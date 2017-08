Công An Triệu Tập, Đồng Tâm Sẽ Tử Thủ

HANOI -- Người dân Đồng Tâm sẽ quyết chiến nếu công an xông vào bắt ngưòời.Bản tin VOA ghi rằng Công an Hà Nội đã gửi giấy triệu tập hơn 70 người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trong khi đó, dân xã nói sẽ quyết chiến nếu công an cố bắt người, theo lời một nhà hoạt động thuật lại với VOA.Ông Trịnh Bá Phương, nhà hoạt động về quyền đất đai được biết đến rộng rãi ở Việt Nam, nói người dân Đồng Tâm thấy bất an về việc công an chuẩn bị “một trận đánh lớn” nhằm vào họ.Công an nêu lý do trong giấy triệu tập là để làm rõ về vụ “bắt người trái phép” và “gây rối trật tự công cộng” xảy ra ở xã hồi giữa tháng 4.Con số tới hơn 70 người bị triệu tập được xem là “trường hợp đặc biệt”, theo ông Phương, vì từ trước đến nay rất ít nơi ở Việt Nam có số người bị triệu tập đông đến như vậy.VOA ghi lời Ông Phương cho biết thêm người dân nói với ông rằng công an có âm mưu “bắt nguội” 4 người dân làng được coi là những nhân vật chủ chốt. Trong số đó có ông Lê Đình Công, con trai cụ Lê Đình Kình vốn được xem là “thủ lĩnh tinh thần” trong cuộc tranh chấp đất với nhà nước.Bản tin ghi rằng với thông tin có được từ những người xã Đồng Tâm, ông Phương lo ngại rằng nếu công an bắt người, có thể xảy ra đụng độ lớn:“Người dân Đồng Tâm đã tuyên bố với chính quyền, với lực lượng công an của Hà Nội rằng sau khi nhận hơn 70 quyết định triệu tập, chỉ cần bất kỳ ai ở Đồng Tâm bị bắt thì họ sẽ đóng cửa ủy ban [nhân dân], hai là họ sẽ không còn nhân nhượng với lực lượng cưỡng chế, với những quan chức tham nhũng ở địa phương nữa. Sự không nhân nhượng của người Đồng Tâm theo tôi phỏng đoán rất là nghiêm trọng. Tại Đồng Tâm có thể lặp lại nhiều vụ ở Đắc Nông”.Ý ông Phương nhắc đến vụ người dân bất bình khi bị giải tỏa đất, đã bắn chết 3 người, 16 người bị thương ở tỉnh trên Tây Nguyên hồi cuối tháng 10/2016.Hồi giữa tháng 4, khi chính quyền Hà Nội tìm cách thu hồi đất ở xã Đồng Tâm để trao cho tập đoàn nhà nước Viettel làm dự án, người dân đã chống trả, giữ lại 20 nhân viên cảnh sát, và “đóng cửa” làng trong nhiều ngày.Trong khi đó, bản tin Nguyễn Đăng Quang trên trang Xuân Diện Hán Nôm hôm Thứ Sáu cho biết: CỤC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ BỘ QUỐC PHÒNG TRIỆU TẬP CỤ KÌNH.Bản tin nhắc rằng:“...Trong những người bị triệu tập lần này có cả cụ Lê Đình Kình, người mà sáng hôm 15/4/2017 đã bị 4 quân nhân mang quân hàm sỹ quan, trong đó có Trung tá Mạc Văn Tin là Điều tra viên của Cục ĐTHS-Bộ Quốc phòng lừa ra cánh Đồng Sênh bắt và đánh cụ đến dập nát xương đùi, rạn nứt xương hông, rồi quẳng cụ lên ôtô "như quảng một con vật"! Vứt cụ lên được xe, họ còn nhảy lên, nhét dẻ vào mồm và khóa trái tay cụ bằng còng số 8, rồi cho xe chạy 50km về nơi giam giữ, để mặc cụ hơn 3 ngày không được cấp cứu, dẫn đến thương tật suốt đời cho cụ!Đến nay, vết thương trên thân thể cụ Kình chưa hồi phục, cụ vẫn không thể tự ngồi dậy, suốt ngày phải nằm trên giường, khi ngồi dậy phải có người đỡ, di chuyển trong nhà phải dùng đến xe lăn. Hy vọng rồi sẽ có ngày sức khỏe cụ sẽ được hồi phục, mặc dù ngày đó có thể còn lâu! Song vết thương trong lòng mới là nỗi đau khó có thể nguôi ngoai! Sau ngày bị hành hung dã man, phải mang thương tật suốt đời, sức khỏe cụ bị giảm sút đã đành, song điều đặc biệt đáng ngại là trí nhớ và niềm tin của cụ bị suy giảm khá nhiều! Nay Cục Điều tra Hình sự-BQP không buông tha cụ, lại đang tâm "triệu tập" cụ, khiến cụ không chỉ cảm thấy buồn tức mà còn thấy uất hận dâng trào!”