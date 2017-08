Thổ Nhĩ Kỳ: Xử Tội Khủng Bố Cựu Binh Anh Theo Quân Kurd

ANKARA - Nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ truy tố tội khủng bố nghi can Joe Robinson 24 tuổi, là cựu binh Anh bị bắt trong tháng qua và bị tố cáo tham gia lực lượng Kurd đánh lại ISIS tại Syria – vị hôn thê của anh là Mira Rojka và mẹ cũng bị bắt tại Didan trong tháng qua, nhưng đã đuợc thả có điều kiện.Với Ankara, dân quân YPG của người Kurd thiểu số là khủng bố.Robinson là cư dân Lacashire từng chiến đấu trong lực luợng Anh tại Afghanistan, bị bắt vì chia sẻ thông tin với YPG qua mạng xã hội trong thời gian tham chiến tại Syria năm 2015.Rojka là người Bulgaria theo học University of Leeds bị tố cáo chia sẻ tài liệu tuyên truyền khủng bố thân YPG, gồm cờ, ca khúc của quân kháng chiến và hình ảnh chiến binh Kurd ở Syria.Với UK, dân quân Kurd là đồng minh chống khủng bố ISIS.Robinson và Rojka chưa được thông báo thời điểm hầu toà - Robinson đã bị chuyển sang 1 nhà tù an ninh cao.Rojka bị cấm rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và phải trình diện cảnh sát 2 lần mỗi tuần.