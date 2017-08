Xe Tự Lái Ra Nhiều Làm Mỹ Phải Sửa Luật Giao Thông

Khi chính phủ Hoa Kỳ cuối cùng cũng ra luật an toàn xe hơi vào năm 1967, thì họ bắt buộc mọi chiếc xe phải có dây buộc an toàn và tay lái được chế tạo để không làm hại tài xế.Sách về luật lệ an toàn kể từ đó ngày càng dày thêm lên gần 900 trang và bao gồm mọi thứ từ kiểm soát ổn định máy móc điện tử tới máy thu hình nhìn lui khi lùi xe. Tuy nhiên, qua tất cả những cập nhật, luật lệ vẫn được đặt ra dựa trên giả định rằng có thể sớm trở nên lỗi thời: đó là con người vẫn sẽ lái xe.Điều đó đang thay đổi. Các nhà giám sát tại Hoa Kỳ chẳng bao lâu nữa sẽ thực hiện một trong những vụ duyệt xét lớn nhất từ trước tới nay về Các Tiêu Chuẩn An Toàn Xe Hơi Liên Bang (FMVSS), mà có thể áp dụng cho các xe hơi tự lái. Các công ty kỹ thuật và xe hơi đang đổ ra hàng tỉ đô la vào cuộc chạy đua để phát triển xe hơi tự lái, mà các nhà sản xuất xe hơi từ Công Ty Tesla tới Volvo Cars đều nói có thể được phát triển trong vòng chưa tới 10 năm – có thể luật lệ cũng có thể áp dụng nhanh như thế.“Vấn đề căn bản ở đây là điều mà chúng ta thấy trong nhiều kỹ nghệ: kỹ thuật thay đổi nhanh hơn luật lệ,” theo Elliot Katz, một đối tác tại công ty McGuireWoods LLP là người chủ trì việc thực hiện xe tự hành của công ty, cho biết.Trong khi việc lái thử xe trên đường thì đã được cho phép hiện nay, nhiều sản phẩm của xe hơi sẽ đòi hỏi các luật lệ mới để thi hành.Một nhóm các hãng chế tạo xe hơi và các nhóm khác gọi là Coalition for Future Mobility đưa ra tuyên bố vào ngày 13 tháng 7 thúc giục Quốc Hội hướng dẫn Cơ Quan NHTSA bắt đầu làm việc để soạn luật lệ cho tài xé lái các kiểu xe mới.