Bão Harvey: Đã Cứu 3,500 Người, 13 Chết. Mưa Nhiều Nhất Ở Mỹ; Trump Tới Texas, Vỡ Đê Chắn Columbia Lakes, 450,000 Người Cần Giúp

HOUSTON - TT Trump thị sát vùng thiên tai tại Houston trong ngày Thứ Ba.Hàng ngàn người bị nước lụt cô lập đã đuợc tiếp cứu, nhưng còn hàng ngàn người khác chờ đợi trong khi chuyên viên khí tượng dự báo bão Harvey trút 15 inches nước mưa tại miền đông Texas và miền tây Louisiana.Ông Trump đã đến phi trường của Corpus Christi không lâu sau 12 giờ trưa, sau khi có tin vỡ đê chắn Columbia Lakes tại Brazoria county, ngay phiá nam Houston.Phát ngôn viên của Harris county chính thức phóng thông điệp twitter khuyến cáo cư dân nhanh chóng di tản “Get Out Now”.Khu đông nam thành phố Houston báo cáo: bão Harvey đã trút xuống đây 49 inches nước mưa, là kỷ lục của 1 trận bão đổ bộ lục địa Hoa Kỳ – kỷ lục trươc là do bão Amelia gây ra năm 1978, cũng tại Texas.Thống đốc Abbott loan báo trung tâm nghị hội George R. Brown tiếp nhận gần 10,000 người di tản, gấp đôi số túi ngủ đã chuẩn bị.Mây và gió của bão Harvey còn tập trung trên không phận Vịnh Mexico đe dọa tiếp tục trút nước xuống.Nước ngập không ngưng dâng nay mai và các dòng sông chưa dâng tới đỉnh điểm trước cuối tuần này.Tính tới sáng Thứ Ba, số tử vong do bão Harvey gây ra đuợc ghi là 13.Trong chương trình thị sát vùng thiên tai, trước tiên TT Trump đến Corpus Christi, gặp thống đốc Greg Abbott, thảo luận với giám đốc cơ quan ứng phó khẩn cấp liên bang (FEMA) là Brock Long, nghe thuyết trình của các viên chức Corpus Christi. 2 nghị sĩ Ted Cruz vzà John Cornyn dự khán buổi thuyết trình này và tháp tùng TT Trump trong thời gian còn lại trong ngày.Tại Bạch Ốc, trong lúc TT Trump lên đường đi Texas phát ngôn viên Sarah Sanders tuyên bố: chuyến thị sát của TT đặt nền tảng cho kế hoạch dài hạn khôi phục vùng thiên tai.Cùng đi Texas với TT Trump có mặt các bộ trưởng y tế xã hội, phát triển gia cư và quyền bộ trưởng nội an. Tin CNN cho hay: nhà cửa tại Houston có thể còn ngập lụt trong nhiều tuần lễ. ….Sở Khí Tượng Quốc Gia cho biết hôm Thứ Ba rằng bão Harvey hiện đạt kỷ lục về tổng số lượng nước mưa đổi xuống trong một trận bão tại lục điạ Hoa Kỳ, với 2 trạm theo dõi khí hậu tại Texas cho biết tổng số nước mưa trút xuống dày 48 inches.Trong số 13 người thiệt mạng trong trận bão Harvey tính tới trưa Thứ Ba, thì có một Trung Sĩ Cảnh Sát Houston Steve Perez, 60 tuổi, thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ hôm Chủ Nhật.Ty Cảnh Sát Houston cho biết đã cứu được hơn 3,500 người từ nước lũ kể từ khi trận bão bắt đầu.Hơn 30,000 người sẽ di tản, hơn 450,000 người sẽ cần sự trợ giúp, theo Cơ Quan Federal Emergency Management Agency (FEMA) cho biết.