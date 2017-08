Nhóm Hát Quỳnh Hoa Tổ Chức Dạ Tiệc Gây Qũy Thành Công

Trong dạ tiệc gây quỹ của Nhóm Hát Quỳnh Hoa.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Seafood Place, đường Brookhurst, Thành Phố Garden Grove vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2017, Nhóm Hát Quỳnh Hoa, Phục Vụ Viện Dưỡng Lão và giúp người vô gia cư đã tổ chức thành công buổi tiệc gây qũy, kỷ niệm 5 năm thành lập nhóm, nhóm đã được nhiều đồng hương gọi là nhóm “Ăn cơm nhà vác ngà voi.”Hơn 400 đồng hương, thân hữu tham dự, ngoài một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử, qúy quan khách còn có các tổ chức như: Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Hội Đồng Hương Bạc Liêu, Hội Đồng Hương Quảng Trị, Hội Cựu Học Sinh Trưng Vương, Hội Cựu Học Sinh Gia Long, Hội Cựu Học Sinh Bưởi Chu Văn An, Hội Cựu Học Sinh Petrus Ký, Hội Cựu Học Sinh Lê Văn Duyệt, một số đại diện các hội đoàn trẻ... cùng một số thân hữu, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Trước giờ khai mạc một số các nghệ sĩ trình diễn những bản nhạc về quê hương.Mở đầu chương trình với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Kỹ Sư Nguyễn Minh Trì, Phu nhân ca sĩ Quỳnh Hoa, thành viên của nhóm điều hợp cùng Ban hợp ca Nhóm Hát Quỳnh Hoa phụ trách.Sau phần nghi thức, Ca sĩ Quỳnh Hoa, Trưởng nhóm và Bác Sĩ Đỗ Trọng Thái, thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả qúy vị cùng đồng hương thân hữu.Tiếp theo Ca Sĩ Quỳnh Hoa mời tất cả các thành viên trong nhóm lên sân khấu để Ban tổ chức tặng cho mỗi người một bó hoa ghi nhận những hy sinh thời gian, công sức để góp phần xoa dịu những người già cả neo đơn đang sống tại những khu dưỡng lão.Phó Thị Trưởng Phát Bùi, Nghị Viên Kimberly Hồ được mời lên phát biểu, những vị nầy đều ca ngợi tất cả anh chị em trong nhóm hát Quỳnh Hoa, trong đó có những vị Bác Sĩ, những người nầy đã không quản ngại thời gian, dấn thân phục vụ cho những người kém may mắn về sức khỏe đang nằm điều trị tại các khu duỡng lão và sau đó Phó Thị Trưởng Phát Bùi trao bằng tưởng lục của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đến Bà Quỳnh Hoa và nhóm hát Quỳnh Hoa.Tiếp tục chương trình, Ban tổ chức mời quan khách cùng các anh chị trong nhóm lên cắt bánh mừng sinh nhật 5 năm thành lập nhóm.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức các món ăn cùng xem chương trình văn nghệ thật xuất sắc do các anh chị nghệ sĩ trong nhóm rình diễn.Trong phần trình diễn, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ hợp ca bài “Việt Nam Ơi! Việt Nam Ơi!” thật hào hùng.Ngoài ra nhóm hậu duệ Đền Hùng cũng đã trình diễn những màn văn nghệ thật xuất sắc đã được tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn làm cho không khí nhà hàng sôi động hẵn lên.Chương trình văn nghệ gồm những nghệ sĩ trong nhóm như: Amber Nguyễn, BS. Duy Ái, BS. Cao Đệ, Quốc Khánh, Hoàng Long, Gia Nghị, BS. Trọng Thái, Lan Anh, Ngọc Hân, Quỳnh Hoa, Lệ Ngọc, Trang Tài, Trần Thạch, Ngọc Thúy, Minh trì, Ngọc Vân cùng thân hữu có Nha Sĩ Kim Loan, Đoàn múa Việt Cầm, Hậu Duệ Đền Hùng Hải Ngoại, Ban nhạc Keyboard: Lê Tính, Sound: Nguyễn Bích, MC: Ngọc Diệp, Trọng Thái, Ban Hợp Ca Tình Nghệ Sĩ, Ban Tam Ca, Chu Văn An...Được biết, Nhóm hát Quỳnh Hoa đã quy tụ những người có nhiệt tâm, trong đó có Bác Sĩ, Nhạc sĩ và những thành viên có nghề nghiệp vững chắc trong xã hội, nhưng họ đã dành những ngày nghĩ cuối tuần để đi phục vụ cho những cụ già neo đơn tại các khu dưỡng lão đó là một điều đáng khâm phục. Ngoài việc giúp vui, nhóm còn thực hiện các bữa ăn cho người vô gia cư vào các dịp lễ như Thanksgiving, Giáng Sinh...Tiếp xúc với Ca Sĩ Quỳnh Hoa, Trưởng nhóm được Bà cho biết: “Hàng năm chúng tôi đều tổ chức một đêm văn nghệ gây quỹ để trang trải chi phí cho ban nhạc đã hợp tác với nhóm hát trong những năm qua, mua quà biếu cho các bác ở viện dưỡng lão, và mua thức ăn, qùa cho những người vô gia cư trong dịp Lễ Tạ Ơn cũng như những ngày lễ lớn.”Bà Quỳnh Hoa tiếp: “Năm đầu mới thành lập nhóm, chúng tôi xuất tiền túi ra để trang trải những chi phí. Đến năm thứ hai thì nhóm mới tổ chức ở nhà hàng để gây quỹ. Đến năm thứ ba thì nhóm hát này đã có nhiều tiếng hát tình nguyện vào nhóm. Đến bây giờ, nhóm đã có khá đông những thành viên, đồng thời cũng được sự hỗ trợ của nhiều ban văn nghệ khác ở Little Saigon, vì họ thấy việc làm có ý nghĩa của chúng tôi.”Quý đồng hương có tâm hồn văn nghệ, có điều kiện phục vụ xin tham gia vào nhóm hát Quỳnh HoaLiên lạc: Quỳnh Hoa (714) 425-4278, Đỗ Trọng Thái (562) 587-7698.