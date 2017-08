Mỹ Sẽ Phạt Trị Giá Hàng Tỉ Đô Để Ép TQ Tăng Áp Lực Bắc Hàn

WASHINGTON - Cựu viên chức cao cấp Bộ ngân khố Hoa Kỳ nói: chính quyền Trump đang cân nhắc các khoản tiền phạt chống lại các đại ngân hàng của Trung Cộng không hạn chế các quan hệ tài chính với chương trình vũ khí nguyên tử tại Bắc Hàn thay vì dùng luật trừng phạt để phong toả tài sản hay cấm tiếp cận thị trường Hoa Kỳ.Ông Anthony Ruggiero, là cựu giám đốc về tài trợ khủng bố và tài trợ tội ác, cho biết: Washington có thể phạt tiền trị giá hàng tỉ MK để ép Beijing tăng áp lực với Pyongyang. Theo ông Ruggiero, bước kế tiếp hợp lý là buộc các đại ngân hàng tại Hoa Lục hợp tác trong nỗ lực kềm chế chính quyền gây hấn Kim Jong-un.Tại thủ đô Washington hôm Thứ Ba, bộ trưởng ngân khố Steven Mnuchin loan báo trừng phạt 16 doanh nghiệp và cá nhân Trung Cộng và Nga về các hậu thuẫn Bắc Hàn bằng các trao đổi năng luợng, lao động và tránh né trừng phạt. Tuyên bố từ bộ trưởng Mnuchin ghi rõ: Hoa Kỳ tiếp tục tăng áp lực. Danh sách trừng phạt ấy không gồm 1 đại ngân hàng Trung Cộng nào.Chuyên gia về an ninh nguyên tử Adam Mount làm việc tại Centre for American Progress (trụ sở Washington) tuyên bố “Chính quyền Trump không vội sử dụng những biện pháp thái cực”.Cho tới nay, chỉ mới thấy Bank of Dandong bị trừng phạt trong tiến trình cấm tiếp cận thị trường Hoa Kỳ.Ông Mount nói: Bank of Dandong là 1 ngân hàng nhỏ – có lẽ 1 số ngân hàng khác sắp bị phạt tương tự.Hồ sơ lưu trữ có tiền lệ. Tháng 5-2015, Bộ tư pháp phạt ngân hàng Pháp BNP Parisbas 1 khoản tiền kỷ lục là 8.9 tỉ MK vì vi phạm các trừng phạt chống Iran, Cuba và Sudan.Theo ông Ruggiero, cách này là hiệu quả nhất với ngân hàng, không gây ảnh hưởng các quan hệ song phương với chính quyền.Theo các thông tin khác nhau, hồi Tháng 9-2016, Bộ tư pháp Hoa Kỳ kiện theo luật hình sự chống lại công dân Trung Cộng Ma Xiaohong và doanh nghiệp của bà ta là Dandong Hongxiang Development và 3 viên chức âm mưu vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ và rửa tiền. Trong 1 vụ kiện khác, Bộ tư pháp Hoa Kỳ tìm kiếm lệnh tịch thu tiền trong 25 trương mục của Dondang Hongxiang và các công ty bình phong, theo báo Financial Times.Phản ứng từ sứ quán Trung Cộng tại Hoa Kỳ là khuyến cáo chính quyền Trump tức khắc điều chỉnh sai lầm, và khẳng định các vi phạm đuợc điều tra phù hợp với mọi luật lệ của Hoa Lục.