lên hôm qua. Tôi không bao giời có ác ý với bất cứ nhóm người nào. Tôi hy vọng tất cả ảnh hưởng bởi Bão Harvey sớm qua đi.”Trong một tuyên bố gửi cho ABC, Storey nói rằng ông muốn đề cập đến sự bác bỏ biến đổi khí hậu và giảm tài trợ cho các cơ quan có thể giúp đúng lúc như trong trường hợp này của Đảng Cộng Hòa.Ari Cohn, một luật sư làm việc cho Foundation for Individual Rights in Education, là tổ chức hậu thuẫn tự do ngôn luận tại các trường cao đẳng và đại học Mỹ, nói rằng tổ chức đang điều tra về việc Storey bị đuổi việc, là điều mà ông mô tả như là có vấn đề.