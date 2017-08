TTK-LHQ Lần Đầu Tới Israel Kêu Gọi Thiện Chí Đối Thoại

Khoảng cuối tháng 08/2017, theo trang New York Post, trong tương lai gần, Sở Cảnh Sát New York NYPD sẽ dần loại bỏ tất cả 36,000 chiếc điện thoại chạy nền tảng Windows Phone đã được cấp cho các nhân viên sĩ quan từ năm 2015, vì lý do những thiết bị đã lỗi thời và không còn nhận được cập nhật.