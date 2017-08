Tòa Nhà Cao Thứ 3 Sài Gòn Bị Xiết Bởi Món Nợ 7000 Tỷ Đồng

Tòa nhà Saigon One Tower, cao195m, tức hàng thứ 3 ở Sài Gòn, xây chưa xong vẫn bị xiết để đảm bảo món nợ đến 7000 tỷ đồng.

Tòa nhà cao thứ 3 tại Sài Gòn đã bị thu giữ nhằm mục đích thu hồi số nợ lên tới 7000 tỷ đồng. Đây có thể là vụ thu nợ lớn nhất sau khi Nghị quyết số 42 ngày 21/6/2017 của Quốc hội khóa 14 về xử lý nợ xấu vừa có hiệu lực, theo Vietnamnet.Ngày 21/8, Công ty quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết đã tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower, để xử lý và thu hồi nợ. Tài sản thu giữ là toà nhà đang xây dựng dở dang có tên Sài Gòn One Tower (tên cũ là Sài Gòn M&C Tower), tọa lạc tại 34 Tôn Đức Thắng, Quận 1.Theo Vietnamnet, khi được triển khai xây dựng, Saigon One Tower với chiều cao 195m được xem là dự án cao thứ 3 tại Sài Gòn (sau Bitexco Financial Tower 68 tầng; The One 55 tầng) và được xây trên khu đất vàng 6,672 m2. Công trình cao 41 tầng (không tính phần hầm), tổng diện tích sàn xây dựng vào khoảng 127,100 m2 (tính cả hầm khoảng 152,000 m2), chia thành 3 khu vực là khu bán lẻ, khu văn phòng và khu căn hộ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 238 triệu USD (tương đương 5,000 tỷ đồng). Chủ đầu tư dự án bao gồm: M&C (49%), Saigontourist (30%), DongABank, PNJ…Khi dự án bị ngưng thi công là cuối năm 2011, ước tính 80% khối lượng công việc đã hoàn thành. Hiện tòa nhà đang bị xuống cấp, hệ thống thang máy, thang cuốn hỏng hóc, nhiều khối bê tông chuyển màu đen sì... Đến nỗi, mới đây UBND TP. phải khẳng định rằng đây là một trong 3 dự án tọa lạc trên khu đất vàng trung tâm Quận 1 đang làm xấu cả bộ mặt của TP. Sài Gòn.