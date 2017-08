11 Nước Vẫn Muốn Phục Hồi TPP

Dù TT Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi dự án Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương gọi tắc TPP gồm 12 nước, 11 nước còn lại cũng vẫn tiếp tục thảo luận để có thể biến nó thành hiện thực, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “11 nước tham gia Hiệp Định Thương Mại Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là TPP) đang cân nhắc về những thay đổi trong hiệp ước này bao gồm thay đổi về quyền của người lao động và sở hữu trí tuệ do phía Việt Nam đề xuất. Hãng tin Reuters trích các nguồn tin cho biết như vậy vào hôm 29 tháng 8 vào giữa lúc quan chức 11 nước đang nhóm họp tại Sydney, Australia.“TPP vốn bắt đầu với 12 nước nhưng vào tháng một năm nay, Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất trong khối đã tuyên bố rút khỏi hiệp định.“Việt Nam mong muốn bỏ các điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ đối với các dữ liệu dược. Theo Reuters, đề nghị này nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong nhóm trong đó có cả sự ủng hộ của Nhật Bản và New Zealand. Bản TPP gốc cho một khoảng thời gian là 8 năm trước khi các công ty dược cạnh tranh nhau có thể tiếp cận được các dữ liệu dược mà theo đánh giá của các nhà quan sát là sẽ cản trở việc sản xuất thuốc rẻ hơn.”Bản tin RFA kết luận rằng, “Tuy nhiên theo dự kiến cuộc họp ba ngày của quan chức 11 nước tham gia TPP kỳ này sẽ kết thúc mà không có thỏa thuận nào đạt được.”Trong hình, Bộ trưởng Thương mại New Zealand giữa các phóng viên sau cuộc họp 11 nước tham gia TPP ở Hà Nội hôm 21/5/2017.