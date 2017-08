52 Triệu Người Dân Việt Trong Nước Dùng Facebook; VN Nằm Trong Top-10 Quốc Gia Dùng Facebook Nhiều Nhất Thế Giới

Chủ Tịch Nước CSVN Trần Đại Quang tháng này đã kêu gọi siết chặt việc kiểm soát internet để đối phó với “các thế lực thù địch” mà ông nói là đã đe dọa không chỉ an ninh mạng mà còn làm mất uy tín của các lãnh đạo đảng và nhà nước.”Nhưng kiểm soát internet tại một quốc gia đang gia tăng nhanh nhất trong lãnh vực internet như VN thì không dễ, đặc biệt khi các công ty cung cấp nền tảng này là toàn cầu.Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu của Facebook, tính theo số lượng thành viên. Hiện nay VN có hơn 52 triệu trưng mục đang hoạt động đối với các nah2 quảng cáo, theo một nghiên cứu được cung cấp cho Reuters bởi các cơ quan truyền thông xã hội We Are Social và Hootsuite. YouTube và Twitter của Google cũng rất phổ biến tại Việt Nam.Những nơi khác tại Đông Nam Á, truyền thông xã hội hỗ trợ kinh doanh và thông tin cũng như chỉ trích chính quyền.Một số nhà bất đồng chính kiến sử dụng mạng truyền thông xã hội tại VN bị bắt trong một cuộc bố ráp quy mô theo sau những thay đổi trong hệ thống lãnh đạo đảng. Ít nhất 15 người bị bắt trong năm nay.