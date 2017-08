FED Tại Atlanta: GDP Quý 3 Của Mỹ Tăng Trưởng 3.4%

WASHINGTON - Chi nhánh Atlanta của Quỹ dự trữ liên bang (hay FED) xét lại các dữ liệu và tiên đoán kinh tế Hoa Kỳ đang tiến theo hướng đạt tỉ lệ tăng trưởng 3.4% trong quý 3.Theo GDP Now, dự báo ngày 16-8 của chi nhánh FED Atlanta ghi: khả năng tăng trưởng GDP quý 3 là 3.8% so với cùng kỳ năm trước.Qua ngày 17-8, dự báo ghi 3.5% sau khi HĐ quản trị của FED đưa tin sản luợng Tháng 7 của các ngành chế xuất giảm 0.1%.Chi nhánh FED New York hạ thấp khả năng tăng trưởng GDP quý 3 xuống ở mức 1.93%, căn cứ trên doanh thu bán nhà mới và đơn đặt mua sản phẩm bền bỉ trong tháng qua.1 tuần trước, dự báo của chi nhánh FED New York ghi: tăng trưởng GDP quý 3 có thể đạt 2.09%.