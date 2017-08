Báo Mỹ: Lương Tâm Không Bằng Lương Tiền?

Tin báo Independent, Tổng thống Trump tố Công ty Amazon trên Twitter của Ông, rằng: “Amazon đang gây thiệt hại lớn cho các nhà bán lẻ trả thuế. Các thị trấn, thành phố và tiểu bang trên khắp nước Mỹ đều bị ảnh hưởng - nhiều công việc bị mất”. Ngay sau đó cổ phiếu của Amazon mất 1,2% giá trị. Thế là giá trị thị trường của công ty bán lẻ khổng lồ qua Internet Amazon bay mất 5,7 tỉ USD chỉ trong vòng chưa đến hai giờ đồng hồ vào hôm 16.8.Trước đó hồi cuối tháng 6.2017, Tổng thống Trump cũng chỉ trích Ông chủ lớn Jeff Bezos của Amazon đã dùng tờ báo Washington Post thuộc quyền sở hữu của Ông ấy làm nơi trú ẩn an toàn để không phải trả tiền thuế internet cho một số hoạt động của Amazon.Tuy nhiên, Ô. Jeff Bezos nói ông sở hữu tờ Washington Post thông qua một công ty cổ phần không có liên kết với Amazon. Và Ông cũng nói đã tạo thêm hơn 50.000 việc làm trên khắp đất nước và gần đây còn tổ chức nhiều hội chợ việc làm để tìm kiếm nguồn nhân lực thực hiện các đơn mua hàng của khách.Có thể nói TT Trump là một tổng thống có nhiều kinh nghiệm về kinh doanh. Ông viết một câu phổ biến trên Twitter của Ông là các nhà tài phiệt mất cả tỷ trên thị trường chứng khoáng. Như tỷ phú Jeff Bezos đã vừa lãnh đủ, mất chức người giàu nhứt Mỹ. Cũng như hồi tháng 1/2017, TT Trump chỉ trích Công ty Toyota, chỉ sau vài phút cổ phiếu Toyota mất khoảng 1,2 tỉ USD giá trị. Và tháng 12/2016, nhà sản xuất máy bay Boeing mất 1 tỉ USD và công ty sản xuất các sản phẩm dùng cho quốc phòng Lockheed Martin mất 3,5 tỉ USD trên thị trường chứng khoán vì TT Trump tuyên bố rằng cả hai đã tính phí quá cao đối với chính phủ.Tài phiệt đấu đá nhau kẻ trầy da người tróc vẩy về kinh tài, kinh thương là chuyện không lạ trên thị trường chứng khoán, gía trị cổ phiếu dựa vào niềm tin của những người mua bán chứng khoán. Trong ván bài TT Trump tố tỷ phú Jeff Bezos của Amazon lại văng miểng đến tờ báo Washington Post, một tờ báo trước cuộc bầu cử tổng thống 2016 là một tờ báo có thể gọi là gối đầu giường của các chánh khách Mỹ trên Đồi Capitol. Nhưng trong bầu cử tổng thống 2016 và trong thời gian TT Trump đắc cử và chấp chánh, báo Washington Post, cùng New York Times và đài CNN là những cơ quan truyền thông mà TT Trump thường nói là những nơi tạo là tin vịt cồ phá hại Ông.Qua bản tin trên của báo Independent, TT Trump tiết lộ tỷ phú Jeff Bezos của Amazon đã mua tờ báo Washington Post mất rồi. Dù Ô Jeff Bezos đính chánh Ông sở hữu tờ Washington Post thông qua một công ty cổ phần không có liên kết với Amazon. Nhưng ai cũng biết quyền sở hữu là quyền tối thượng, công ty quản lý chỉ là điều hành theo hướng, theo lịnh chìm hay nổi của sở hữu chủ thôi.Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết trước. Thương thay thân phận báo Washinton Post. Lương tâm nhà báo bị lương tiền mà chủ báo trả cho nhà báo kềm kẹp. Đây không phải là trường hợp cá biệt của báo Washinton Post bị bán cho tỷ phú. Nhiều tờ báo ra đời cả trăm năm ở Mỹ phải đóng cửa như tờ báo lâu đời 175 năm tuổi (thành lập vào năm 1837), nhựt báo Times-Picayune ở New Orleans, từng được giải thưởng Pulitzer và nhiều giải khác, phải giảm chỉ còn ra ba số báo một tuần, khiến thành phố lớn nhất tiểu bang Louisiana, đột nhiên trở thành một nơi không có nhật báo hàng ngày nữa. Không phải chỉ có nhật báo giấy Times-Picayune ở New Orleans đầu hàng Internet làm việc này, mà ba tờ nhựt báo giấy