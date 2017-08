Đối Lập Anh Giúp Tiến Trình Brexit “Chuyển Tiếp Hoà Dịu”

LONDON - Đảng Lao Động đối lập tại vương quốc Anh chủ trương tiếp tục dự phần thị trường đơn Liêu Âu và liên hiệp thuế quan trong 1 thời gian chuyển tiếp sau Brexit, nhằm tìm kiếm cùng những điều kiện căn bản với Liên Âu đến sau Tháng 3-2019, khi hoàn tất tiến trình Brexit – đó là phương án mà đảng Lao Động đề nghị với Thủ Tướng Theresa May, theo loan báo của phát ngôn viên Keir Starmer. Đảng Lao Động muốn tránh rủi ro như là “ven bờ vực thẳm” gây ra bởi sự tách rời đột ngột.Cho tới nay, các bộ trưởng quan yếu của nội các May đã loại trừ khả năng kéo dài sự tham gia thị trưòng đơn EU trong 1 giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit. Đảo Lao Động cũng nhận rằng thương luợng chuyển tiếp không cung cấp sự ổn định dài hạn hay giải quyết vấn đề di trú, là 1 trong các quan tâm chính khi cử tri bỏ phiếu trưng cầu dân ý Tháng 6-2016.Theo phát ngôn viên Starmer, đó là lý do đảng Lao Động muốn thời gian chuyển tiếp càng ngắn càng tốt. Đảng Bảo Thủ mô tả định hướng của đảng Lao Động là yếu, không gồm viễn ảnh về UK đứng ngoài EU. Nhà báo nhận xét: trước khi thương luợng các đề tài khác, EU muốn tìm kiếm tiến bộ về 3 mặt: quyền của kiều dân tại UK, biên giới Anh-Ireland, và 1 giải pháp tài chính.