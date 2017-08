Bão: 8 Người Chết, Houston Ngập Nước

HOUSTON - Hiện thời có ít nhất 8 người đã chết trong trận bão Harvey ở phía đông nam Texas.Dự kiến hơn 30,000 người tại Houston và vùng Vịnh sẽ di tản vào các tòa nhà kiên cô dùng làm trại tạm cư an toàn.Dự kiến sau trận bão sẽ có 450,000 người xin trợ cấp liên bang, trong khi hiện nay 13 triệu người từ Houston tới New Orleans đang đội mưa, lô nước.Người ta dự đoán sau trận bão sẽ có nhiều ngàn người từ bỏ Houston, dọn sang nơi khác để tìm việc, vì kinh tế thành phố sẽ cần thời gian để hồi phục.Viên chức cơ quan ứng phó khẩn cấp liên bang (FEMA) mô tả tình hình ngập lụt do bão Harvey gây ra tại Houston và tại nơi khác trong tiểu bang Texas là chưa từng thấy.Tiểu bang Louisiana đã ban hành tình trạng khẩn cấp tại thành phố New Orlenas và vùng phụ cận trong khi bão đang tiến theo hướng đông bắc.Nếu mưa tiếp tục như dự kiến với vũ luợng 50 inches, tình thế tại Texas sẽ trở nên tệ hại hơn nữa - cảnh sát truởng Art Acevedo tại Houston lên tiếng sáng Thứ Hai kêu gọi mọi công dân tiếp sức.Ưu tiên của nhà chức trách Houston là mọi người lâm nguy đuợc tiếp cứu - ông Acevedo tuyên bố “Không ai trong chúng tôi đầu hàng”.Ông xác nhận mới nhận đuợc 185 yêu cầu giải cứu, và khuyên dân đừng mất tin tưởng trong lúc chờ đội. Khoảng 2000 người đã đuợc tiếp cứu từ nước lụt tính đến sáng Thứ Hai.Trong khi đó thị trưởng Sylvetsr Turner công bố danh sách các loại vật dụng đang cần tại các trung tâm tạm trú, gồm tã lót, sữa nhi đồng, thực phẩm, thuốc men – thị trưởng Houston cũng xác nhận cần tình nguyện viên giúp việc tại 1 số nơi.Theo lời ông Turner, hiện có 5500 người tại các nhà tạm trú, và nhân số đang tăng - ông cảnh báo: tình hình có thể thay đổi từng giờ.Đội trưởng cứu hoả Samuel Pena báo tin: 290 người đuợc cứu trong đêm chủ nhật rạng sáng Thứ Hai. Tổng đài khẩn cấp 911 đã nhận 75,000 cú điện thoại kêu cứu tính đến 9 giờ sáng Thứ Hai. Tin dự báo thời tiết cho biết mưa tiếp tục ít nhất đến Thứ Năm. Thống đốc Greg Abbot đã huy động toàn thể 12,000 người của vệ binh quốc gia tiếp sức các lực luợng khẩn cấp – ông đuợc giới quan sát đánh giá là hành động hiệu quả.