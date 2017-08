An Ninh Mạng, Xe Đụng, Thuế Tăng, Lãnh Đạo, Thuốc Giả

Tấn công mạng là tình hình đang diễn ra giữa nhiêu quôc gia... Chưa dẫn tới chiến tranh quy ước, nhưng hiển nhiên là nhiều nguy hại.Báo Thanh Niên kể: Theo Cục An ninh mạng (Bộ Công an), trong thời gian qua, các cuộc tấn công mạng diễn ra ngày càng gia tăng, với cường độ cao, nhất là từ năm 2016 đến nay.6 tháng đầu năm 2017 đã có 4.605 trang/cổng thông tin điện tử có tên miền quốc gia (.vn) bị tấn công, chiếm quyền điều khiển, thay đổi giao diện, chỉnh sửa nội dung, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2016.Trong số này, có đến 148 trang web thuộc quản lý của các cơ quan nhà nước. Nhiều thiết bị kết nối internet có lỗ hổng bảo mật để tin tặc khai thác, chiếm đoạt, tấn công mạng.Đáng chú ý, theo Bộ Công an, tình hình lộ bí mật nhà nước trên internet diễn ra nghiêm trọng. Chỉ từ năm 2016 đến nay, Bộ Công an phát hiện hơn 100 vụ lộ bí mật nhà nước trên không gian mạng, trong đó có cả việc tấn công, xâm nhập, thu thập thông tin tình báo.Báo Tuổi Trẻ kể: Xe khách lấn làn tông thẳng xe container, tài xế đứt lìa chân.Chiếc xe khách chở hàng chục người đã lấn làn, tông trực diện vào xe container đang chạy chiều ngược lại.Tối 25-8, một chiếc xe khách đã đâm trực diện đầu xe container ở xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) khiến hai xe hư hỏng nặng, hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn kêu cứu.Báo Một Thế Giới kể: Sau rất nhiều ý kiến đóng góp từ phía các cơ quan, hiệp hội và người dân, Bộ Tài chính vẫn bảo lưu quan điểm về đề xuất tăng khung thuế bảo vệ môi trường với xăng từ 3.000 đồng lên 8.000 đồng/lít. Không chỉ vậy, Bộ Tài chính lại vừa đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với mặt hàng xăng dầu từ mức 10% hiện nay lên 12%.Càng phải thắt lưng buộc bụngCụ thể, trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế Bảo vệ môi trường mới nhất, Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên đề xuất nâng khung thuế môi trường với xăng lên mức tối đa 8.000 đồng/lít; xăng máy bay là 6.000 đồng/lít, các loại dầu lên 4.000 đồng/lít.Nếu áp dụng theo đề xuất này thì mức thuế môi trường với xăng dầu tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với hiện nay. Đây thực sự là một gánh gặng đè thêm lên vai người dân và doanh nghiệp.Báo SGGP kể: Thuốc giả - tác hại thật!Phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg chữa ung thư giả đang được dư luận rất quan tâm, nhưng cũng không khỏi hoang mang, lo lắng về tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn đe dọa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.Mặc dù chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trên thị trường dược phẩm, nhưng mỗi năm ở Việt Nam cũng có hàng chục lô thuốc kém chất lượng, giả mạo bị phát hiện và đình chỉ lưu hành, trong đó có không ít loại thuốc kháng sinh và đặc trị bị làm giả tinh vi.Bản tin VOV kể: Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc có 45 công chức đang được trả lương thì có tới 38 người giữ vị trí lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng ban.Kiểm toán Nhà nước vừa hoàn tất kiểm toán ở Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc. Đáng chú ý, trong số 45 công chức hiện nay của Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc thì có tới 38 người làm lãnh đạo từ ban giám đốc Sở tới lãnh đạo các phòng ban.Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc là ông Hoàng Minh Quân; 3 phó giám đốc Sở gồm các ông: Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Đức Trọng, Trần Dũng Long.Trong danh sách hưởng lương, Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc chỉ có 7 người là chuyên viên. Như vậy, tính toán cho thấy cứ 1 chuyên viên làm việc cho 5,4 lãnh đạo ở Sở này.Bản tin VTC kể: Trong lúc chèo thuyền ra giữa Buôn Triết (Đắk Lắk) để đánh bắt cá thì thuyền bị lật úp khiến 1 người bơi được vào bờ, người còn lại bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy.Tối 25/8, ông Nguyễn Đăng Trọng, Chủ tịch UBND xã Buôn Triết, huyện Lắk (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm thuyền khiến 1 nạn nhân bị mất tích.Bản tin Infonet kể: Việt nam – Australia hợp tác phòng chống đánh bắt cá trái phép.Cũng nhân dịp này, hai bên đã tuyên bố về việc hoàn thiện các thủ tục mở cửa thị trường Australia cho quả thanh long Việt Nam và mở cửa thị trường Việt Nam cho quả anh đào Australia.