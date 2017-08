Trần Đại Quang Đã Mất Tích: Trọng Sẽ Là 1 Putin Của VN? Đinh Thế Huynh - Cùng Phe Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang -- Cũng Mất Tích

HANOI -- Chủ Tịch Nước Trần Đaị Quang mất tích hơn 4 tuần lễ nay... trong khi đó, cả thông tấn VOA của Hoa Kỳ và thông tấn Sputnik của Nga đều đặt nhiều nghi vấn về cuộc tranh quyền tại Hà Nội.Thời điểm để quan sát của lã Lễ Quốc Khánh ngày 2 tháng 9/2017, xem Trần Đại Quang có xuất hiện hay không.Có phải Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang đang nằm bệnh và sắp đi theo ông Hồ? Một dấu hiệu cho thấy, năm nay, nhà nước CSVN không đặc xá cho tù nhân trong dịp Lễ Quốc Khánh. Lệnh đặc xá tù nhân hàng năm là do Chủ Tịch Nước thực hiện, và năm nay Chủ Tịch Nước đã biến mất...Bản tin VOA nêu câu hỏi: Không đặc xá và ông Quang vắng mặt bất thường: điều gì đang xảy ra?Bản tin viết: “Một luật sư nói rằng việc chính quyền Việt Nam không ký đặc xá dịp lễ Quốc Khánh 2-9 năm nay là một thiếu sót, và không thể vì chủ tịch nước vắng mặt mà gây cản trở hay đình trệ quốc sự.”Bản tin nhắc rằng hôm 10/8, Facebooker Huy Đức viết: “Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối 25/7/2017. Sự vắng mặt của ông ở trong nước suốt hơn hai tuần qua đã tạo ra một khoảng trống cho các lời đồn đoán.”VOA ghi nhận là hôm 25/8, báo Nikkei Asian Review có bài nói rằng việc vắng mặt bất thường của ông Trần Đại Quang làm dấy lên những nghi ngờ trong chính trường Việt Nam.Tờ báo Nhật viết: “Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang không xuất hiện trước công chúng gần một tháng qua mà không có lời giải thích từ phía chính phủ, gây ra tranh cãi về cuộc đấu đá quyền lực và tin cho rằng lãnh đạo cao nhất - Tổng bí thư Đảng Cộng sản - có thể sẽ từ chức vào năm tới.”Ngoài việc chủ tịch nước không ký lệnh đặc xá dịp 2-9 năm nay, việc điều chỉnh lịch trình của một nguyên thủ phương tây khi đến Việt Nam cũng làm tăng thêm những đồn đoán về sức khỏe của ông Quang.Tờ báo này cho biết thêm: “Chủ tịch nước đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, tham gia các sự kiện như các buổi lễ và tiệc đón tiếp. Không có dấu hiệu cho thấy ông Quang có mặt ở nước ngoài có nghĩa là ông Quang vẫn còn ở trong nước, việc vắng mặt của ông trở nên bất thường hơn trong một quốc gia cộng sản, vốn luôn đặt trọng tâm vào trật tự chính trị.”“Lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông Quang là ngày 25/7, khi ông gặp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Ông Quang kể từ đó đã bỏ lỡ các sự kiện quan trọng như dịp kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng Công an Nhân dân – tiền thân của cảnh sát Việt Nam, thứ Sáu vừa qua. Ông Quang không xuất hiện, mà chỉ gửi lời chúc mừng và động viên.”Trong khi đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại thực hiện các hoạt động thăm viếng ngoại giao thường xuyên một cách bất thường.VOA ghi rằng Báo Nikkei Asian Review viết tiếp:“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tăng cường các hoạt động ngoại giao như thể để khoả lấp sự vắng mặt rõ ràng của Chủ tịch nước, người thường đảm nhiệm thăm viếng lễ tân. Ông Trọng thăm Indonesia từ thứ Ba 22/8 đến thứ Năm 24/8, gặp Tổng Thống Joko Widodo, và đang thực hiện chuyến thăm 3 ngày tới Myanmar, nơi mà ông Trọng sẽ nói chuyện với Tổng thống Htin Kyaw.