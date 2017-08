Tướng Tàu, Trâu Húc, Tiến Sĩ, Xin Đểu, Sân Bay...

Có phải nhà nước Trung Quốc thăng chức ông Tướng Tàu một thời tác chiến ở VN là để chuẩn bị một trận Nam Tiến mới? Hay chỉ để hù dọa thôi?Bản tin VOA kể rằng Ông Lý Tác Thành, người từng chiến đấu trong Chiến tranh Biên giới Việt – Trung năm 1979, mới được thăng chức làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc.Reuters dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng tướng Lý, 63 tuổi, lên thay thế ông Phòng Phong Huy....Nhận định về diễn biến này, nhà nghiên cứu về quan hệ Việt - Trung Dương Danh Dy, cựu quan chức ngoại giao, nói với VOA Việt Ngữ rằng điều đó cho thấy Trung Quốc “coi trọng chuyện chiến đấu với Việt Nam sắp tới”. Ông Dy cảnh báo Việt Nam nên “chú ý” tới điều này.Trong khi đó, bản tin VnExpress kể chuyện: Trâu húc chết nhân viên thú y khi tiêm phòng.Khoảng 11h ngày 27/8, anh Bùi Viết Hiền (28 tuổi) tới nhà anh Võ Tá Cường (29 tuổi, trú xã Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh) để tiêm phòng cho trâu. Anh Hiền bước vào chuồng, chích mũi tiêm vào thân trâu. Bất ngờ con vật quay lại húc vào người hai anh Hiền và Cường."Anh Hiền bị nhiều vết thương nặng, trong đó một vết đâm xuyên ngực trái khiến tử vong trên đường cấp cứu. Anh Cường bị thương nặng ở sau lưng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê", ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long nói.Báo Gia Lai kể chuyện: hàng trăm cây cà phê bị nhổ trộm, chặt phá.Khi lên thăm rẫy, vợ chồng anh Long "chết đứng" khi toàn bộ số cà phê con mới trồng hơn hai tháng đã bị trộm sạch. Nhiều cây cà phê lớn bắt đầu cho thu hoạch cũng bị chặt ngang gốc, đốn cành. Ngày 27/8/2017, một hộ dân ở xã Ia Yok, huyện Ia Grai trình báo vừa bị chặt phá gần 300 cây cà phê.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Sai phạm hàng loạt trong đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ.Xác định chỉ tiêu không đúng, tổ chức tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ sai quy chế, chương trình đào tạo tiến sĩ không đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu… là những sai phạm tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN.Kết luận này vừa được Thanh tra Bộ Giáo dục - đào tạo phát hiện khi tiến hành thanh tra về hoạt động tuyển sinh, đào tạo của Học viện Khoa học xã hội.Trước đó, đầu năm 2016, Học viện Khoa học xã hội từng gây ồn ào với chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ “khủng” cùng nhiều đề tài luận án “lạ” như “Hành vi nịnh trong tiếng Việt”, “Đặc điểm giao tiếp với người dân của chủ tịch xã”…Báo Thanh Niên kể: khoảng 7 giờ ngày 27.8, bác sĩ Trương Công Đầy (53 tuổi), Trưởng khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang đang điều khiển xe máy chạy trên đường Học Lạc (P.3, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) thì bất ngờ bị một cây phượng khoảng 40 năm tuổi nằm trong khuôn viên Công ty CP In Tiền Giang ngã ra đường, đè trúng.Báo SGGP kể chuyện Đồng Nai: Vào tiệm thuốc tây xin tiền “đểu” rồi đâm chết chủ tiệm.Chiều 27-8, khoảng 16 giờ, tại đường 767, khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.Vụ việc xảy ra tại tiệm thuốc Phương Nhàn, khi một thanh niên bất ngờ xuất hiện tại tiệm thuốc này với bộ khẩu trang bịt kín và đi xe vào quầy thuốc xin tiền.Lúc này, chủ quầy thuốc là chị B.Th.Nh., 26 tuổi, đã cho đối tượng này một số tiền và đối tượng đi ra khỏi quầy thuốc.Ngày sau đó, đối tượng này quay lại, tiếp tục xin tiền nhưng lần này chị Nh. không cho. Ngay lập tức, đối tượng rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người chị Nh., làm chị gục tại chỗ.VOV kể chuyện Quảng Ninh: Bắt khẩn cấp đối tượng tông thẳng xe ô tô vào cảnh sát giao thông.Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng điều khiển xe ô tô tông thẳng vào CSGT và đâm hư hỏng nhiều xe khác.Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi “chống người thi hành công vụ”, điều khiển xe ô tô tông thẳng vào CSGT và đâm hư hỏng nhiều xe khác ngày 26/8.Báo Một Thế Giới kể chuyện hãng Tàu đòi làm sân bay Ta: Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết đề xuất đối tác Trung Quốc xây sân bay Long Thành sẽ được xem xét như đề xuất khác.Trước đó, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Geleximco cùng đối tác Trung Quốc gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ, đề đạt nguyện vọng muốn xây dựng sân bay Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP).Báo Pháp Luật ghi nhận: Tăng thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường... sẽ khiến giá cả đắt đỏ, người tiêu dùng Việt Nam sẽ thắt chặt chi tiêu, doanh nghiệp (DN) khó khăn và nhiều hệ lụy xảy ra đối với nền kinh tế, đời sống xã hội.Báo PL.TP ghi lời Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.SG: Giá nhà sẽ tăng, người Việt chật vật an cư. Đầu vào của BĐS từ nguyên vật liệu, nhân công... đều tính thuế VAT hết, giá nhà đất, căn hộ tăng lên là điều đương nhiên. Dù BĐS là mặt hàng đặc thù đáp ứng nhu cầu ở của người dân, thuế tăng, giá nhà tăng, người dân vẫn phải mua nhưng phải bỏ thêm số tiền lớn hơn.Báo Người Lao Động ghi nhận: Giới chuyên môn lo ngại trước việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu cá tra của Việt Nam, nông dân sẽ đổ xô mở ao nuôi, đến lúc rủi ro thì trở tay không kịpTheo số liệu thống kê từ Hiệp hội Cá tra Việt Nam (Vinapa), kim ngạch xuất khẩu cá tra tính đến ngày 30-6 đạt 836 triệu USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh ở thị trường Trung Quốc.