của công ty Advance Publications là The Huntsville Times, Mobile Press-Register và Birmingham News Times ở tiểu bang Alabama, cũng giảm số báo ngày, chỉ ra báo giấy một tuần ba ngày thôi. Công ty này cho biết lý do chánh của việc cắt giảm số lần phát hành báo in xuống còn 3 ngày, là bốn nhựt báo của công ty đã phải hứng chịu hòan cảnh thiệt hại do càng ngày các độc giả càng lên Internet đọc tin tức càng nhiều và các báo phải giảm ngày ra báo tập trung làm báo điện tử.Chủ nhiệm, chủ bút, phát hành các nhựt báo đều biết nếu đưa nhiều tin hơn, tỏ ra công bình và lễ phép hơn đối với bạn cũng như thù, có thể sẽ kiếm tiền nhiều hơn cho báo và bán báo nhiều hơn.” Nhưng bụng đói đầu gối phải bò. Lương tâm trung thực của tờ báo và nhà báo phải nhường cho lương tiền để sống, để nuôi gia đình cho con cháu đi học. Nhiều xì căn đan đã xảy ra, do chính nhà báo gây ra, trong những tờ báo lớn như USA Today, New York Times, và hệ thống truyền hình lớn. Lương tiền do chủ báo qui định và ban phát, tài phiệt không dư tiền để giúp cho báo. Mà tài phiệt coi tờ báo là phương tiện tạo uy thế kinh tế, chánh trị.Gần đây Đài Phát Thanh VOA của Mỹ có mục Tường Trình Đặc Biệt, Bên Kia Quốc Lộ Tiếng Vọng Từ Nông Thôn Nước Mỹ. Có một bài liên quan đến nội dung phân tích, rất có ý nghĩa của một nhà báo yêu nghề, tư sản tự tiêu, cố giữ khí tiết. Xin phép mượn bài tường trình đặc biệt của VOA, tựa đề “Khi 'tin giả' lan rộng” của nhà báo Deepak Dobhal| VOANews tường thuật cảm nghĩ của nhà báo tỉnh lẻ Ô. Bob Watson, Chủ báo ở Mount Carroll, Illinois để rộng đường dư luận.Ông Bob Watson nói “Có sự gia tăng các trang tin tức giả mạo trong năm vừa qua - các tin giật gân, không có dữ liệu xác thực đôi khi được châm ngòi bởi chính trị, hay bởi lợi ích tài chính. Cụm từ "tin tức giả mạo" đã được Tổng thống Trump dùng để miêu tả giới truyền thông chính thống, đặc biệt là những kênh tin tức ông cho là bất công với ông, và dường như tình trạng này đang diễn ra ngay cả ở thị trấn nhỏ Mount Carroll thuộc Illinois.“Tôi là một nhà xuất bản, chủ báo và cũng là tổng biên tập của một tuần báo tỉnh lẻ – một tỉnh lỵ rất nhỏ bé.“Nguồn sinh kế của tôi lệ thuộc vào việc tường trình tin tức địa phương. Tôi có thể nói là những người mà tôi giao lưu, nhiều người, rất nhiều người trong cộng đồng và quận hạt này, thái độ của họ nói chung là không tin vào bất cứ điều gì. Vì họ không tin vào những gì xuất hiện trên truyền thông xã hội, họ cũng không tin vào việc làm của các công ty truyền thông toàn quốc, các kênh thông tin quốc gia cũng như báo chí dòng chính, như tờ the New York Times, báo Washington Post hay Chicago Tribune. Họ cũng tỏ ra hoài nghi về những tờ báo ấy.“Có người đùa với tôi, nói rằng: Ồ Bob, phải đó là tin giả không?, hoặc Làm thế nào để biết đó không phải là những dữ kiện giả. Họ nói đùa. Thực ra họ chỉ lặp lại những gì đã nghe trên truyền hình hoặc truyền thông toàn quốc.“Đối với người dân vùng quê chúng tôi, tôi nghĩ hạt giống hoài nghi đó đã được gieo vào đầu họ, rằng ở bình diện quốc gia, họ không còn chắc có thể tin hay không nên tin điều đó. Và cứ thế, sự hoài nghi đó lan truyền xuống cấp độ địa phương, và họ trở nên nghi ngờ.“Phải nói là tôi chưa thấy điều đó ở cấp địa phương, ngoài những lời bông đùa. Nhưng phía sau những lời bông đùa, chúng ta nhận biết nó đang trong tiến trình suy nghĩ của họ. Họ nghĩ về điều đó. Và chúng ta tự hỏi liệu tình thế này sẽ đi xa tới đâu. Tôi có cảm giác là nó đang đi theo hướng đó.—Bob Watson, Chủ báo- Mount Carroll, Illinois”./. (VA)