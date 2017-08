Cựu Đại Tá Trần Văn Kha Ra Đi, Hưởng Thọ 97 Tuổi

Cụ Trần Văn Kha.

Cụ Trần Văn Kha trong Lễ quy y tại Chùa Bát Nhã.

GARDEN GROVE, Calif.-- Cựu Đại tá Trần Văn Kha, cũng là một nhà văn có nhiều tác phẩm biên khảo về sử học xuất bản, đã từ trần lúc 5 giờ 10 phút chiều ngày 26 tháng 08 năm 2017 tại UCI Medical Center, Orange County, California, hưởng thọ 97 tuổi.Cụ Trần Văn Kha, có Pháp danh Quảng Trí Văn, nguyên là Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nguyên Tham Mưu Trưởng Binh Chủng Công Binh VNCH.Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.Bản Cáo Phó của gia đình cho biết linh cữu hiện quàn tại nhà quàn BROTHERS OF St. PATRICK, 7820 BOLSA AVE., MIDWAY CITY, CA 92655 (Đối diện Peek Funeral Home).Chương trình tang lễ:Thứ năm ngày 31 tháng 8 năm 2017- 9:00am đến 10:30am: Lễ Nhập Quan và Phát Tang- 10:30am đến 12:30pm: Thăm Viếng và cầu siêu- 12:30pm đến 1:00pm: Cầu Siêu Di Quan- 1:00pm Di Quan- 2:00pm Lễ Trà Tỳ tại Gateway Cremation, 1410 S. Acacia Ave., Fullerton, CA 92831- 2:30pm An vị Linh tại Chùa Bát Nhã 4717 W. First Street, Santa Ana, CA92703. Chủ sám Tang Lễ: Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (714)548-4148.Tang lễ cụ do 3 người con gái thực hiện, với xin miễn phúng điếu và vòng hoa.Sau đây là sơ lược Tiểu Sử Cụ Trần Văn Kha.Sinh ngày 21 tháng 02 năm 1921 nhằm này 14 thang 01 năm Tân Dậu tại Nam Định, Bắc Việt Nam. (Tức năm nay đã hưởng thượng thọ 97 tuổi). Cụ Kha, từ năm ngoài 20 tuổi, đã bắt đầu tập Yoga. Do thấm nhuần tinh thần bất bạo động của Yoga, cũng như của Leon Tolstoi và Mathama Gandhi …, nên cụ Kha cũng ngã theo khuynh hướng bất bạo động.Tuy vậy, do đất nước lúc bấy giời đang chiến tranh nên hoàn cảnh đã đưa đẩy Cụ gia nhập vào Quân Đội với tư cách Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Liên Quân (sau là Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt) Khóa 5 Hoàng Diệu. Khi tốt nghiệp, Cụ đã chọn ngành Công Binh với chức vụ cuối cùng là Tham Mưu Trưởng.Cụ được giải ngũ năm 1966 – rồi tái ngũ năm 1968 với chức vụ Công Cán Ủy Viên Bộ Quốc Phòng kiêm Liên Lạc Báo Chí.Năm 1972, Cụ là Thanh Tra Tỉnh Bình ĐịnhNăm 1973, là Tổng Thư Ký Liên Bộ Đặc Trách Tỵ Nạn tại Đà Nẵng thuộc Phủ Phó Thủ Tướng Phan Quang Đán.Năm 1974, đáo hạn tuổi hưu với cấp bậc Đại Tá và được nhận Bảo Quốc Huân Chương Đệ Ngũ Đẳng.Năm 1975, di cư qua Hoa Kỳ và làm công việc giữ sổ sách kế toán cho một công ty nhà buôn nhỏ.Năm 1986, được 66 tuổi, Cụ xin về hưu. Trong thời gian từ 1975 đến 1980, Cụ đã dạy Yoga vào buổi tuối cho những người Mỹ cao niên tại Bowie, Tiểu Bang Maryland.Về sinh hoạt truyền thông trước 1975, Cụ đã hợp tác với các báo Sống, Sóng Thần, Chính Luận, Công Luận, Quần Chúng, Báo Đen và tạp chí Bách Khoa.Sau năm 1975 ở hải ngoại, Cụ đã viết cho các báo Độc Lập, Văn Học, Xác Định, Hoa Sen, Tia Sáng v.v… Cụ là tác giả các sách đã xuất bản: Tranh Đấu, Thời Đại Mới I và II, Yoga 1993, Phá Ngục Tù, Đức Tin và Lý Trí, Tôn Giáo Đối Chiếu (gồm 4 tập) Yoga 2008, và tác phẩm sau chót “Tại Sao Chúng Ta Thua?” để nói về biến cố bi thảm 30/4/1975 cho đất nước Việt Nam chúng ta. Cụ quy y tại Chùa Bát Nhã, Californria, trong năm 2015.