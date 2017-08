Tập Đoàn Thái Lan Đổ Thêm Vốn Lớn Vào Việt Nam

Tập đoàn Central (Thái Lan) cho biết sẽ mở thêm 20 siêu thị Big C tại VN trong năm 2018.

Central Group Việt Nam (thuộc Tập đoàn Central của Thái Lan) vừa cho biết sẽ chi 17 tỷ baht (tương đương gần 512 triệu USD) để phát triển thêm các lĩnh vực đang đầu tư tại VN, cũng như mở rộng các trung tâm mua sắm, kênh bán buôn... theo Vnexpress.netĐó là kế hoạch cho thời gian 5 năm, bắt đầu là ngay trong năm 2017, Central Group dự kiến rót 1-2 tỷ baht để mở thêm 30 siêu thị mới của chuỗi điện máy Nguyễn Kim - nơi tập đoàn này đang sở hữu 49% vốn. Kế đó, vào năm 2018, 7 tỷ baht nữa sẽ được giải ngân để mở thêm 20 siêu thị Big C và chuỗi bán buôn Lan Chi Mart, cùng với 20 cửa hàng Nguyễn Kim. Số tiền 7-8 tỷ baht còn lại sẽ được chi trong giai đoạn 2019-2021.Theo Vnexpress ghi nhận, với việc mạnh tay chi đầu tư tại VN, tập đoàn bán lẻ Thái Lan kỳ vọng sẽ đạt doanh thu 35 tỷ baht (tương đương 1.05 tỷ USD) trong năm 2017, và khoản thu này tăng lên 382 tỷ baht (gần 11.5 tỷ USD) trong 5 năm tới.Được biết, cách đây một năm, Central Group đã vượt qua một loạt đối thủ nặng ký trong và ngoài nước để sở hữu Big C Việt Nam với giá 1.14 tỷ USD.Theo Vnexpress, hiện tập đoàn bán lẻ này đang vận hành nhiều thương hiệu tại VN, như: siêu thị điện máy Nguyễn Kim, hệ thống siêu thị Big C, thương mại thời trang trực tuyến Zalora, trung tâm mua sắm Robins, cửa hàng đồ thể thao SuperSports, cửa hàng thời trang Marks and Spencer, cửa hàng đồng giá Nhật Bản Komonoya, hệ thống siêu thị Lan Chi Mart... Với hệ thống rộng khắp Thái Lan và mở rộng sang các nước ASEAN, tập đoàn này có tổng tài sản gần 10 tỷ USD.