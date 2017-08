Nhật Bản: Du Khách Đông Hơn Từ TQ, Nam Hàn, Đài Loan...

TOKYO -- Mùa hè Nhật Bản đẹp tuyệt vời... Đó là lý do hơn hơn 1 triệu người bay tới và đi từ sân bay Narita, nằm phía Đông Tokyo, trên các chuyến bay quốc tế trong kỳ nghỉ lễ giữa tháng 8 năm nay.Bản tin NHK ghi rằng theo lời các quan chức xuất nhập cảnh cho biết 1.027.000 khách du lịch quốc tế đã sử dụng sân bay này trong vòng 11 ngày từ 10/8 tới 20/8, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, người Nhật chiếm 590.000 người, ngang bằng với năm ngoái. Năm ngoái lượng khách Nhật Bản đi du lịch quốc tế đã tăng 10% nhờ số đường bay từ Nhật với các địa điểm du lịch ở châu Á tăng lên.Chia theo điểm đến thì người Nhật đi Mỹ, bao gồm cả Hawaii và Guam, nhiều nhất với 107.000 người, tiếp theo là Trung Quốc với 64.000 người, và Nam Hàn với 54.000 người.Lượng khách đến Nhật Bản theo visa ngắn hạn, trong đó đa phần là khách du lịch, đã tăng 6% so với năm ngoái. Khách Trung Quốc chiếm phần lớn nhất với 41.000 người. Du khách từ Đài Loan đạt 27.000 người, và khách từ Nam Hàn đạt 24.000 người.Bản tin khác của NHK ghi rằng: Nhật Bản đang nghiên cứu chính sách mới về thuế du lịch.Cục Du lịch Nhật Bản sẽ thành lập ban chuyên gia nghiên cứu đề xuất thu thuế và phí từ người đi du lịch nước ngoài để tài trợ cho các chính sách du lịch.Chính phủ coi du lịch là một trong những trụ cột của chiến lược phát triển. Chính phủ muốn đến năm 2020 số du khách nước ngoài đến Nhật Bản sẽ tăng lên 40 triệu người.Cục Du lịch cho biết cần có chính sách thuế mới để đẩy nhanh các chính sách du lịch, như mở thêm trung tâm thông tin cho du khách nước ngoài và cải thiện tài nguyên du lịch ở khu vực nông thôn.Theo kế hoạch, Cục Du lịch sẽ đề nghị áp dụng thuế mới khi chính phủ thảo luận về cải cách thuế tài khóa tiếp theo.Cục Du lịch sẽ thành lập ban chuyên gia vào tháng tới để nghiên cứu biện pháp tài trợ cho các chính sách du lịch. Ủy ban sẽ xem xét đề án thu thuế đối với người Nhật và người nước ngoài khi xuất cảnh đi du lịch tại các điểm như sân bay. Ủy ban cũng sẽ xem xét phương án thu phí thủ tục xuất cảnh.