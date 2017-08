Hội Nghị Ở Little Saigon Về Nhân Quyền Tây Tạng, VN

Tiến sĩ Lonbsang Sangay, phải, và Luật sư Trịnh Hội.

Chùa Điều Ngự

14472 Chestnut St.

Westminster, CA 92683.

WESTMINSTER (VB) -- Một Hôi nghị Nhân Quyền về Tây Tạng và Việt Nam sẽ tổ chức vào cuối tuần này tại Little Saigon, theo một thông báo từ cựu Thị Trưởng Garden Grove là Bảo Nguyễn, một viên chức trong ban tổ chức.Bản bảo trợ hôi nghị gồm Tibetan Association of Southern California, The Vietnamese American Buddhist Congregation in the USA, và Mr. Bao Nguyen cựu Thị Trưởng Garden Grove).Hội nghị sẽ tô chức vào Thứ Bảy ngày 2 tháng 9/2017, từ 9:30AM-11:30AM tại:Hai diễn giả trong hôị nghị sẽ là:-- Tiến sĩ Lonbsang Sangay, Chủ tịch của Chính Phủ Tây Tạng Lưu Vong, người được dân Tây Tạng lưu vong bầu lên từ năm 2011 và đang phục vụ nhiệm kỳ thứ 2. Tiến sĩ Sangay tốt nghiệp Đaị Học Luật Khoa Harvard, chuyên ngành về Luật Nhân Quyền Quốc Tế.-- Luật sư Trịnh Hội, tốt nghiệp Luật Tỵ Nạn Quốc Tế ở Oxford, từng nhiều năm làm thiện nguyện để biện hộ cho các thuyền nhân Việt Nam trên các trại tỵ nạn Đông Nam Á, hiện nay là Giám đốc Điều hành VOICE, một hội bất vụ lợi về nhân quyền.