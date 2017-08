Chết Nhiều, Chết Sớm, Chết Bi Đát

Trước tiên, tỷ lệ tử vong vì ung thư của Việt Nam là trong nhóm các quốc gia nhiều hàng đầu thế giới. Thứ đến, Bộ Y Tế lặng lẽ cho bán thuốc giả mang danh thuốc trị ung thư... thế là tiếp tay sát nhân. Và sau đó, Viện Kiểm Sát và Công An hóa giải tôi “thuốc giả” thành ra “buôn lậu”...Chỉ có dân mình chết, và đã chết nhiều, chết sớm, chết thê thảmBáó Pháp Luật & Xã Hội hồi tháng 5/2017 đưa ra thống kê, với bản tin nhan đề “Tỷ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam cao nhất thế giới”...Bản tin PL&XH viết:“Trong khi tỷ lệ tử vong trung bình do ung thư ở các nước trên thế giới là 59,7% thì tỷ lệ này ở Việt Nam là 73,5% - cao nhất thế giới.Chia sẻ tại Hội thảo -Tọa đàm Điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch và tế bào gốc diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược Việt Nam (diễn ra từ ngày 10-5 đến 13-5), Giáo sư-Tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2 Phạm Vinh Quang, nguyên Chủ nhiệm bộ môn-khoa Phẫu thuật lòng ngực-Tim mạch, Nội tiết, Bệnh viện 103 cung cấp thông tin: Ung thư đang trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu cũng như tại châu Á và Việt Nam. Việt Nam thuộc nhóm thứ 2 thế giới về tỉ lệ mắc bệnh ung thư và là nước có tốc độ tăng các ca mắc ung thư nhanh nhất thế giới.Trong số 178 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp ở nhóm 2 các nước có tỷ lệ mắc ung thư cao đứng thứ 78. Mỗi năm Việt Nam có 200.000 người mắc mới ung thư trong đó có 5000 trẻ em.Bên cạnh đó, tỷ lệ tử vong do ung thư của Việt Nam cao nhất thế giới (73,5%). Tỷ lệ tử vong trung bình trên thế giới là 59,7%; ở các nước phát triển là 49,4%; các nước đang phát triển tỷ lệ này là 67,8%.Ở nam giới ung thư có mức ác tính cao, phát hiện muộn, khó điều trị và tỉ lệ tử vong cao, có liên quan tới những yếu tố đã được biết trước (hút thuốc lá, chế độ ăn uống, viêm gan virus… ), có thể đề phòng và kiểm soát được...”(ngưng trích)Trong khi đó, bản tin báo Pháp Luật ghi nhận hôm 26/8/2017 về vụ án thuóc giả:“Nguyên tổng giám đốc VN Pharma lãnh 12 năm tùNgày 25-8, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma sau nhiều ngày xét xử và tranh luận.Theo đó, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) bị tòa phạt cùng mức án 12 năm tù (bằng đề nghị của VKS) về tội buôn lậu.Cùng tội này, Nguyễn Trí Nhật (nguyên phó tổng giám đốc VN Pharma) bị phạt năm năm tù, Ngô Anh Quốc (nguyên phó tổng giám đốc VN Pharma) bốn năm tù, Phan Cẩm Loan (cán bộ VN Pharma) ba năm sáu tháng tù, Lê Thị Vũ Phương (nguyên kế toán trưởng VN Pharma) ba năm tù.”(ngưng trích)Bản án quá nhẹ...Báo Người Lao Động ghi lời Đại Biểu Quốc Hội, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM Phạm Khánh Phong Lan cho rằng mức án 12 năm tù đối với Nguyễn Minh Hùng là quá nhẹ, là xử sai tội vì đây là bán thuốc ung thư giả có thể chịu mức hình phạt tử hình và cần làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.Trước sự việc Công ty CP VN Pharma (viết tắt VN Pharma) bán thuốc ung thư giả vừa được Tòa án nhân dân TP HCM (TAND) đưa ra xét xử, Đại biểu Quốc hội TP HCM (ĐBQH), nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM Phạm Khánh Phong Lan nói thẳng bà không đồng tình với mức án được tuyên đối với các bị cáo tại phiên toà.ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan cho rằng việc hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án các bị cáo trong vụ VN Pharma nhập lậu 9.300 hộp thuốc điều trị ung thư giả, trong đó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng chịu mức án 12 năm tù là quá nhẹ, là xử sai tội và sẽ tạo tiền lệ rất bất lợi cho các vụ bán thuốc giả sau này."Các bị cáo của VN Pharma trong đó có ông Nguyễn Minh Hùng đã vị phạm Bộ luật hình sự với tội kinh doanh thuốc giả chứ không phải tội buôn lậu. Hình phạt cao nhất cho tôi kinh doanh thuốc giả là tử hình và cần phải xử nghiêm các bị cáo để răn đe hành vi vô nhân đạo này tái diễn"- bà Lan nói.Bà Lan cho hay không chỉ thuốc chữa bệnh ung thư mà bất cứ bệnh nào cũng cần uống thuốc đạt chất lượng, thuốc thật để góp phần ngăn chặn bệnh, còn uống thuốc giả thì không những không ngăn chặn được bệnh tình kịp thời mà dẫn đến bệnh trầm trọng hơn, thậm chí là tử vong. Chưa kể trong thuốc giả còn có độc chất...Về trách nhiệm của Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược đối với hành vi vi phạm pháp luật của VN Pharma, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM Phạm Khánh Phong Lan nói thẳng: "Trách nhiệm của Bộ Y tế cũng như Cục Quản lý Dược là quá nặng, không thể nói là không chịu trách nhiệm, hoặc trách nhiệm một phần nhỏ trong sai phạm của VN Pharma".Thôi thì, làm gì được nhau? Mọi chuyện có bảo kê cả rồi.Chỉ có dân mình là chết nhiều, chết sớm, chết bi đát...