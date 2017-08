Nếu Tăng Thêm $1/Gói Thuốc Lá, Sẽ Có 1/5 Người Bỏ Hút

Nghiện làm người ta tốn kém, nhưng ít nhất khi nói đến thuốc lá, thì giá cả có thể là trở ngại nghiêm trọng. Thực tế, 1/5 người sẽ bỏ hút thuốc lá nếu giá một gói thuốc tính thêm $1, theo các nhà nghiên cứu cho biết trong tường trình đăng trên tạp chí Epidemiology.Họ tìm hiểu tập quán hút thuốc của 632 người hút thuốc lá với độ tuổi trung bình 58 và phân tích các tài liệu về các luật lệ địa phương về việc hút thuốc lá trong nhà và những nơi công cộng, cũng như những biến động giá cả tại gần 900 cửa hàng ở 19 tiểu bang, theo báo New York Times tường trình.Ảnh hưởng giá cả trên những người hút thuốc lá lớn tuổi thì đáng kể, theo tác giả đứng đầu nghiên cứu cho biết, bởi vì những người hút thuốc lá lớn tuổi thì có vẻ đã quen tập quán. Nhưng, những người trẻ tuổi thì cũng nhạy cảm với sự gia tăng giá cả.“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng thuế đóng lên thuốc lá có thể ảnh hưởng đặc biệt đến mức độ thay đổi tập quán hút thuốc,” theo các nhà nghiên cứu nói với Drexel Now. Các nhà nghiên cứu nói rằng chỉ 7% những người hút thuốc lá nhiều (hơn 1/2 bao một ngày) sẽ từ bỏ hút thuốc khi giá nhảy vọt, nhưng họ đã giảm 35% thuốc lá mỗi ngày.Các lệnh cấm hút thuốc lá đã không có cùng ảnh hưởng như vậy, có thể bởi vì người ta có thể đi chỗ khác hút, theo các nhà nghiên cứu cho biết.Trong khi đó, Reuters tường trình rằng một nghiên cứu được thực hiện bởi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và Viện Ung Thư Quốc Gia (NCI) cho thấy rằng việc hút thuốc lá làm nền kinh tế toàn cầu tổn thất tới 1,000 tỉ đô la một năm, trong khi chỉ thu thuế thuốc lá 296 tỉ đô la.