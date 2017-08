Chung Cư Bắc Cali Đắt, Thấp Nhất Ở: Livermore, Concord, Napa, Vallejo

SAN FRANCISCO – Công ty chuyên về địa ốc Zumper quan sát về giá thuê trung bình các căn chung cư một phòng khắp 27 thành phố vùng Vịnh Bắc California, và thấy rằng không nơi nào trong 9 quận này, người thuê phòng có thể hy vọng thuê với giá thấp hơn giá trung bình toàn tiểu bang California.Điều đó không ngạc nhiên gì, vì từ lâu San Francisco nổi tiếng là giá trên trời… nơi người sử dụng mạng Zumper thấy là phải chi trung bình 3,420 USD/tháng cho một căn nhà khiêm tốn, và là nơi giá cao nhất Hoa Kỳ.Nhưng tính chung, chỉ có 5 thành phố trong bản nghiên cứu có giá thấp hơn mức giá trung bình toàn tiểu bang là 1,686 USD/tháng.Một trong các nơi đó là thành phố Santa Rosa, nơi không gọi là trong Vùng Vịnh Bắc California tuy là quan hệ khu vực, do vậy chỉ còn 4 thành phố trong Vùng Vịnh có giá thấp hơn trung bình.Đó là các thành phố: Livermore ($1,610/tháng), Concord ($1,600), Napa ($1,600), và Vallejo ($1,300).Giá thuê tăng đều mỗi năm trong 3 nơi trong đó.Chỉ duy Livermore có giá giảm so với năm ngoái, và giảm tới 12%, đó cũng là lý do nằm mức giá thấp trong bảng giá thuê chung cư.