“Sự im hơn lặng tiếng của ông Quang trong con mắt công chúng không phải là sự việc kỳ quặc duy nhất trong chính trường Việt Nam trong vài tháng qua. Vào ngày 30/7, ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, được cho là một ứng cử viên để thay thế ông Trọng, vì lý do sức khỏe đã được uỷ viên Bộ Chính Trị Trần Quốc Vượng thay thế.Một chuyên gia về chính trị Việt Nam cho tờ Nikkei Asian Review biết khó có việc ông Huynh quay trở lại chức vụ vì có tin đồn rằng ông đang điều trị bệnh ung thư.“Các lãnh đạo Việt Nam được bầu tại các kỳ Đại hội Đảng mỗi 5 năm, lần kế tiếp là vào năm 2021. Nhưng ở độ tuổi 73, ông Trọng đã tái nhiệm vào năm 2011 đã làm tăng nghi ngờ rằng ông có thể bàn giao quyền lực cho một người kế nhiệm vào năm tới.“Chủ tịch Trần Đại Quang, một sự lựa chọn có nhiều khả năng nhất vào chức tổng bí thư, bây giờ dường như vắng mặt. Ông Huynh vì bị bệnh coi như đã loại khỏi danh sách. Việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cũng liên quan đến mối quan hệ của ông ta với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một cựu đối thủ chính trị của Trọng. Liệu tất cả những điều này có thể được cho là sự trùng hợp hay không vẫn còn chưa rõ ràng.”Các nhà quan sát Hà Nội đang chờ xem liệu ông Quang có xuất hiện vào ngày lễ Quốc Khánh 2-9 này hoặc đánh trống khai giảng năm học mới vào ngày 5-9 như các vị chủ tịch nước tiền nhiệm đã làm hay không.Việc không xét đặc xá 2-9, không tiếp thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với sự vắng mặt bất thường của ông Quang trong tháng qua, vẫn chưa ngơi những lời đồn đoán trong chính trường Hà Nội.Như thế, chúng ta sẽ chờ hai thời điểm:- Quang sẽ có mặt vào ngày lễ Quốc Khánh 2/9/2017 hay không;- Quang sẽ đánh trống khai giảng năm học mới vào ngày 5-9 như các vị chủ tịch nước tiền nhiệm đã làm hay không.Bản tin Sputnik của Nga nhắc thêm rằng có những dấu hiệu thanh trừng nôị bộ:“...việc kỷ luật ông Đinh La Thăng do các sai phạm khi giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng là một sự kiện đáng chú ý.Sự kiện, "scandal chính trị" lớn hơn là việc Mật vụ Việt Nam bắt giữ ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin đã gây ra căng thẳng trong quan hệ Việt- Đức. Ông Thanh được cho là có quan hệ với Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người bị buộc phải rời khỏi chính trường hồi năm ngoái.”Trong khi đó, nhà văn Bùi Thanh Hiếu trên mạng Facebook có bài viết nêu viễn ảnh có thể Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng muốn trở thành 1 Putin cho VN.Nhà văn này viết:“Theo như tin đồn thì Nguyễn Phú Trọng chỉ ở lại nửa nhiệm kỳ và nhường cho người khác, nhưng đến nay có vẻ Nguyễn Phú Trọng không muốn thực hiện điều này. Hai trong số 3 ứng cử viên có thể đảm nhiệm chức tổng bí thư đã đột ngột đổ bệnh vào cuối tháng 7 năm 2017, đó là Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang......Nếu Putin muốn kéo dài sự cai tri, ít ra y còn dựa vào bầu cử quay vòng để trụ được. Nhưng Nguyễn Phú Trọng thì không cần đến màn dân chủ đó, y tự ký những quyết định để y tiếp tục cầm quyền và chẳng ngại điều gì...”