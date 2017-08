Tuyệt Vời Cho Tuổi Già: Utah, Iowa, Cali Thứ 7

LOS ANGELES --Tiểu bang California là nơi tuyệt vời để bạn sống những năm cao niên…Đó là nhận định của bản phân tích mới của trang Caring.com nơi khảo sát nhiều yếu tố trong các lĩnh vực tài chánh, y tế và phẩm chất đời sống.California đứng hàng thứ bảy trong các tiểu bang thích nghi cho người già, cũng là tiểi bang hàng thứ 3 tốt nhất về phẩm chất đời sống và về y tế cho người già, nhưng lại đứng hàng thứ 36 về tốn kém chăm sóc cho người cao niên.Utah là tiểu bang tốt nhất cho cao niên, West Virginia là tệ hại nhất cho cao niên.Danh sách các tiểu bang tốt nhất, tính điểm chung, cho người già, cho tới thấp điểm nhất:Utah (tuyệt vời nhất), Iowa, South Carolina, Washington, Nebraska, Arizona, California, Idaho, Colorado, Oregon, Minnesota (thứ 11), Montana, Wisconsin, Hawaii, South Dakota, Alaska, Texas, Nevada, Arkansas, Georgia, Maryland (thứ 21), New Hampshire, Florida, Kansas, Virginia, Missouri, North Carolina, Alabama, Connecticut, Tennessee, Delaware (thứ 31), Louisiana, Michigan, Illinois, New Mexico, Vermont, Oklahoma, Massachusetts, Pennsylvania, Maine, Rhode Island (thứ 41), Kentucky, Ohio, Mississippi, New Jersey, Wyoming, North Dakota, New York, Indiana, West Virginia (điểm thấp nhất).